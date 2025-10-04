ETV Bharat / bharat

80 ఏళ్ల వయస్సులో సేంద్రీయ వ్యవసాయం- ఏటా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం!

వ్యవసాయంలో ఎనభై ఏళ్ల రైతు లాభాల బాట- సేంద్రీయ సాగులో రాణింపు

Belagavi Farmer Success Story
Belagavi Farmer Success Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 6:18 PM IST

Belagavi Farmer Success Story: 80 ఏళ్ల వయసులోనూ సేంద్రీయ సాగులో అదరగొడుతున్నారు కర్ణాటకలోని బెళగావికి చెందిన ఓ రైతు. పలు ఉద్యోగాలు చేసిన తర్వాత సేంద్రీయ సాగు వైపునకు మళ్లి ఏటా రూ.6 లక్షలు ఆదాయాన్ని అర్జిస్తున్నారు. అంత వయసులో కూడా వ్యవసాయం చేయడమే కష్టమంటే, సేంద్రీయ సాగులో మంచి లాభాలు గడిస్తూ రైతులందరికీ ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు. అలాగే వ్యవసాయంలో రసాయనిక మందులు వాడకుండా మంచి దిగుబడి సాధిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బెళగావి రైతు నగేశ్ మాయప్ప సక్సెస్ స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

'సీజన్​లో 50 మందికి పని'
బెళగావిలోని కనబరగికి చెందిన నగేశ్ తన ఇంటి సమీపంలో ఉన్న ఎకరన్నర భూమిలో పండ్లు, కూరగాయలు, కొబ్బరి, ఇతర పంటలను పండిస్తారు. అలాగే సేంద్రీయ ఎరువులను సైతం తయారు చేస్తారు. అలాగే నగేశ్​కు తుమ్మరగుడ్డి అనే గ్రామానికి సమీపంలో 22 ఎకరాల పొలం ఉంది. అక్కడ మామిడి, పసుపు, మిరపకాయలు, అల్లం వంటి పంటలను సాగు చేస్తారు. నగేశ్ ఏడాదంతా వ్యవసాయ అవసరాల కోసం ఐదుగురికి ఉపాధి కల్పిస్తారు. పంటకోత, ఇతర సందర్భాల్లో 50 మందికి పైగా కూలీలకు పని ఇస్తారు.

Belagavi Farmer Success Story
వ్యవసాయంలో ఎనభై ఏళ్ల రైతు లాభాల బాట (ETV Bharat)

ఉద్యోగాల కన్నా సాగులోనే సంతృప్తి
మెకానికల్ బ్రాంచ్​లో డిప్లొమా పూర్తి చేసిన నగేశ్ పలు ఉద్యోగాలను చేశారు. ఆ జాబ్స్ వల్ల బాగానే సంపాదించారు. కానీ ఆ డబ్బు, ఉద్యోగాలు నగేశ్​కు సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు. అందుకే ఎనిమిది పదుల వయసులో సేంద్రీయ సాగు వైపునకు వచ్చి రాణిస్తున్నారు. తాను సొంతంగా తయారుచేసుకున్న సేంద్రీయ ఎరువులనే పొలంలో వాడుతారు. ఎరువుల మిశ్రమంలో సిమెంట్ టాల్క్​ను ఒక పదార్థంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది పంట మొక్కలకు నిర్దిష్ట పోషకాలను అందిస్తుంది. అలాగే నేలను సారవంతం చేస్తుంది.

'అవేవీ నాకు సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు'
తాను సేంద్రీయ సాగు వైపునకు ఆకర్షితుడినవ్వడానికి గల కారణాలను రైతు నగేశ్ వెల్లడించారు. "నేను రేయింబవళ్లు కష్టపడి సంపాదించేవాడిని. కానీ ఎప్పుడూ సంతోషంగా లేను. రూ.లక్షల్లో డబ్బు సంపాదిస్తున్నప్పటికీ ప్రశాంతత లేదు. చివరికి నేను కోరుకున్న ఆనందం, శాంతిని ఇచ్చింది సేంద్రీయ వ్యవసాయమే. నాకు ఏవైనా కొత్త పనులు చేయాలని ఫ్యాషన్. అందుకే సేంద్రీయ వ్యవసాయం ద్వారా దేశాన్ని వ్యాధి రహితంగా మార్చాలనుకున్నాను. నా స్వస్థలానికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ వ్యవసాయం చేస్తున్న మా సోదరల కళ్లలో ఆనందం చూశాను. అప్పుడే నేను వ్యవసాయం చేయాలని, పశువులను పెంచాలని, పుడమి తల్లితో, అందమైన ప్రకృతితో సమయం గడపాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని నగేశ్ చెప్పారు.

