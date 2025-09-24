ETV Bharat / bharat

దంతెవాడలో లొంగిపోయిన 71 మంది మావోయిస్టులు​- వారిపై లక్షల్లో రివార్డులు!

బస్తర్​లో నక్సలిజానికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బ- ఏకంగా 71 మంది మావోయిస్టులు లొంగుబాటు

Maoists Surrender In Dantewada
Maoists Surrender In Dantewada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 5:44 PM IST

Maoists Surrender In Dantewada : ఛత్తీస్​గఢ్​​ బస్తర్​లో మావోయిస్టు పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దంతెవాడలో ఏకంగా 71 మంది మావోయిస్టులు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. ఛత్తీస్​గఢ్​లో మావోయిస్టులను​ తుదముట్టించేందుకు ప్రభుత్వం భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టి, ఇప్పటికే తొమ్మిది మంది టాప్ కమాండర్లను హతమార్చిన విషయం తెలిసిందే.

మావోయిస్టులు​ ఇంకా చురుకుగానే ఉన్నారు!
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షా ఇంతకు ముందే మావోయిస్టుల​తో చర్చలు జరిపేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. మావోయిస్టులు లొంగిపోవాలని లేకపోతే అంతం చేస్తామని గట్టిగా హెచ్చరించారు. దీంతో పోలీసులు మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కూంబింగ్ చేపట్టి భారీగా ఎన్​కౌంటర్లు చేయడం ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే హయ్యస్ట్​ రివార్డు ఉన్న 9 మంది మావోయిస్టు అగ్రనేతలను హతమార్చారు. దీంతో టాప్​ కమాండర్​ సుజాత ఇటీవలే లొంగిపోయారు. ఇప్పుడు (సెప్టెంబర్​) బస్తర్ నక్సల్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద లొంగుబాటు ఆపరేషన్ విజయవంతం అయ్యింది. దంతెవాడలో ఏకంగా 71 మంది మావోయిస్టులు ఒకేసారి లొంగిపోయారు. వీరిలో చాలా మందిపై లక్షల రూపాయల మేర రివార్డు ఉండడం గమనార్హం. వారందరూ 'లోన్ వరరతు' (ఇంటికి తిరిగి రండి) ప్రచారం ప్రభావంతో లొంగిపోయమని తెలిపారు. అయితే ఇంకా చాలా మంది నక్సలైట్లు బస్తర్​లో చురుకుగా ఉన్నారని సమాచారం.

