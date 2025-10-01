200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?
Published : October 1, 2025 at 7:23 AM IST
Men Play Garba In Sarees : దేశవ్యాప్తంగా దేవీ నవరాత్రులు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. తమ ఆరాధ్య దైవం దుర్గామాతను దర్శించుకుని భక్తులు పరవశించిపోతున్నారు. అయితే గుజరాత్లోని ఓ ప్రాంతంలో మాత్రం నవరాత్రులు భిన్నంగా జరుగుతున్నాయి. అక్కడ ఉన్న బరోట్ కమ్యూనిటీకి చెందిన పురుషులు ఆడవాళ్లలా చీరలు కట్టుకుని గర్బా నృత్యం చేస్తారు. అసలేందుకు వీరు ఇలా చేస్తున్నారు? అందుకు గల కారణాలేంటి? వంటి విషయాలపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ.
200 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
మహిళల్లా పురుషులు చీరలు కట్టుకుని గర్బా ఆడే సంప్రదాయం సుమారు 200 ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. ఇలా మగవారు చీరలు కట్టుకుని గర్భా నృత్యం చేయడం వెనుక ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది. బరోట్ కమ్యూనిటీకి చెందిన పురుషులను సదుబెన్ అనే మహిళ శపించిందని, ఆమె శాప విమోచనానికి గర్బాను ఆడుతున్నారు. విస్నగర్ కల్యాణి కుటుంబానికి చెందిన కుమార్తె, బరోట్ కమ్యూనిటీకి చెందిన కోడలు శ్రీ సదుబెన్ అహ్మదాబాద్లో నివసించేది. ఆ సమయంలో ఒక మొఘల్ సభాపతి తనను పెళ్లి చేసుకోమని సదుబెన్ను ఒత్తిడి చేశాడు.
బరోట్ కమ్యూనిటీని శపించిన మహిళ
అప్పుడు మొఘలుల నుంచి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి సదుబెన్ బరోట్ కమ్యూనిటీ సహాయాన్ని అర్జించింది. దురదృష్టవశాత్తు బరోట్ కమ్యూనిటీ పురుషులు ఆమెను మొఘలుల చేతుల నుంచి కాపాడంలో విఫలమయ్యారు. అలాగే సదుబెన్ బిడ్డ కూడా మరణించింది. ఈ క్రమంలో కోపోద్రిక్తురాలైన సదుబెన్ బరోట్ కమ్యూనిటీలోని పురుషులను శపించింది. బరోట్ సమాజంలోని భావి తరాలు పిరికిపందలుగా మారతాయని శపించింది. ఆ తర్వాత ఆగ్నిలో దూకి ఆత్మార్పణం చేసుకుంది. ఈ సంఘటన 1825వ సంవత్సరంలో జరిగింది.
బరోట్ కమ్యూనిటీలో భయం
ఈ ఘటన తర్వాత బరోట్ కమ్యూనిటీ భయం ఏర్పడింది. సదుబెన్ ఆత్మను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, శాప విముక్తి కోసం ఆమెను సతి చేసిన ప్రదేశంలో ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించింది. దానిని ప్రస్తుతం సదుమతాని పోల్ అని పిలుస్తారు. బరోట్, గైక్వాడి, మేలి, సంఖలి, దేవబిల, విలా, భోయి, శ్రీమాలి, సిద్ధ్ పురి, పోర్ బందరియా, వేగడ, వెచి, మెల్డి, బ్రాహ్మణి, దేవ్ పురా, రోయాలియా వంటి కమ్యూనిటీలు సదుబెన్ ను తమ కుటుంబ దేవతగా భావిస్తారు.
శాప విముక్తి కోసం
సదుబెన్ ఆత్మను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, శాప విముక్తి కోసం బరోట్ సమాజంలోని పురుషులు గత కొన్నేళ్లుగా నవరాత్రి ఎనిమిదో రోజున మహిళల్లా చీరలు ధరిస్తారు. నారీమణి వేషధారణంలో గర్బా నృత్యం చేస్తారు. ఇలా చేస్తే తాము చేసిన తప్పుకు ప్రాయశ్చితం లభిస్తుందని భావిస్తారు. సదుబెన్ పాదాలపై పడి వేడుకుంటారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని చూసేందుకు పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివస్తారు. సాధారణంగా మహిళలు దుస్తులు ధరించే పురుషులను చిన్నచూపు చూస్తారు. కానీ బరోట్ కమ్యూనిటీకి చెందిన పురుషులు ఈ సంప్రదాయాన్ని మహిళ పట్ల మర్యాద, గౌరవానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం గర్బాకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. అహ్మదాబాద్ సాంస్కృతిక చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయం.
వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆచారం
"ఈ సంప్రదాయం మా పూర్వీకుల కాలం నుంచి కొనసాగుతోంది. నేటికీ మొత్తం బరోట్ కమ్యూనిటీలోని వృద్ధులు, యువకులు అందరూ ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు. ప్రతి ఏటా నవరాత్రి ఎనిమిదో రోజున బరోట్ కమ్యూనిటీకి చెందిన పురుషులు చీరలు ధరించి గర్బా ప్రదర్శిస్తారు." అని రాజు బరోట్ పేర్కొన్నారు.