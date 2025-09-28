బిహార్ పోల్స్- సీమాంచల్లో ఆధిపత్యం ఎవరిది? చతుర్ముఖ పోరు తప్పదా?
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోరులో సీమాంచల్లో పై చేయి ఎవరిది?- ఎన్డీఏ, ఇండియా కూటమి, జేఎస్పీ, ఎంఐఎం మధ్య పోటీ చతుర్ముఖ పోటీ ఉంటుందా?
Published : September 28, 2025 at 7:06 PM IST
Political Battle For Seemanchal : బిహార్లోని అధికార, విపక్ష పార్టీలు శాసనసభ ఎన్నికల కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే బహిరంగ సభలు, ఎన్నికల ర్యాలీలతో ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అయితే ఈశాన్య బిహార్లోని కీలక ప్రాంతమైన సీమాంచల్పై అన్ని పార్టీలు, కూటములు దృష్టి సారించాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న 24 సీట్లలో మెజార్టీ స్థానాల్లో గెలిచేందుకు వ్యుహాలు రచిస్తున్నాయి. అయితే ఈసారి సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ఏయే పార్టీల మధ్య ప్రధాన పోటీ నెలకొంది? ఏ పార్టీ అధిక సీట్లలో పాగా వేస్తుంది? కూటముల విజయ అవకాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సీమాంచల్పై నాయకుల గురి
బిహార్లోని అన్ని పార్టీలు సీమాంచల్పై దృష్టి సారించాయి. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్, ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ వంటి ముఖ్యనేతలు సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ఆయా పార్టీలు ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభల్లో శనివారం పాల్గొన్నారు. సెప్టెంబరు ప్రారంభంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పూర్నియాలో ఒక ర్యాలీ నిర్వహించారు. లోక్ సభలో విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్, ఇండియా కూటమి నాయకులు కలిసి 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర' సందర్భంగా ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించారు. ఇలా అన్ని పార్టీల ముఖ్యనేతలు ఈ నెలరోజుల వ్యవధిలో సీమాంచల్ జిల్లాలైన పూర్నియా, అరారియా, కతిహార్, కిషన్ గంజ్ ను టచ్ చేశారు.
చతుర్ముఖ పోటీ తప్పదా?
సీమాంచల్ ప్రాంతంలో 2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఎన్డీఏ అధిక సీట్లను గెలుచుకుంది. 12 స్థానాల్లో కాషాయ కూటమి జయకేతనం ఎగురవేసింది. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని మహాఘట్ బంధన్ ఏడు సీట్లకు పరిమితమైంది. అసదుద్దీన్ నేతృత్వంలో ఏఐఎంఐఎం అనుహ్యంగా ఐదు స్థానాల్లో పాగా వేసింది. గత ఎన్నికల్లో సీమాంచల్లో త్రిముఖ పోరు నెలకొంది. ఈ సారి జరగబోయే ఎన్నికల్లోనూ ఎక్కువ సీట్లను కొల్లగొట్టాలని ఎన్డీఏ, మహాఘట్ బంధన్, ఏఐఎంఐఎం వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. అందుకోసం సన్నద్ధమవుతున్నాయి. అలాగే బిహార్ రాజకీయాల్లోకి కొత్తగా ప్రవేశించిన ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలో జన్ సూరాజ్ పార్టీ కూడా సీమాంచల్లో మెరుగైన సీట్లను సాధించేందుకు ప్రణాళికలో వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో సీమాంచల్ ప్రాంతంలో త్వరలో జరగబోయే ఎన్నికల్లో చతుర్ముఖ పోటీ నెలకొంది.
ముస్లిం ప్రభావిత ప్రాంతం
2023 కుల ఆధారిత సర్వే ప్రకారం బిహార్ మొత్తం జనాభా 13.07 కోట్లు. అందులో ముస్లింలు 17.7 శాతం ఉన్నారు. సీమాంచల్ జిల్లాల్లో ముస్లిం జనాభా కాస్త ఎక్కువే. పూర్నియాలో 40 శాతం, అరారియాలో 43 శాతం, కతిహార్లో 45 శాతం, కిషన్ గంజ్లో 68 శాతం మంది ముస్లింలు ఉన్నారు. యాదవులు, ఈబీసీలు కూడా ఈ ప్రాంతంలో గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉన్నారు. సీమాంచల్ జిల్లాలు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలోనే అత్యంత పేదల జిల్లాల్లో ఒకటిగా ఉన్నాయి. 2019-21లో నిర్వహించిన జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం, ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోని జనాభాలో 44-52 శాతం మంది పేదరికంతో బాధపడుతున్నారు.
