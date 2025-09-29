75 రోజుల పాటు దసరా ఉత్సవాలు- 6 రోజులు రథయాత్ర- ఎక్కడో తెలుసా?
Bastar Dussehra 2025 : ఛత్తీస్గఢ్లోని గిరిజన ప్రాబల్యం ఉన్న బస్తర్ ప్రాంతంలో 75 రోజుల పాటు జరుపుకునే దసరా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ పండుగ సందర్భంగా వందల ఏళ్ల నాటి సంప్రదాయాలను పాటిస్తారు. అందుకే బస్తర్లో జరిగే దసరాను వేడుకలను చూసేందుకు దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తుతారు. 75 రోజులపాటు జరిగే దసరా వేడుకల్లో 14కి పైగా ప్రత్యేకమైన, ఆసక్తికరమైన ఆచారాలు నిర్వహిస్తారు. వీటిలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైనది ఫూల్ రథ పరిక్రమ. ఇది నవరాత్రి మూడో రోజు నుంచి ఆరు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో బస్తర్ లో 75రోజుల పాటు జరిగే దసరా వేడుకలపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
చరిత్రకారుడు అవినాష్ ప్రసాద్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
బస్తర్లో 75రోజుల జరిగే దసరాకు పెద్ద చరిత్ర ఉంది. బస్తర్ యువరాణి చమోలి బాబి ధైర్యసాహసాలకు ప్రతీగా అక్కడ దసరా వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. చిత్రకూట్ రాజు హరిశ్చంద్ర నాలుగో సంతానం యువరాణి చమేలి బాబి. ఆమె చాలా అందగత్తె. అలాగే విద్య, కత్తిసాములో ఆరితేరింది. ఆమె తన తండ్రి హరిశ్చంద్రతో పాటు యుద్ధభూమిలో తన ధైర్యం, తెగువను ప్రదర్శించి మన్ననలు పొందింది.
ఆత్మార్పణం చేసుకున్న యువరాణి
హరిశ్చంద్ర రాజు కుమార్తె చమోలి బాబి అందమైనది, ధైర్యవంతురాలు అని వరంగల్ రాజు అన్నమదేవ్ తెలుసుకున్నాడు. యువరాణి చమోలిని వివాహం చేసుకోవాలనే కోరికను వ్యక్తం చేశాడు. అందుకు ఒప్పుకోకపోతే హరిశ్చంద్రుడి రాజ్యంపై దాడి చేస్తానని బెదిరించాడు. చమేలి బాబి అన్నమదేవ్ తో పెళ్లికి నిరాకరించింది. దీంతో అన్నమదేవ్ హరిశ్చంద్ర రాజ్యంపై దాడి చేశాడు. ఆ దాడి సమయంలో హరిశ్చంద్ర ప్రాణాలు విడిచాడు. తండ్రి మరణ వార్త విన్న యువరాణి చమేలి తన రాజభవనంలో ఏర్పాటు చేసిన కట్టెల చితితోకి దూకేసి ఆత్మార్పణం చేసుకుంది. ఆమె ధైర్యసాహసాలు, తెగువకు ప్రతిగా బస్తర్ గా 75రోజుల పాటు దసరా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి.
జ్యోతి కలశం ఏర్పాటు
అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా బస్తర్లో దసరా సందర్భంగా రాజు హరిశ్చంద్ర కుమార్తె చమేలి బాబి పేరు మీద జ్యోతి కలశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. అక్కడ పువ్వులను సమర్పిస్తారు. ఎరంద్వాల్ గ్రామానికి చెందిన పైగాడ్ కుటుంబం ఈ సంప్రదాయాన్ని చాలా సంవత్సరాలుగా పాటిస్తోంది. ఈ పువ్వులను నవరాత్రుల తొమ్మిదో రోజు ఇంద్రావతి నదిలో కలుపుతారు. అవి నదిలో ప్రవహించి చిత్రకూట్ చేరుకుంటాయని నమ్ముతారు. ఈ పువ్వులు సమాధి దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు, చమేలి బాబి వాటిని స్వీకరిస్తుందని విశ్వసిస్తారు. దసరా సమయంలో ఫూల్ రథ పరిక్రమ జరుగుతుంది.
ప్రస్తుతం, లోహండిగూడలోని ఎరంద్వాల్ గ్రామానికి చెందిన గంగా రామ్ పెగాడ్ ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇదే విషయంపై ఆయన ఈటీవీ భారత్ తో మాట్లాడుతూ పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. "పువ్వులను ఎర్రటి వస్త్రంలో చుట్టి జ్యోతి కలశంలో ఉంచుతాం. నవరాత్రుల తొమ్మిదో రోజు వాటిని ఇంద్రావతి నదిలో నిమజ్జనం చేస్తారు. ఆ పువ్వులు చమేలి బాబి సమాధిని తాకి జలపాతంలో పడిపోతాయి.
ఈ సంప్రదాయం 600 ఏళ్లుగా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది. నేటికీ ముండా కులానికి చెందిన ప్రజలు తలపాగాలు ధరిస్తారు. తరువాత ఎర్రటి వస్త్రం పట్టుకుని రథం కింద నిల్చొంటారు. రథం నుంచి పూల గుత్తిని విసిరినప్పుడు దానిని పట్టుకుని కలశంలో వేస్తారు. చివరగా పువ్వులను ఇంద్రావతి నదిలో వదులుతారు" అని గంగా రామ్ పెగాడ్ వెల్లడించారు.