లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు- దిల్లీ బాబా అరెస్ట్
శ్రీ శారద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల నిర్వహణ కమిటీలో సభ్యుడిగా బాబా- లైంగికంగా వేధించాడని 17 మంది విద్యార్థినులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు
Published : September 28, 2025 at 9:45 AM IST
Police Arrested Delhi Baba : దిల్లీలో ఓ ప్రముఖ ఆశ్రమానికి చెందిన బాబాపై వస్తున్న లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కీలక పరిణామం జరిగింది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఆగ్రాలో బాబాను అరెస్ట్ చేసినట్లు దిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. తమను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని 17 మంది విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేయడంతో అతడిపై కేసు నమోదైంది.
దిల్లీలోని వసంత్కుంజ్ ప్రాంతంలో శ్రీ శారద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల నిర్వహణ కమిటీలో (స్వామి చైతన్యానంద సరస్వతి) బాబా సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఆర్థికంగా బలహీనవర్గాలకు చెందిన వారంతా ఉపకార వేతనాలతో ఈ కళాశాలలో చదువుకుంటున్నారు. అయితే బాబా తమను లైంగికంగా వేధించాడని ఆ కాలేజీలోని 17 మంది విద్యార్థినులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. తమను అసభ్య పదజాలంతో దూషించాడని, అభ్యంతరకర సందేశాలు పంపేవాడని, విదేశీ పర్యటనల పేరుతో మభ్యపెట్టేవాడని బాధిత విద్యార్థినులు పేర్కొన్నారు.
ఆయన చెప్పినట్టుగా నడుచుకోవాలని మహిళా అధ్యాపకులు, ఇతర సిబ్బంది ఒత్తిడి తెచ్చారని ఆరోపించారు. ఆశ్రమంలో పనిచేసే వార్డెన్లు తమను నిందితుడికి పరిచయం చేశారని వాపోయారు. అయితే ఈ వాంగ్మూలాల ఆధారంగా ఆగస్టు 4న బాబాపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. విచారణ సమయంలో 32 మంది విద్యార్థినులు వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారు. కాగా ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. నిందితుడు ఉండే ప్రాంతంతో సహా బాధితులు పేర్కొన్న స్థలాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. పరారీలో ఉన్న అతడిని లొకేషన్ ఆధారంగా ఆగ్రా సమీపంలో గుర్తించారు.
అభ్యంతరకర సందేశాలు పంపుతున్నాడంటూ విద్యార్థుల ఆందోళన!
అసలు ఈ కేసు పోలీసుల దృష్టికి చేరడం వెనుక జులై నెల చివరిలో పూర్వ విద్యార్థి రాసిన లేఖ, భారత వాయుసేనకు చెందిన గ్రూప్ కెప్టెన్ పంపిన ఈమెయిల్ కారణమని మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఆ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలోని విద్యార్థుల్లో చాలామంది వాయుసేన ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు చెందినవారు ఉన్నారు. ఈ సంస్థలో అమ్మాయిలను బాబా లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడన్నది ఆ లేఖ సారాంశం. చైతన్యానంద తమను బెదిరిస్తున్నాడని, అభ్యంతరకర సందేశాలు పంపుతున్నాడంటూ విద్యార్థులు వెళ్లబోసుకున్న గోడు ఆ ఈమెయిల్లో ఉంది.
అతడు చెప్పినట్టుగా నడుచుకోకుండా ఎవరైనా ఎదురుతిరిగితే కళాశాల నుంచి బహిష్కరిస్తామని, డిగ్రీ పట్టాలు ఇవ్వబోమని బెదిరింపులకు పాల్పడేవారని బాధితులు వాపోయారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను కళాశాలకు రానిచ్చేవారు కాదని తెలుస్తోంది. ఈమెయిల్, లేఖను పరిగణనలోకి తీసుకున్న గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఆగస్టు నెలలో 30 మందితో వర్చువల్ సమావేశం నిర్వహించింది. ఆ తర్వాత చైతన్యానందతో పాటు ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. ఆ ముగ్గురిలో అసోసియేట్ డీన్ ఒకరు.
అయితే పోలీసులు విచారణలో బాబాకు వివిధ పేర్లు, వివరాలతో బ్యాంకు ఖాతాలు ఉన్నట్లు తేలింది. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు అయిన తర్వాత రూ. 50 లక్షలకు పైగా నగదు విత్డ్రా చేసుకున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మరోవైపు, ఫోర్జరీ, మోసం, నేరపూరిత కుట్ర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బాబా ముందస్తు బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కాగా దిల్లీ కోర్టు దాన్ని కొట్టివేసింది.
ఒడిశాకు చెందిన ఈ బాబా 12 ఏళ్లుగా దిల్లీలోని ఆశ్రమంలో ఉంటున్నాడు. ఆయనపై ఆరోపణలు రావడం ఇదే తొలిసారి కాదు. 2009లో మోసం, లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదైంది. 2016లో వసంత్ కుంజ్కు చెందిన ఒక మహిళ కూడా ఈ తరహా వేధింపులపైనే ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం. తాజా ఆరోపణల నేపథ్యంలో శ్రీ శృంగేరీ మఠం పాలకమండలి అతడిని డైరెక్టర్ పదవి నుంచి తొలగించింది. శ్రీ శారద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల విద్యాసంస్థ ఈ మఠం ఆధ్వర్యంలోనే నడుస్తోంది.
