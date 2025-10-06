ETV Bharat / bharat

రెండు దశల్లో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- నవంబర్ 14న కౌంటింగ్

నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్

bihar election 2025
bihar election 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025

Bihar Election 2025 : బిహార్‌ శాసనసభ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ ఖరారు చేసింది. రెండు దశల్లో ఈసీ పోలింగ్ నిర్వహించనుంది. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుండగా, 14న ఓట్లను లెక్కించనున్నట్లు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ వెల్లడించారు. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం 90,712 పోలింగ్‌ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు ​ వివరించారు. ఇంకా ప్రతి పోలింగ్‌ స్టేషన్‌లో వెబ్‌క్యాస్టింగ్‌ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. దివ్యాంగులు, 85 ఏళ్లు దాటిన వృద్ధులు ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

బిహార్‌ అసెంబ్లీలో మొత్తం 243 స్థానాలు ఉన్నాయి. అందులో ఎస్సీ రిజర్వ్‌డ్‌ సీట్లు- 38, ఎస్టీ రిజర్వ్‌డ్‌ సీట్లు- 2 ఉన్నాయి. బిహార్‌లో 7.42 కోట్ల మంది ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్నారు. పురుష ఓటర్లు 3.92 కోట్లు, మహిళా ఓటర్లు 3.50 కోట్లు ఉన్నారు. బిహార్‌ అసెంబ్లీ గడువు నవంబర్‌ 22లోపు ముగియనుంది. ఆ లోపే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని భావిస్తున్నట్టు EC ఇంతకుముందు తెలిపింది. ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ-SIRతో ఓటర్ల జాబితా ‘శుద్ధీకరణ’ జరిగిందని పేర్కొంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణ సన్నద్ధతను సమీక్షించేందుకు ఇప్పటికే సీఈసీ బృందం రెండు రోజుల పాటు బిహార్‌లో పర్యటించింది.

