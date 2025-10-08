ETV Bharat / bharat

Bhagavad Gita written in Kannada
Bhagavad Gita written in Kannada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Bhagavad Gita written in Kannada: మహారాష్ట్ర అహ్మద్​నగర్​కు చెందిన క్రాంతి నిత్యానంద నాయక్​ భగవద్గీతను మిర్రర్​ ఇమేజ్​ శైలిలో కన్నడలో రాశారు. 100 రోజుల్లో భగవద్గీతను మిర్రర్ ఇమెజ్ స్టైల్​లో రాసి గిన్నిస్ బుక్​ ఆఫ్ రికార్డ్స్​లో స్థానం సంపాదించారు. దీనిని ఉడుపి మఠానికి అంకింతం చేశారు. పుట్టిగే మఠాధిపతి శ్రీ సుగుణేంద్ర తీర్థ నిర్వహించిన కోటి గీత లేఖన యజ్ఞ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దీనిని మఠానికి అందించారు.

ఇంగ్లీష్​తో పాటు హిందీ, మరాఠీ భాషల్లో ప్రావీణ్యం ఉన్న క్రాంతి నిత్యానంద నాయక్​ భగవద్గీతను కన్నడలోకి అనువదించారు. 18 పర్వాల్లోని శ్లోకాలను కన్నడలోకి మార్చారు. లియోగ్రఫీ శైలిలో రాసిన భగవద్గీతను అద్దం సాయం లేకుండా చదివేందుకు వీలుపడదు. ఈ సందర్భంగా క్రాంతి నిత్యానంద దంపతులను నిర్వాహకులు సత్కరించారు. కోటి గీత లేఖన యజ్ఞ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వారి సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుందని నిర్వహాకులు ప్రసన్న ఆచార్య తెలిపారు. ఈ మధ్య కాలంలో అనేక మంది వినూత్న పద్ధతుల్లో భగవద్గీతను సాధన చేస్తున్నారని చెప్పారు.

భగవద్గీతను ఉర్దూలోకి అనువదించిన ముస్లిం
అంతకుముందు భగవద్గీతను ఉర్దూలోకి అనువాదం చేసింది ఓ ముస్లిం అమ్మాయి. తెలంగాణ నిజామాబాద్​కు చెందిన హెబా ఫాతిమా భగవద్గీతను ఉర్దూలోకి అనువదించి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. హిందూ మతపరమైన ఆచారాలపై ఉన్న ఆసక్తి తనను మొదటిసారి గీతను చదివేలా చేసిందని ఫాతిమా తెలిపింది. "ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారతదేశంలోని తెలంగాణలో నేను ఉంటున్నాను. మా పక్కన కొంతమంది హిందువులు ఉంటారు. నేను వాళ్లతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఎంతమంది దేవుళ్లను ఆరాధిస్తారు అని అడిగాను. అప్పుడు నాకు వాళ్ల దగ్గర నుంచి రకరకాల సమాధానాలు వచ్చేవి. అయితే ఎవరైనా ఏదైనా మతం గురించి తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ల మత గ్రంథాలను చదవాలని ఎవరో చెబితే విన్నాను. అప్పుడే నేను భగవద్గీతను చదవడం ప్రారంభించాను" అని హెబా ఫాతిమా చెప్పింది. భగవద్గీతను చదివేందుకు ఫాతిమా చేసిన ప్రయత్నానికి ఆమె కుటుంబం మద్దతుగా నిలిచింది. ఫాతిమా తండ్రే స్వయంగా ఆ గ్రంథాన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. "నేను ఉర్దూ మీడియంలో చదువుకుంటున్నాను. తెలుగు, హిందీ భాషల్లో ఉన్న భగవద్గీతలను నాన్నా కొని తీసుకువచ్చారు. మొదట్లో నేను చదవడానికి ఇబ్బంది పడ్డాను. ఆ తర్వాత నేను ఆంగ్లంలో ఉన్న భగవద్గీతను డౌన్లోడ్ చేసి చదవడం ప్రారంభించాను. అయితే గీతను ఉర్దూలోకి అనువదించినా కొన్నిసార్లు చదవడంలో ఇబ్బందిపడుతున్నాను. భగవద్గీతను అర్ధం చేసుకుని తెలుసుకోడమే నా ఉద్దేశ్యం" అని హెబా ఫాతిమా తెలిపింది.

మహాభారతంలో భాగంగా యుద్ధరంగంలో గురువులు, సోదరులు, బంధు జనులందరినీ చూసి ధనుర్బాణాలు విడిచి చతికిల పడిపోయిన అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన బోధనే- భగవద్గీత. ఇందులో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. మనుషులు ప్రవర్తించాల్సిన తీరు, పారలౌకికాన్ని పొందే తెన్నూ రెండింటినీ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించాడు. ప్రపంచంలో ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు, ఎప్పటికీ భగవద్గీతను మించిన వ్యక్తిత్వ వికాస సారస్వతం మరోటి లేదని పాశ్చాత్యులు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు.

