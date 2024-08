ETV Bharat / bharat

బేకరీలో దొరికే ఎగ్ పఫ్స్ ఇంట్లోనే - అది కూడా ఓవెన్​ లేకుండానే! - ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి - Bakery Style Egg Puff Recipe

By ETV Bharat Telugu Team

How To Make Egg Puff Without Oven : చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ఎక్కువ మంది ఇష్టపడి తినే స్నాక్ ఐటమ్​లో ఎగ్ పఫ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది బేకరీ నుంచి తెప్పించుకొని తింటుంటారు. కానీ, ఇంట్లోనే వీటిని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును.. ఓవెన్ కూడా అవసరం లేకుండా చాలా సులభంగా ఎగ్ పఫ్​లను తయారు చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మైదా - ఒక కప్పు

ఉప్పు - పావు టీస్పూన్

చక్కెర - పావు టీస్పూన్

బటర్ - 50 గ్రాములు

స్టఫింగ్ కోసం :