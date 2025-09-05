ETV Bharat / bharat

పాము కాటు వేసినా డోంట్ కేర్​- 28 ఏళ్లుగా అడవిలోనే విద్యాబోధన- పేదలకు ఆర్థిక సాయం కూడా!

ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడు- గ్రామ ప్రజల సమస్యలను తీరుస్తూ అక్కడే నివాసం!

Teacher Living In 28 Years In The Forest
Teacher Living In 28 Years In The Forest (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 7:45 PM IST

4 Min Read

Teacher Living In 28 Years In The Forest: 'గురువు' అనే పదానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఆయన. ఎన్నో సౌకర్యాలు ఉండే పట్టణాలు వదిలి, ఎక్కడో దట్టమైన అడవుల్లోని మారుమూల గ్రామంలో 28 ఏళ్లుగా విద్యా బోధన చేస్తున్నారు. ఎలాంటి స్వార్థం చూసుకోకుండా, పిల్లలకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పుతున్నారు. అక్కడితోనే ఆగిపోలేదు. ఆ గ్రామాన్ని కూడా బాగు చేసే పనిని తన భుజాలకు ఎత్తుకున్నారు. ఆయనే నింగప్ప బలేకుండరిగి.

నేటి కాలంలో చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు మారుమూల పల్లెలకు వెళ్లి విద్యాబోధన చేయడానికి ఇష్టపడడం లేదు. మరికొందరు కావాలని పట్టణ ప్రాంతాలకు ట్రాన్స్​ఫర్ చేసుకొని వెళ్లిపోతున్నారు. కానీ నింగప్ప అలా చేయలేదు. కర్ణాటకలోని కాన్పూర్​ తాలుకా, భీమాగఢ్ అభయారణ్యంలోని అమగావ్​ ప్రభుత్వ పాఠశాలకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. అయితే అక్కడ ఈ కన్నడ మాస్టారి పయనం అంత తేలికగా ఏమీ జరగలేదు.

"అమగావ్ అనేది కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర బోర్డర్​లో ఉంటుంది. అక్కడ సుమారు 80 ఇళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఊరి జనాభా కేవలం 565 మంది మాత్రమే. నేను 1997 జనవరి 6న (సుమారు 28 ఏళ్ల క్రితం) ఇక్కడకు ఉపాధ్యాయుడిగా వచ్చా. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడే పనిచేస్తున్నాను. అప్పట్లో ఈ ఊరికి కనీసం రోడ్డు కూడా ఉండేది కాదు. విద్యుత్​, మొబైల్ నెట్​వర్క్ కూడా లేవు. రోడ్డు లేదు కనుక బస్సు సౌకర్యం కూడా ఉండేది కాదు. వర్షాకాలం వస్తే ఇంక ఆ అవస్థలు చెప్పడానికి కూడా వీలుకాదు. అక్కడి ప్రజలు మరాఠీలోనే మాట్లాడుతారు. కనుక అమగావ్​​ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మరాఠీ మీడియంలోనే పాఠాలు చెప్పాల్సి ఉండేది. నాకు కన్నడం తప్ప మరాఠీ రాదు. ఇది నాకు పెద్ద సవాల్​గా మారింది. కానీ పిల్లలతో, గ్రామీణులతో కలిసి మాట్లాడుతూ, నెమ్మదిగా మరాఠీ నేర్చుకున్నా. గత 28 ఏళ్లుగా ఇక్కడి పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడి ప్రజలు చాలా అమాయకులు. వారు నా కోసం పూర్తి ఉచితంగా ఓ ఇల్లు కూడా కట్టించి ఇచ్చారు. నేను ఇక్కడే ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నాను. అందుకే బదిలీ కోసం నేను ఎప్పుడూ దరఖాస్తు చేసుకోలేదు. ప్రభుత్వం కూడా నన్ను ఎక్కడికీ ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయలేదు."
- నింగప్ప బలేకుండరిగి, ఉపాధ్యాయుడు

పాము కరిచినా డోంట్ కేర్
నింగప్పకు వృత్తిపట్ల ఎంత నిబద్ధత అంటే, ఆయన వారానికి కేవలం ఒకరోజు మాత్రమే ఇంటికి వెళ్లేవారు. మిగతా రోజులన్నీ పాఠశాలలో విద్యాబోధనకే కేటాయించేవారు. చివరికి పాము కాటు వేసినా కూడా ఆయన వెనక్కు తగ్గలేదు.

