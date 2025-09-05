Baby Goat Born Two Heads Four Eyes: రెండు తలలు, నాలుగు కళ్లు, రెండు చెవులు, రెండు నోళ్లు కలిగిన వింత మేక పిల్లను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా. అవును మీరు విన్నది నిజమే! కర్ణాటకలో ఓ రైతుకు చెందిన మేక, రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. అందులో ఒకటి సాధారణంగా జన్మించగా, మరొకటి లోపంతో పుట్టింది. ఇలాంటి లోపాలతో పుట్టిన పిల్లలు బతకడానికి అవకాశం ఉండదని అంటున్నారని ఆ రైతు చెప్పారు. కానీ ఈ మేక పిల్ల ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంగా ఉందని ఆ రైతు చెప్పారు. కాగా ఈ మేక పిల్లను చూడడానికి చట్టుపక్కల జనం వస్తున్నారని తెలిపారు.
మైసూరు జిల్లాలోని నంజనగూడు తాలుకాలోని కురహట్టి గ్రామంలో రవీశ్ అనే రైతు మేకలను పోషించుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇటీవల అతని వద్ద ఉన్న మేకల్లో ఒకటి రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. అందులో ఒకదానికి రెండు తలలు, నాలుగు కళ్లు, రెండు చెవులు, రెండు నోళ్లు ఉన్నాయి. అది చూసిన యజమాని ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అయితే ఆ మేక పిల్ల వింతగా జన్మించినప్పుటికీ దాని శరీరం మాత్రం సాధారణ మేక పిల్లలానే ఉందని, తన రెండు నోళ్ల నుంచి పాలు తాగుతోందని ఆ రైతు చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని రవీశ్ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
"నేను ఒక రైతుని. నేను పొలాల్లో పని చేసి ఇంటి వద్ద కొన్ని పశువులను పెంచుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాను. మా ఇంటి ప్రాంగణంలోనే కొన్ని మేకలను పెంచుకుంటున్నాను. ఇటీవలే ఒక మేక రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. ఒకటి సాధారణంగా జన్మించగా, మరొకటి వింత లక్షణాలతో పుట్టింది. నేను ఇలాంటి పిల్లను చూడడం ఇదే మొదటిసారి. ఇతర ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి వింత పిల్లలు జన్మించడం కానీ, బతకడం కానీ చాలా అరుదు. ప్రస్తుతానికి ఈ మేక పిల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంది. కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. ఈ మేక పిల్లను వైద్యుని వద్దకు తీసుకెళ్లి అన్ని రకాల పరీక్షలు చేయించుతాం. ఆయన ఏయే సలహాలు ఇస్తారో అవి తప్పకుండా పాటిస్తాం. ప్రకృతి అద్భుతానికి ఎవరైనా తల వంచాల్సిందే!"
-- రవీశ్, రైతు
గతంలో ఇలాంటి సంఘటన!
2023లో మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్లో మనిషిని పోలిన ముఖంతో ఒక మేక పిల్ల జన్మించింది. ఇది అప్పట్లో చాలా చర్చనీయాంశమైంది. ఆ మేక పిల్లకు మనిషి లాంటి ముఖంతో రెండు కళ్లు ఉండడం చూసి అంతా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. మాల్వీ జాతికి చెందిన తన మేక పిల్లను చూసి యజమాని, చుట్టు పక్కల జనం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే దానికి రాణి అనికూడా పేరు పెట్టారు. జన్యుసమస్యల వల్లే ఇలా జరిగి ఉంటుందని పశువైద్యులు తెలిపారు. ఇలాంటి మేక పిల్ల జన్మించడం చాలా అరుదని, దాని ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉందని తెలిపారు.
