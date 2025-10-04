ETV Bharat / bharat

'ఛత్​ పండుగ తర్వాతే బిహార్​ ఎలక్షన్స్'​- ECని కోరిన రాజకీయ పార్టీలు

ఓటింగ్ జరిగేటప్పుడు బుర్ఖా ధరించి వచ్చే మహిళలను తనిఖీ చేయాలి- బీజేపీ డిమాండ్​

Chief Election Commissioner with both Election Commissioners
Chief Election Commissioner with both Election Commissioners (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 7:50 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar Polls Likely Post Chhath : బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికలు ఛత్ పండుగ తర్వాత నిర్వహించాలని అక్కడి రాజకీయ పార్టీలు ఎలక్షన్​ కమిషన్​ (ఈసీ)ను కోరాయి. బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల సన్నద్ధతను పరిశీలించేందుకు రెండు రోజుల పర్యటన కోసం పట్నా వెళ్లిన కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ సారథ్యంలోని ఈసీ బృందాన్ని 6 జాతీయ పార్టీలు, ప్రాంతీయ పార్టీల నేతలు కలిసి ఈ మేరకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఒకే విడతలో పోలింగ్​!
ఈసీని కలిసిన రాజకీయ పార్టీల నేతలు ఈసారి తక్కువ విడతల్లో పోలింగ్ నిర్వహించాలని కోరారు. వీలైతే ఒకటి లేదా రెండు విడతల్లో పోలింగ్ నిర్వహించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే మహారాష్ట్ర మాదిరిగా బిహార్‌లోనూ ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరపాలని జేడీయూ నేతలు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన బిహారీలు దీపావళి, ఛత్ పండుగలకు స్వస్థలాలకు తిరిగి వస్తారని, అప్పుడు పోలింగ్ నిర్వహించటం వల్ల ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతుందని వారు అన్నారు. బిహార్​లో నిర్వహించే ముఖ్యమైన పండుగల్లో ఛత్ ఒకటి. ఈ పండుగను దీపావళి తర్వాత 6 రోజులకు జరుపుకొంటారు.

ఎస్​ఐఆర్​పై అభ్యంతరాలు ఉన్నాయ్​!
ఆర్​జేడీ కూడా ఛత్​, దీపావళి తరువాత ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరింది. లేకుంటే ప్రజలు అసౌకర్యానికి గురువుతారని ఈసీకి తెలిపింది. ఆర్​జేడీ ఎంపీ అభయ్ కుశ్వాహా మాట్లాడుతూ, బిహార్​లో ఎస్​ఐఆర్ చేపట్టి ఓటర్ జాబితా నుంచి ఏకంగా 3,66,000 ఓటర్లను తొలగించారని, దీనిపై తమకు అభ్యంతరాలు ఉన్నాయని అన్నారు. తొలగించిన ఓటర్ల జాబితాను అందుబాటులో ఉంచాలని ఈసీని ఆయన కోరారు.

బుర్ఖాను తొలగించాల్సిందే!
ఇక బుర్ఖాలు ధరించి వచ్చే మహిళలను, వారి ఓటరుకార్డులను సరిగ్గా తనిఖీ చేయాలని బీజేపీ నేతలు ఈసీ బృందాన్ని కోరారు. అంతేకాదు ఓటింగ్ పూర్తైన తరువాత పోలింగ్ ఏజెంట్లు ఫారమ్​ 17సీ సేకరించేలా చూడాలని, దీని వల్ల ఓటింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగిందో లేదో తెలుస్తుందని, ఈవీఎంలపై ఉన్న సందేహాలు కూడా తొలగిపోతాయని చెప్పారు. అయితే బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను రెండు దశల్లో నిర్వహించాలని, బహుళ దశల్లో జరిపితే ఓటర్లకు అసౌకర్యం, అభ్యర్థులకు ఖర్చులు పెరుగుతాయని బీజేపీ నేతలు ఎలక్షన్ కమిషన్​కు తెలిపారు.

Election Commission meeting with political parties
వివిధ రాజకీయ పార్టీలతో ఈసీ మీటింగ్​ (ETV Bharat)

పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటర్ల సంఖ్యను తగ్గించాలి!
లోక్ జనశక్తి పార్టీకి చెందిన నేతలు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటర్ల సంఖ్యను 1200 నుంచి 800కు తగ్గించాలని ఈసీని కోరారు. సీనియర్ సిటిజన్లను పోలింగ్ బూత్​లకు తీసుకురావడానికి ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రస్తుత బిహార్ శాసనసభ గడువు నవంబర్ 22న ముగియనుంది. కనుక అంతకు ముందే కొత్త శాసనసభ ఏర్పాటు చేయాలి. దీపావళి అక్టోబర్ 20న వస్తుంది. నాలుగు రోజుల ఛత్ పండుగ అక్టోబర్​ 28న ముగుస్తుంది. కనుక నవంబర్ మొదటివారంలో బహుశా ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. 2020లో మూడు దశల్లో బిహార్ ఎన్నికలు నిర్వహించారు. కానీ ఈ ఏడాది ఒకటి లేదా రెండు దశ్లలో ఎన్నికలు జరగవచ్చని భావిస్తున్నారు.

నితీశ్ సర్కార్​పై మోదీ ప్రశంసలు- 'జన నాయక్' గౌరవాన్ని కొందరు దొంగిలించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శలు​

నక్సల్స్ బెదిరింపులతో ఒకప్పుడు ఓటింగ్​కు దూరం- ఇప్పుడు పరిస్థితి మొత్తం ఛేంజ్- ఓటేసేందుకు బారాచట్టి ఓటర్లు ఉత్సాహం!

Last Updated : October 4, 2025 at 8:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS AFTER CHHATHELECTION COMMISSION ON BIHAR TOUREC HOLDS BIHAR ALL PARTY MEETBIHAR ELECTIONS 2025BIHAR POLLS LIKELY POST CHHATH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.