అభివృద్ధి మంత్రంతో దూసుకెళ్తున్న ఎన్డీఏ
సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ఎన్డీఏ తమ ప్రచారంలో అభివృద్ధి మంత్రాన్ని పఠిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 15న నీతీశ్ సమక్షంలో పూర్నియాలో జరిగిన ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ కీలక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. మరికొన్నింటికి శంకుస్థాపన చేశారు. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్, పూర్నియా విమానాశ్రయ కొత్త టెర్మినల్ను ప్రారంభించారు. మఖానా బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా రూ.40 వేల కోట్ల విలువైన ఈ అభివృద్ధి పనులు సీమాంచల్ ప్రాంతవాసులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయని నీతీశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
రైతు సమస్యలు, నిరుద్యోగంపై కాంగ్రెస్ గురి
రాహుల్ తన ఓటర్ అధికార్ యాత్రను ఇండియా కూటమి నాయకులతో కలిసి చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా సీమాంచల్ ప్రాంతాన్ని చుట్టేశారు. అప్పుడు రైతు సమస్యలు, పేదరికం, నిరుద్యోగం, వ్యవసాయంపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో తేజస్వీ యాజవ్, పూర్నియా ఎంపీ రాజేశ్ రంజన్ (పప్పు యాదవ్) కూడా ఈ యాత్రలో పాల్గొన్నారు. అలాగే ఇతర విపక్ష పార్టీల నాయకులు కూడా ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో పాల్గొని ఇండియా కూటమి ఐక్యతను చాటారు.
పట్టు నిలుపుకోవాలని ఏఐఎంఐఎం ఆశ
2020 ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని రిపీట్ చేయాలని ఏఐఎంఐఎం భావిస్తోంది. ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల్లో నలుగురు ఆర్జేడీ గూటికి చేరారు. దీనికి ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు ఏఐఎంఐఎం సిద్ధమవుతోంది. బిహార్ ఏఐఎంఐఎం చీఫ్, అమౌర్ ఎమ్మెల్యే అఖ్తరుల్ ఇమాన్ పార్టీని బలోపేతం చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. సెప్టెంబర్ 24- 27 వరకు ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నాలుగు రోజుల సీమాంచల్ న్యాయ్ యాత్ర చేపట్టారు. సీమాంచల్ ప్రాంతం, అక్కడి ప్రజల అభివృద్ధిని నిర్లక్ష్యం చేయడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. అక్కడి నెలకొన్న సమస్యలను లేవనెత్తుతున్నారు.
'ఓవైసీ రాక ఓట్లు చీల్చడానికే'
సీమాంచల్లో ఓవైసీ పర్యటించడంపై ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఈజాజ్ అహ్మద్ మండిపడ్డారు. ఈ ప్రాంత మౌలిక సదుపాయాలు, అభివృద్ధి గురించి తమ పార్టీ చాలా కాలంలో ఆలోచిస్తోందన్నారు. "మా నాయకుడు తేజస్వీ యాదవ్ రాష్ట్రంలో మహాఘట్ బంధన్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సీమాంచల్ అభివృద్ధి మండలిని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగారు. దాని కోసం ఆయన కేంద్రాన్ని నిధులు కోరారు. కానీ కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేయలేదు. ఓవైసీ ప్రజల భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టడానికి, లౌకిక ఓట్లను విభజించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ, ఎన్డీఏ వ్యతిరేక ఓట్లను చీల్చడం ఆయన ప్రత్యేకత. సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ఉపాధి, విద్యా, పారిశ్రామిక అవసరాలను తీర్చడం వంటి ఈ ప్రాంత ప్రధాన సమస్యలను బీజేపీ, ప్రధాని మోదీ విస్మరించారు. బీజేపీ ద్వేష రాజకీయాలకు పాల్పడుతోంది. ఆర్జేడీ నిర్మాణాత్మక రాజకీయాలను చేస్తోంది. సీమాంచల్ అభివృద్ధి, శ్రేయస్సు కోసం మేము కృషి చేస్తాం" అని ఎజాజ్ అహ్మద్ పేర్కొన్నారు.
