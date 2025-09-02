Bangalore Flats Rent Price : భారతదేశ ఐటీ రాజధాని, సిలికాన్ సిటీగా పేరొందిన బెంగళూరులో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోవాలంటే సామాన్యులకు చుక్కలు కన్పిస్తున్నాయి. తమకు వచ్చిన జీతమంతా ఇంటి అద్దెకే పెట్టాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇదే విషయంపై ప్రముఖ సోషల్ మీడియా వెబ్ సైట్ రెడిట్లో ఓ నెటిజన్ చేసిన పోస్ట్పై ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఇంతకీ రెడిట్ పోస్టులో ఏముందంటే?
సోషల్ మీడియాలో చర్చ
కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఓ అపార్ట్ మెంట్కు నెలకు రూ.70,000 అద్దె, అలాగే ప్రారంభంలో రూ.5 లక్షల డిపాజిట్ చేయాలంటూ ఓనర్ అడిగిన వార్త సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఇది నగరంలో పెరుగుతున్న గృహ ఖర్చులపై కొత్త చర్చను రేకెత్తించింది. ఈ పోస్ట్ను ఓ రెడిట్ యూజర్ పోస్ట్ చేశాడు. ట్రాఫిక్ అడ్డంకులు, వరదలకు పేరుగాంచిన బెంగళూరు పొరుగు ప్రాంతమైన పణతూర్్లో ఉన్న ఈ ఫ్లాట్లో నెలకు రూ.70,000 అద్దె, అలాగే రూ.5 లక్షల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కట్టి దిగొచ్చని నెటిజన్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నాడు. ఈ రెంట్ యూరప్లోని ఆపార్ట్ మెంట్ల కంటే చాలా ఎక్కువని అభిప్రాయపడ్డాడు. "సీరియస్గా ఫ్లాట్కు నెలకు రూ. 70 వేల అద్దా? ఇది యూరోపియన్ అపార్ట్ మెంట్ల రెంట్ కంటే చాలా ఎక్కువ. అద్దె ఇంత ఉండడం అసంబద్ధం." అని పోస్ట్ పెట్టాడు.
ఇంటి అద్దెపై భిన్నాభిప్రాయాలు
ఈ పోస్ట్పై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఇంటి అద్దెలు ఇంత ఉంటే ఎలా అని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇంత భారీ ధర వెనుక ఉన్న హేతుబద్ధతను ప్రశ్నిస్తున్నారు. కొందరు తమ కార్యాలయానికి దగ్గరగా ఉంటే అగ్గిపెట్టె సైజు ఇంటికి భారీ అద్దెను చెల్లిస్తారని ఓ నెటిజన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. కానీ వారు రైల్వే అండర్ పాస్ వద్ద చిక్కుకుపోతారని చమత్కరించాడు. 'ఎప్పటికీ అడ్డంకిగా ఉండే, వింతైన ప్రదేశంలో ఉన్న ఫ్లాట్కు నెలకి రూ.70 వేలు అద్దె. వావ్! యజమానికి కృతజ్ఞతలు." అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.
అయితే స్థానికులు మాత్రం మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి రెంట్ మారుంతదని అభిప్రాయపడ్డారు. 'నేను ఎస్డీఏలో నివసిస్తున్నాను. నెలకు రూ. 41,000 అద్దె చెల్లిస్తున్నాను. ఈ ప్రాంతంలో ఇంటికి నెలకు రూ. 70,000 అద్దె ఎవరైనా చెల్లిస్తారని నేను అనుకోను' అని ఓ యూజర్ కామెంట్ చేశాడు. ఇంటి రెంట్ త్వరలో తగ్గుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. అలాగే ఇంటి యజమాని రూ.5 లక్షల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కోసం డిమాండ్ కూడా తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. 'రూ.5 లక్షల డిపాజిట్ అడుగుతున్న ఆ మూర్ఖుడిని చూడండి. అలా అడగంలో ఎలాంటి అర్థం లేదు' అని ఓ యూజర్ కాస్త కఠినంగా పోస్ట్ చేశాడు.
పాణత్తూర్ ప్రాంతంలో ఇంటి అద్దె నెలకు రూ.40,000-రూ.45,000. కానీ ఓ యజమాని రూ.70,000 అద్దె అడగడంతో ఈ విషయం తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. సాధారణంగా ముంబయి, దిల్లీలో అద్దెలతో పోలిస్తే బెంగళూరును కొంత చవకైన మార్కెట్గా భావించేవారు. అయితే కొవిడ్ తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. ఐటీ ఉద్యోగులు తిరిగి కార్యాలయాలకు రావడం, టెక్ హబ్ల దగ్గర గృహాల డిమాండ్ పెరగడం, కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణాలు తగ్గడం వంటి అంశాలు బెంగళూరులో ఫ్లాట్ అద్దెలను విపరీతంగా పెరిగేలా చేశాయి.