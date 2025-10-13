గుర్రం ధర అక్షరాలా రూ.21 లక్షలు- అరుదైన పద్మ జాతికి చెందిన బేలా!

ETV Bharat / bharat

Animal Fair Special Horse : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ లఖ్‌నవూలో జరుగుతున్న మేళాలో కార్ల ధర కంటే ఓ గుర్రం ధర అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. బారాబంకీలోని దేవా ఫెయిర్‌కు తీసుకువచ్చిన బేలా గుర్రం 21 లక్షల రూపాయలుగా ఉంది. ఇది లగ్జరీ కార్ల ధర కంటే ఎక్కువ. ఏదేమైనా మొత్తం ఫెయిర్​కు ఆకర్షణ కేంద్రంగా మారింది బేలా గుర్రం.

ప్రతి ఏటా అక్టోబర్‌ నెలలో దేవా షరీఫ్‌ మేళాను నిర్వహిస్తారు. సూఫీ సన్యాసి హాజీ వారిస్ అలీ షా తండ్రి సయ్యద్ ఖుర్బాన్ అలీ షా జ్ఞాపకార్థం ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో ఇక్కడ దేవ ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఇది అక్టోబర్ 8 నుండి 18 వరకు జరుగుతుంది. దీనిని గంగా-జమున సంస్కృతికి ఉదాహరణగా భావిస్తారు. సంప్రదాయకంగా ఈ ఉత్సవాన్ని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ భార్య ప్రారంభిస్తారు.

సూఫీ సన్యాసి హాజీ వారిస్ అలీ షా సోదరభావం, అద్భుత శక్తుల సందేశానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. గతంలో ప్రముఖ వ్యక్తులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు చెందిన గుర్రాలను కూడా ఈ ఉత్సవానికి తీసుకువచ్చారు. గ్రామీణ సంస్కృతి, పశుపోషణ, సమాజ జీవనాన్ని చాటిచెప్పే ఈ మేళాలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యాపారులు, జంతు ప్రేమికులు అనేక రకాల జాతుల జంతువులను తీసుకొస్తారు.

Animal Fair Special Horse
దేవా గుర్రం (ETV Bharat)

దేశంలోని అన్ని మూలల నుంచి జంతు ప్రేమికులు తమ అత్యుత్తమ జాతుల జంతువులతో మేళాకు వస్తున్నారు. గుర్రాలను లక్షల రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు. అయితే అధిక దిగుబడినిచ్చే ఆవులు, గేదెలను ఇతర చోట్ల కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ జాతరలో గుర్రాల అమ్మకం, కొనుగోలుతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆవులు, గేదెల పెద్ద గుంపు కనిపిస్తుంది. ఈ మేళాలో బేలా అనే గుర్రం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

మోహన్‌లాల్‌గంజ్ నివాసి బ్రిజ్‌భన్ సింగ్ యాదవ్ ఆ గుర్రాన్ని జాతరకు తీసుకువచ్చాడు. బేలా మార్వారీ జాతికి చెందినదని, దాని నాలుగు కాళ్లపై 'పద్మ' గుర్తులు ఉన్నాయని బ్రిజ్‌భన్ సింగ్ వివరించాడు. ఇది చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తునట్లు తెలిపాడు. మిలియన్ గుర్రాలలో ఒకదానికి మాత్రమే ఆ గుర్తు ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చాడు. అందుకే ధరను 21 లక్షల రూపాయలుగా నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నాడు. అయితే బిడ్‌లు ఇప్పటివరకు 17 లక్షల రూపాయలకు చేరుకున్నాయి.

అతడు తెచ్చిన రెండో గుర్రం, దేవా ఎలాంటి మచ్చలేనిది. ఆరు అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. ఇది పంజాబీ జాతికి చెందినది. కేవలం 20 నెలల వయసు ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దేవాను అమ్మకానికి కాకుండా ప్రదర్శన కోసం తీసుకువచ్చారని బ్రిజ్‌భన్ సింగ్ వివరించాడు. పద్మ గుర్తు ఉన్న గుర్రాన్ని చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారని గోండా గుర్రపు వ్యాపారి దుద్‌నాథ్ వివరించాడు.

దాదాపు 25 సంవత్సరాలుగా దేవ జాతరకు హాజరవుతున్న గోండాకు చెందిన నాన్ బచ్చా పాండే మాట్లాడుతూ, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, రాజకుటుంబాల నుంచి గుర్రాలు ఈ జాతరకు వచ్చేవని చెప్పారు. గుర్రపు పెంపకం ప్రతిష్టకు సంబంధించిన విషయమని తెలిపారు. చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు, పశువుల యజమానులు ఇప్పటికీ తమ సొంత ఆనందం కోసం వస్తారని, కానీ ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉన్నట్లు లేదని చెప్పారు.

ఈ సంవత్సరం, దాదాపు 20,000 గుర్రాలను జాతరకు తీసుకువచ్చారు. వాటి ధరలు వేల నుంచి మిలియన్ల వరకు ఉన్నాయి. దేవాపై 11 లక్షల రూపాయల బిడ్ వేయగా, తర్వాత అది 16 లక్షల రూపాయలకు పెరిగిందని, కానీ యజమాని అమ్మడానికి ఇష్టపడటం లేదని లఖ్​నవూ వ్యాపారవేత్త ఒకరు చెప్పారు. అతడు 21 లక్షల రూపాయలు అడుగుతున్నాడని పేర్కొన్నారు.

