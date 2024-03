Best Tips to Grow Plants in Summer : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం తొమ్మిది దాటిన తర్వాత బయటికి అడుగుపెట్టాలంటే జనాలు భయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం వర్షపాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇక రానున్న రోజుల్లో ఈ ఎండలు మరింత తీవ్రతరం కానున్నాయి. మనుషులు మాత్రమే కాదు పశుపక్షాదులు సైతం ఎండలకు అల్లాడిపోతున్నాయి. ఇక మొక్కల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సూర్యుడి వేడిని తట్టుకోలేక వాడిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వాటి రక్షణ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకోసం కొన్ని సలహాలు ఇస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం..

కలుపు మొక్కలు: చాలా మంది తమ ఇళ్లల్లోని గార్డెన్‌లో, కుండీలలో రకరకాల మొక్కలు పెంచుతుంటారు. కానీ అవి ఎప్పుడూ పూలు పూయవు, కాయలు కాయవు. దానికి కారణం ఏంటో చాలా మందికి తెలియదు. ఇక నర్సరీల్లో ఎక్కువ పూలు పూసిన మొక్కను ఇంటికి తెచ్చి పెంచితే ఒక్క పువ్వూ పూయదు. దాంతో ఉసూరుమంటుంటారు. దీనికి కారణం.. కలుపు. కుండీలోనైనా, గార్డెన్‌లో నైనా కలుపు మొక్క ఒక్కటి చాలు... భూమి లోపల అది చేసే కల్లోలం అంతా ఇంతా కాదు. దీన్ని మనం సైంటిఫిక్ కోణంలో అర్థం చేసుకుంటే... కలుపు ఎంత ప్రమాదకరమో తెలుస్తుంది. అయితే మొక్కలు మొదలులో పెరిగే కలుపు మొక్కలు వేసవి కాలమనే కాదు.. ఏ కాలమైన కూడా మామూలే. అందుకే మొక్కల విషయంలో మొదట తీసుకోనే జాగ్రత్త కలుపు మొక్కలు ఏరి వేయడం. ఎప్పటికప్పుడు వాటిని తీసివేస్తూ ఉండాలి. మార్కెట్లో కలుపు మొక్కలను నియంత్రించేందుకు ఎరువులు కూడా లభిస్తాయి.

ఎరువులు: మొక్కల ఎదుగదలలో ఎరువులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో అనేక ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో మొక్కలకు సరిపోయేదాన్ని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. వేసవిలో ఎరువులు.. నీటిని నిలుపుకోవడంలో నేలకు సహకరిస్తాయి. వేసవికి అనుకూలమైన ఎరువులతో పాటు, మొక్కల పెరుగుదలను ఉత్తేజపరిచేందుకు నైట్రోజన్​ ఎరువులను ఉపయోగించవచ్చు.

నీరు: వేసవిలో మొక్కలకు మరింత నీరు అవసరం. కాబట్టి ఎండా కాలంలో.. సాయంత్రం లేదా తెల్లవారుజామున చల్లని సమయంలో మొక్కలకు నీరు పెట్టడం మంచిది. ఈ సమయం నేలలోకి నీరు ఇంకిపోవడానికి, మొక్కల మూలాలను చేరుకోవడానికి సాయపడుతుంది. మధ్యాహ్న సమయంలో మొక్కలకు నీరు పోస్తే, సూర్యరశ్మి కారణంగా నీరు ఆవిరవుతుంది. దీంతో నీరు మూలాలకు చేరదు. పైగా ఇది మొక్కలకు హాని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి మొక్కలకు నీటిని పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలానే నీరు కూడా సరిపడా పెట్టాలి కానీ అధికంగా పెట్టినా మొక్కలు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

కటింగ్​: వేసవి కాలం మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. అయితే మొక్క ఆరోగ్యకరమైన భాగాలు వ్యాధి బారిన పడకుండా చూసుకోవడానికి చనిపోయిన ఆకులు తొలగించాలి. క్రాసింగ్, దెబ్బతిన్న కొమ్మలు ఉంటే, వాటిని కూడా కత్తిరించాలి. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి గుడ్డు పెంకులు, కూరగాయల తొక్కలు, పండ్ల తొక్కలు పదార్థాలను మొక్క మొదలులో వేస్తే నేల సారవంతంగా ఉంటుంది.

