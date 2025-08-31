Man Dies Bitten by Snake in Slippers: బస్సు ప్రమాదంలో తప్పిన మృత్యువు పాము రూపంలో వెంటాడి అతన్ని బలితీసుకుంది. రోడ్డు ప్రమాదంలో పాదాల స్పర్శ కోల్పోయిన ఓ వ్యక్తి, పాము కాటుతో మరణించారు. అతడి చెప్పులో దాగి ఉన్న పాము కాటు వేసిందనే విషయం గుర్తించలేక కొద్దిసేపటికే ఆ వ్యక్తి చనిపోయారు. ఈ విషాదకర ఘటన కర్ణాటకలో జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
బెంగళూరులోని అనేకల్ తాలూక్ బన్నేర్ఘట్టలోని రంగనాథ్ బ్లాక్కు చెందని మంజు ప్రకాశ్(41) టీసీఎస్లో టెక్నిషియన్గా పని చేస్తున్నారు. 2016లో జరిగిన ఓ బస్సు ప్రమాదం కారణంగా తన పాదాల స్పర్శను కోల్పోయారు. అప్పటి నుంచి కాళ్లకు ఎలాంటి స్పర్శ లేకుండానే ఉంటున్నారు. అయితే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లే సమయంలో ఇంటిముందున్న స్లిప్పర్స్ను ధరించారు. కానీ, స్పర్శ లేకపోవడంతో అప్పటికే అందులో దాగి ఉన్న విషపూరిత పాము పిల్లను గుర్తించలేకపోయారు. దీంతో చెప్పులో కాలుపెట్టగానే అతడి కాలి బొటన వెేలుపై కాటువేసింది. ఈ విషయం పట్టించుకోని ప్రకాశ్, అరగంట తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వచ్చి అలాగే మంచంపై పడుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే చనిపోయారు. మరోవైపు ఘటనలో స్లిప్పర్స్లో ఉన్న పాము కూడా ఊపిరాడక చనిపోయింది.
"నా సోదరుడు మధ్యాహ్నం సమయంలో జ్యూస్ తీసుకువచ్చేందుకు బయటకు వెళ్లారు. కొంత సేపటికి తిరిగి వచ్చి పానీయాన్ని ఇచ్చి తన గదికి వెళ్లి పడుకున్నారు. గంట తర్వాత ఓ కార్మికుడు మా ఇంటికి వచ్చి స్లిప్పర్స్లో పాము పిల్ల ఉందని మాతో చెప్పారు. మా నాన్న దాన్ని కర్రతో బయటకు తీసి చూస్తే అది అప్పటికే చనిపోయి ఉంది. ఈ విషయం గురించి మా నాన్న అమ్మకు చెప్పారు. అమ్మ వచ్చి చూడగా ఆ స్లిప్పర్స్ మా సోదరునివని తెలిపింది. దీంతో మేమంతా షాక్కు గురయ్యాం. వెంటనే మేం మా సోదరుడి గదికి వెళ్లి చూసే సరికి ఆయన నోట్లో నుంచి నురగలు కక్కుతూ కనిపించారు. వెంటనే స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు" అని మృతుడి సోదరుడు హరీశ్ అన్నారు. ఈ విషయంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
బస్సు ప్రమాదంలో స్పర్శకోల్పోయిన మంజు
తన సోదరుడి కాలుకు ఇదివరకే సర్జరీ జరిగిందని హరీశ్ తెలిపారు. 2016లో ఓ బస్సు ప్రమాదం జరిగిందని, దాని కారణంగా తన పాద స్పర్శను కోల్పోయారని పేర్కొన్నారు. అందుకే పాము కుట్టిన విషయం కూడా తాను గుర్తించలేకపోయాడని వివరించారు. స్పర్శ ఉంటే తన సోదరుడు అప్రమత్తమయ్యేవారని తెలిపారు. అయితే ఇదివరకే తన ఇంటికి ఓ సారి పాము వచ్చిందని, అప్పటినుంచి వారంతా అప్రమత్తంగా ఉన్నామని తెలిపారు. తన సోదరుడు ప్రతీది తనిఖీ చేసిన తర్వాతే గదికి వెళ్లేవారని, ఇంత జాగ్రత్తగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