Belagavi Farmer Success Story
80 ఏళ్ల వయసులో సేంద్రీయ సాగులో అదరగొడుతున్న రైతు (ETV Bharat)

'మామిడి చెట్ల ద్వారా అధిక ఆదాయం'
తనకున్న 22 ఎకరాల భూమిలోని 11 ఎకరాల్లో 800కు పైగా మామిడి చెట్లను నాటారు నగేశ్. ఈ చెట్లకు గత ఆరేళ్లుగా మామిడికాయలు కాస్తున్నాయి. అన్ని ఖర్చులు పోనూ ఈ మామిడి తోట ద్వారానే నగేశ్​కు ఏటా రూ. 3 లక్షల ఆదాయం వస్తోంది. కూరగాయలు, పండ్లు, ఇతర పంటల ద్వారా మరో రూ.3 లక్షలను లాభాన్ని పొందుతున్నారు. వ్యవసాయంలో రసాయనిక ఎరువుల వాడకాన్ని ఆపివేసి, అందుకు బదులుగా సేంద్రీయ ఎరువులను వాడాలని నగేశ్ సూచిస్తున్నారు.

"గతంలో మన పూర్వీకులు ఆవు పేడను ఎరువుగా ఉపయోగించారు. 1966లో హరిత విప్లవం జరిగింది. అప్పుడు తక్కువ భూమి, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ దిగుబడి పొందాలనే తొందరలో రసాయన ఎరువుల వాడకం ప్రారంభమైంది. రసాయన ఎరువుల వాడకం వల్ల పండ్లు, కూరగాయలు సహా అన్ని పంటలు విషపూరితంగా మారుతున్నాయి. సేంద్రీయ ఎరువులతో సహజంగా పండించిన పండ్లు, కూరగాయలను తినాలి. అప్పుడే ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేపట్టి 140 కోట్ల మంది భారతీయులకు వ్యాధి లేని జీవితాన్ని అందించమని యువ రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇది అందరి బాధ్యత. అందరూ సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తే దేశంలోని అన్ని ఆస్పత్రులు మూతపడతాయి. సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని సున్నా మూలధనంతో చేయవచ్చు" అని రైతు నగేశ్ చెప్పారు.

సొంతంగా జీవామృతం తయారీ!
ఒక ఎకరం భూమికి జీవామృతం తయారు చేయాలంటే 10 కిలోల ఆవు పేడ, 10 లీటర్ల ఆవు మూత్రం, 2 కిలోల బెల్లం, 2 కిలోల పిండి, 2 కిలోల రసాయనాలు లేని మట్టి ఉండాలని నగేశ్ చెబుతున్నారు. వీటిని 200 లీటర్ల బ్యారెల్​లో సరిగ్గా కలపి నిల్వ చేస్తే, 16వ రోజు జీవామృతం సిద్ధమతుందన్నారు. దీన్ని మరో 15 రోజులు అలాగే ఉంచితే, జీవామృతం నాణ్యత మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని వెల్లడించారు. జీవామృతం పంటలు సమృద్ధిగా పెరగడానికి సహాయపడుతుందని వెల్లడించారు.

Belagavi Farmer Success Story
సేంద్రీయ సాగులో రాణింపు (ETV Bharat)

పశువులను సైతం పెంపకం
సేంద్రీయ సాగుతో పాటు నగేశ్ 20 గేదెలు, రెండు ఆవులు, ఐదు మేకలను పెంచుతున్నారు. పశువుల పేడ, పశుగ్రాసం వ్యర్థాలను ఉపయోగించి ఏటా 120 టన్నుల స్వచ్ఛమైన సేంద్రియ ఎరువులను తయారు చేస్తారు. ఇందులో తన పొలానికి 60 టన్నుల ఎరువును ఉపయోగిస్తారు. మిగిలిన 60 టన్నులను విక్రయిస్తారు. ఇలా సేంద్రీయ ఎరువును అమ్మడం ద్వారా కూడా నగేశ్ కొంత ఆదాయం సమకూరుతోంది.

'ఆయనే మాకు రోల్ మోడల్'
నగేశ్ గత 20 ఏళ్లుగా సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో పూర్తిగా నిమగ్నమై విజయం సాధించాడని కనబరగి గ్రామస్థుడు ముచండికర్ తెలిపారు. తాము నగేశ్​తో కలిసి సంకేశ్వర్, ఇచల్కరంజి, సాంగ్లీ, పుణె, బారామతి, ధార్వాడ్​లోని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు సహా అనేక ప్రదేశాలను సందర్శించామన్నారు. కొత్త మొక్కలు, సేంద్రీయ ఎరువులు, ఆధునిక సాంకేతిక యంత్రాలతో సహా వ్యవసాయం గురించి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే కోరిక నగేశ్​కు ఉందని, అందుకే అతడు తమ ప్రాంత రైతులకు రోల్ మోడల్ అని చెప్పారు.