Teacher Living In 28 Years In The Forest
విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తున్న నింగప్ప (ETV Bharat)

"గతంలో ఈ ఊరికి రోడ్డు ఉండేది కాదు. వర్షాకాలం వస్తే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉండేది. కనుక ఎక్కడికైనా నడిచే వెళ్లేవాడిని. కానీ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా సైకిల్ వాడుకున్నా. నేను చాలా సార్లు ఈ అడవుల్లో చిరుతపులి, పులి, ఎలుగుబంటి, అడవి పందులను చూశాను. ఓసారి నేను ఇంట్లో నిద్రిస్తున్నప్పుడు పాము కరిచింది. ఆ విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్థులు నన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి రక్షించారు. ఇంత ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ నేను ఈ గ్రామాన్ని వదిలి వెళ్లడానికి ఇష్టపడలేదు."
- నింగప్ప బలేకుండరిగి, ఉపాధ్యాయుడు

గ్రామ సమస్యల పరిష్కారం
నింగప్ప ఒక సాధారణ ఉపాధ్యాయుడు అయినప్పటికీ, ఆయన అమగావ్​ గ్రామ సమస్యల పరిష్కారానికి కూడా కృషి చేశారు. ప్రభుత్వానికి విన్నపాలు చేసి, ఆ గ్రామానికి సాధారణ రోడ్డు, విద్యుత్ సౌకర్యం, త్రాగునీరు మొదలైనవి ఏర్పాటు చేయించారు.

Teacher Living In 28 Years In The Forest
విద్యార్థులతో నింగప్ప (ETV Bharat)

"నింగప్ప మాస్టారు గత 28 ఏళ్లుగా మా ఊరి పిల్లలకు విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. ఆయన మా ఉళ్లో ఎంతో మందికి ఆర్థిక సాయం చేశారు. ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్లకు అండగా నిలిచి, వారి ప్రాణాలు కాపాడారు. అందుకే ఆయనను ఈ గ్రామం ఎంతో ప్రేమిస్తుంది."
- రూపేశ్ బాలాజీ, అమగావ్​ గ్రామస్థుడు

"ఏడేళ్ల క్రితం వరకు మా గ్రామానికి రోడ్డు లేదు. అందువల్ల మాస్టారు అడవి దారి గుండా దాదాపు 12 కి.మీ మేర నడిచి మా ఊరికి వచ్చేవారు. ఆయన వల్ల మేము కన్నడ నేర్చుకున్నాము. మా గ్రామంలోని అనేక సమస్యలను ఆయన పరిష్కరించారు. మా ఊరికి రోడ్డు, విద్యుత్, సహా ప్రాథమిక సౌకర్యాలు అనేకం కల్పించారు."
- విజయ, గవ్డే, పూర్వ విద్యార్థి

"మా ఊరికి మొబైల్ నెట్​వర్క్ లేదు. వర్షాకాలంలో చెట్లు విరిగి పడుతుంటాయి. కనుక కనీసం 3 నెలలపాటు మా ఊరికి విద్యుత్ సౌకర్యం ఉండదు. మాస్టారు ఈ సమస్యను కలెక్టర్ వరకు తీసుకెళ్లారు. ఆయన మాకోసం ఎన్నో చేస్తున్నారు."
- గోవింద్ గడ్కరీ, అమగావ్ గ్రామస్థుడు

భార్య, పిల్లల మద్దతు
'బెళగావిలోని వాద్గావిలో మాకొక అద్దె ఇళ్లు ఉంది. అక్కడ నా భార్య రత్న, ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటున్నారు. నా కొడుకు ఎంఏ చేశాడు. నా కూతురు ఎంఎస్సీ చదువుతోంది. వారి మద్దతు, సహకారంతోనే నేను ఈ పని చేయగలుగుతున్నాను' అని నింగప్ప తెలిపారు.

Teacher Living In 28 Years In The Forest
గ్రామస్థులు కట్టిచ్చిన ఇంటిలో నింగప్ప (ETV Bharat)

ఉన్నత చదువులు కష్టమే!
అమగావ్ మారుమూల పల్లె అవ్వడం, అక్కడి ప్రజలు పేదలు కావడం వల్ల ఎక్కువ మంది నిరక్షరాస్యులుగా ఉంటున్నారు. ఒక వేళ ప్రాథమిక విద్య అభ్యసించినప్పటికీ, ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఉన్నత చదువులు చదవలేకపోతున్నారు. అందుకే అలాంటి వారిని నింగప్ప ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆయన ప్రోత్సాహంతో ఇప్పుడిప్పుడే చాలా మంది ఉన్నత విద్య వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు.

Teacher Living In 28 Years In The Forest
విద్యాబోధన చేస్తున్న నింగప్ప (ETV Bharat)

రాష్ట్రపతి, జాతిపిత పేర్లు రాయలేకపోతున్న టీచర్లు- పిల్లలకు ఏం చెబుతారు!

తోటలో స్కూల్- అక్కడ విద్యార్థులకు నో ఫీజు- గురుదక్షిణగా సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్!

