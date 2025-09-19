ఒక వారం వ్యవధిలోనే 8 వజ్రాలు- లక్షాధికారిగా మారిన మహిళ
బెంగాలీ మహిళకు దొరికిన 8 వజ్రాలు
Published : September 19, 2025 at 9:14 PM IST
Diamond Found In Panna : భారత్లోనే కాదు ఖండాల్లోనూ విలువైన వజ్రాలకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన మధ్యప్రదేశ్లోని పన్నాలో మళ్లీ వజ్రాలు దొరికాయి. ఇప్పటికే కొంతమంది కూలీలకు వజ్రాలు దొరికి రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారిగా మారారు. తాజాగా ఈ అదృష్టం ఓ మహిళలను వరించింది. బంగాల్కు చెందిన మహిళకు ఒక వారం వ్యవధిలోనే 8 వజ్రాలు దొరికాయి.
బంగాల్కు చెందిన రాధా రమణ్ గోల్దార్ అనే వ్యక్తి కుటుంబం పన్నాలోని బడగడీ ఖుర్ద్ గ్రామంలో నివహిస్తోంది. అక్కడే ఆయన భార్య రజనా గోల్దార్ పేరు మీద ఒక గనిని లీజు తీసుకుంది. ఆ తర్వాత వజ్రాల కోసం తవ్వుతున్న ఈ మహిళలకు ముందు ఓ వజ్రం దొరికింది. ఆ తర్వాత వారం రోజుల్లోనే 8 వజ్రాలు దొరికాయి. అయితే ఈ వజ్రాలను పన్నాలోని వజ్రాల మ్యూజియంలో పెట్టనున్నారు. అక్కడ నిపుణులు వాటి విలువను అంచనా వేస్తారు. అనంతరం వాటిని వేలం వేస్తారు. ఆ వేలంలో వచ్చిన మొత్తం నుంచి పన్నులు కట్ చేసి మిగిలిన డబ్బును రజనా కుటుంబానికి అందజేస్తారు.
వజ్రాలు దొరికిన రజనా గోల్దార్ మాట్లాడుతూ, ఒక గనిని లీజుకు తీసుకుని వజ్రాల తవ్వకాలను ప్రారంభించినట్లు చెప్పింది. ఒక వారం వ్యవధిలో ఒక్కొక్కటిగా 8 వజ్రాలు దొరికాయని తెలిపింది. వెంటనే వజ్ర కార్యాలయంలో జమ చేసినట్లు పేర్కొంది. తన ఇల్లు కూడా అదే పొలంలోనే ఉందని చెప్పింది.
రజనా గోల్దార్ మొత్తం 8 వజ్రాలు జమ చేసినట్లు అధికారి అనుపమ్ సింగ్ తెలిపారు. వీటిలో ప్రతి వజ్రం బరువు వేరుగా ఉందని అన్నారు. ఈ వజ్రాలన్నింటి మొత్తం బరువు 3.10 సెంట్లు ఉందని చెప్పారు. అందులో ఆరు వజ్రాలు శుద్ధమైనవి కాగా, మిగిలిన రెండు వజ్రాలు తక్కువ నాణ్యత కలిగినవి అని పేర్కొన్నారు. అయితే వాటి ధరకు సమాచారం మాత్రం వెల్లడించలేదు.
అయితే ఈ ఏడాది జులైలో కూడా ఓ కూలీకి ఎనిమిది వజ్రాలు దొరకడంతో రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారిగా మారిపోయాడు. ఛతర్పుర్ జిల్లాలోని కటియా గ్రామానికి చెందిన హరగోవింద్, అతని భార్య పవన్ దేవి యాదవ్ గత 5 ఏళ్లుగా పన్నాలోని నిస్సార గనిలో పని చేస్తున్నారు. వజ్రం కోసం తవ్వుతూనే ఉన్న ఈ దంపతులకు చివరికి అదృష్టం తలుపుతట్టింది. ఒకేసారి 8 వజ్రాలు లభించాయి. వీటి విలువ సుమారుగా రూ.10 నుంచి 12 లక్షల మధ్య ఉంది.
గతేడాది కూడా ఓ కూలీకి భారీ వజ్రం దొరికింది. పన్నా జిల్లాలోని వజ్ర గనుల్లో పని చేస్తున్న ఓ కూలీకి 19.22 క్యారెట్ల భారీ వజ్రం దొరికింది. దాని విలువ రూ.80 లక్షలు. చున్ వాదా గోండ్ అనే వ్యక్తి 2024లో కృష్ణ కల్యాణపుర్ అనే ప్రాంతంలో ఒక గనిని తీసుకున్నాడు. భార్య, పిల్లలతో కలిసి తవ్వకాలు ప్రారంభించాడు. సుమారు రెండు నెలల తర్వాత 19.22 క్యారెట్ల వజ్రం లభించింది.