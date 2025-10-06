రెండు దశల్లో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- నవంబర్ 14న కౌంటింగ్
నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్
Published : October 6, 2025 at 4:37 PM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ఖరారు చేసింది. రెండు దశల్లో ఈసీ పోలింగ్ నిర్వహించనుంది. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుండగా, 14న ఓట్లను లెక్కించనున్నట్లు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం 90,712 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. ఇంకా ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో వెబ్క్యాస్టింగ్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. దివ్యాంగులు, 85 ఏళ్లు దాటిన వృద్ధులు ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
బిహార్ అసెంబ్లీలో మొత్తం 243 స్థానాలు ఉన్నాయి. అందులో ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ సీట్లు- 38, ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ సీట్లు- 2 ఉన్నాయి. బిహార్లో 7.42 కోట్ల మంది ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్నారు. పురుష ఓటర్లు 3.92 కోట్లు, మహిళా ఓటర్లు 3.50 కోట్లు ఉన్నారు. బిహార్ అసెంబ్లీ గడువు నవంబర్ 22లోపు ముగియనుంది. ఆ లోపే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని భావిస్తున్నట్టు EC ఇంతకుముందు తెలిపింది. ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ-SIRతో ఓటర్ల జాబితా ‘శుద్ధీకరణ’ జరిగిందని పేర్కొంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణ సన్నద్ధతను సమీక్షించేందుకు ఇప్పటికే సీఈసీ బృందం రెండు రోజుల పాటు బిహార్లో పర్యటించింది.