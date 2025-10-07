ETV Bharat / bharat

వెదురు కర్రలతో జీవనోపాధి- ఎంతో మంది పేద మహిళలకు అండగా 'ఆమె'!

వితంతువులు నిరుపేద మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడమే తన లక్ష్యం అంటున్న మహిళ- చేతివృత్తుల్లో శిక్షణ ఇస్తూ అండగా నిలుస్తూ!

Bamboo Woman of India
Bamboo Woman of India (ETV Bharat)
Bamboo Woman of India: పేద ప్రజల జీవితాలను మార్చి వారికంటూ ఓ ఉపాది కల్పించి ఆదుకోవడమే తన కర్తవ్యమంటున్నారు ఓ మహిళ. దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న పేద ప్రజల కోసం కరెంట్​ కూడా లేని గ్రామాల్లో నివసిస్తూ వారికి ఆదాయ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ మహిళలకు, నిరుద్యోగులకు, దివ్యాంగులకు చేతివృత్తుల శిక్షణ ఇచ్చి వారికి ఆదాయ మార్గాలు చూపుతున్నారు అసోంకు చెందిన నీరా శర్మ. ఇతరుల కోసం జీవించడమే నిజమైన జీవితమని అని నమ్ముతూ ఎంతో మంది పేదలకు ఓ దారిని చూపిస్తున్నారు.

పేదల అభ్యున్నతి కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తూ!
తేజాపుర్​కు చెందిన నీరా శర్మ 'సృష్టి, పరిరక్షణ, జీవనోపాధి' అనే నినాదంతో ఎంతో మంది పేదలకు జీవనోపాధి కల్పించడంలో నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. గ్రామాల్లో లభించే వెదురు, పెట్టుబడి లేని అటవీ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి వెదురు అభరణాలు, యుటిలిటీ ఉత్పత్తులు వంటి వస్తువులను తయారు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం గ్రామీణ మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. గత 25 సంవత్సరాలకు పైగా గ్రామస్థులను ఆర్థికంగా స్వావలంబన చేయడానికి ఆమె తన జీవితాన్ని అంకితం చేసుకున్నారు.

Bamboo Woman of India
వెదురు కర్రలతో జీవనోపాధి (ETV Bharat)

ఈ సందర్భంగా నీరా శర్మ ఈటీవీ భారత్‌తో జరిగిన ప్రత్యేక సంభాషణలో మాట్లాడారు. "నేను దారిద్ర్యరేఖకు దిగువన నివసించే ప్రజలకు డిజైనర్​ను. నాకు గ్రామాల్లో నివసించడం ఇష్టం. భారతదేశంలో ఉన్న జనాభాలో ఎక్కువ మంది పేదవాళ్లు ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో గ్రామీణ మహిళలు ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి సరైన మార్గం తోచక కష్టపడుతున్నారు. వారు ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వెళ్లలేరు. అలాంటి వారికి నైపుణ్యాభివృద్ధి ద్వారా ఆదాయాన్ని సృష్టించడం నా లక్ష్యం. అందుకోసం ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా స్థానికంగా లభించే ముడి పదార్థాలు, అటవీ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి వస్తువులను తయారు చేయడంలో శిక్షణ ఇస్తూ నా వంతు కృషి చేస్తున్నాను" అని నీరా శర్మ అన్నారు.

దేశంలో మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండే ప్రధాన సమస్య ఆదాయ వనరు అని నీరా శర్మ అన్నారు. ఎక్కువ మంది వ్యవసాయం, కలప నరికివేత లేదా కలప అమ్మకాలపై ఆధారపడుతున్నారని, మహిళలకు స్వతంత్రంగా ఆదాయ వనరులు లేకపోవడం అతిపెద్ద సమస్యగా మారిందని చెప్పారు. దీంతో వితంతువులు, వికలాంగులు ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. పేదలు సులభంగా, ఆసక్తికరంగా నేర్చుకునే ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను అందించడం వల్ల ఈ సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చునని ఆమె భావించారు. మనమంతా పర్యావరణాన్ని కాపాడాలని, తక్కువ పెట్టుబడితో ఆదాయం వచ్చే అవకాశాలను సృష్టించుకోవాలని నీరా కోరారు.

Bamboo Woman of India
నీరా (ETV Bharat)

ఒక్క వెదురు కర్రతో లక్ష రూపాయల వరకు ఆదాయం!
నీరా శర్మ నెలలో 15 రోజులు ఒక గ్రామంలోనే ఉంటూ పేద, నిరుద్యోగ మహిళలకు, వికలాంగులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరిక మేరకు ప్రస్తుతం నీరా శర్మ ఛత్తీస్​గఢ్​లోని ఓ మారుమూల ప్రాంతంలో విద్యుత్​ కూడా సరిగా లేని గ్రామంలో పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఒక్క వెదురు చెట్టుతో లక్ష రూపాయల ఆదాయం వస్తుందని నిరూపించినందుకు గానూ త్రిపుర మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాణిక్​ సర్కార్​ ఆమెకు 'సాఫల్య పురస్కారం' ప్రధానం చేశారు. అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆమెను 'వెదురు లేడీ' అని సంబోధించేవారని నీరా తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా తాను రూపొందించిన ఉత్పత్తులకు విదేశాల్లో అధిక డిమాండ్​ ఉందని నీరా తెలిపారు . తాజాగా ఓ దేశం లక్ష వేణువులు కావాలని అడిగినా, తాను ఇవ్వలేకపోయానని ఆమె పేర్కొన్నారు. అక్టోబరు నెలాఖరు వరకు తన ఉత్పత్తులను అమెరికాతో పంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.