సీమాంచల్పై జేఎస్పీ ఆశలు
ప్రశాంత్ కిశోర్ నేతృత్వంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ కూడా సీమాంచల్పై ఆశలు పెట్టుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పీకే పాదయాత్ర చేపట్టినప్పటి నుంచి సీమాంచల్పై జన్ సురాజ్ పార్టీ దృష్టి సారించింది. జన్ సురాజ్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎంపీ ఉదయ్ సింగ్ పూర్నియాకు చెందినవారు. ఆయన పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.
'రైట్ వింగ్ పార్టీలకు కాస్త అనుకూలం'
సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ముస్లిం జనాభా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రైట్ వింగ్ పార్టీలకు కాస్త సానుకూల అవకాశాలు ఉన్నాయని టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ (TISS) పట్నా సెంటర్ మాజీ ప్రొఫెసర్ పుష్పేంద్ర అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే రైట్ వింగ్ పార్టీలు బిహార్ లోనే కాకుండా యావత్ దేశంలో విదేశీ చొరబాటుదారులను ప్రోత్సహిస్తారని చెప్పారు. అలాంటి పార్టీలు సీమాంచల్లో సీట్లు గెలవడం గురించి పెద్దగా ఆందోళన చెందవని పేర్కొన్నారు.
"సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ప్రధాని మోదీ ర్యాలీ కూడా ఎన్డీఏకు అదనపు ముస్లిం ఓట్లను తీసుకురాకపోవచ్చని వారికి తెలుసు. అయినప్పటికీ వారు తమ సీమాంచల్పై దృష్టి సారిస్తూనే ఉంటారు. ఒవైసీ ఉనికి ఈ ప్రాంతంలో 'స్పాయిలర్' లాంటిది. ఆయన పార్టీ ముస్లిం ఓట్లను చీల్చవచ్చు. ఓటర్లు ఆయన విజ్ఞప్తిని అంగీకరిస్తే అది చివరికి ఎన్నికలలో ఎన్డీఏకు సహాయపడుతుంది. కానీ ఓటర్లు ఓవైసీ పార్టీని నమ్మకపోతే ఇండియా కూటమి ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుంటుంది. సీమాంచల్లో ప్రతి ఎన్నికల్లో నిరంతరం తక్కువ ఓటింగ్ శాతం నమోదవుతోంది. చాలా అరుదుగా 60 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. దీంతో అన్ని కూటములు, పార్టీలు కొత్త ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. 2020 ఎన్నికలలో ఈ ప్రాంతంలోని అనేక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో గెలుపు ఆధిక్యం వేలల్లోనే ఉంది. కొత్త ఓటర్లను ఆకర్షించే పార్టీలు మరింత లాభపడతాయి" అని పుష్పేంద్ర తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్ ఆరోగ్యం క్షీణించడం, జేడీయూ హవా క్రమంగా తగ్గడం వల్ల సీమాంచల్లో గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉన్న ఈబీసీలలో ఆందోళన నెలకొందని పుష్పేంద్ర అన్నారు. "ఈబీజీలు ఆర్జేడీ, జనరల్ కేటగిరీ కులాల యాదవులకు భయపడుతున్నారు. వారి భయాన్ని పరిష్కరించడంలో కాంగ్రెస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈబీసీ ఓటర్లు ఒకవేళ కాంగ్రెస్ లేదా ఇండియా కూటమి వైపునకు మళ్లితే సీమాంచల్ ప్రాంతంలో క్లీన్ స్వీప్ అవుతుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ తరహాలో ఈబీసీల కోసం ఒక చట్టంతో సహా కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే వారికి వివిధ హామీలు ఇచ్చింది" అని పుష్పేంద్ర వెల్లడించారు.
