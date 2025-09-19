ETV Bharat / bharat

అంధత్వం ఓడింది- సంకల్పం గెలిచింది- IAS సాధించిన బ్లైండ్ యువతి ఆయుషి

ఐఏఎస్​గా మారిన ఆయుషి సింగ్- సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్‌ (ఎస్​డీఎం)గా విధులు

Aayushi IAS Officer Blind
ఐఏఎస్ ఆయుషి సింగ్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 6:06 AM IST

Aayushi IAS Officer Blind : సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అంటారు పెద్దలు. మన శరీర భాగాల్లో కళ్లకు అంతటి ప్రాధాన్యం ఉంది. అయితే దిల్లీకి చెందిన ఓ యువతి కంటి చూపు లేకపోయినా గొప్ప జీవిత లక్ష్యంతో ముందుకు సాగి విజయం సాధించారు. సివిల్స్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఔరా అనిపించారు. కళ్లు లేకపోయినా కష్టపడి అనుకున్నది సాధించడంలో తానేమీ తక్కువ కాదని నిరూపించారు. ఈ క్రమంలో ఐఏఎస్​గా ఎంపికై సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్‌ (ఎస్​డీఎం)గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఆయుషి సింగ్ సక్సెస్ స్టోరీ గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం
దిల్లీకి చెందిన ఆయుషి సింగ్ పుట్టుకతోనే అంధురాలు. కానీ ఆమె అంధత్వాన్ని బలహీనత, లోపంగా భావించలేదు. తల్లిదండ్రులు సహాయంతో సివిల్స్​కు ప్రిపేర్ అయ్యి విజయం సాధించారు. ఐఏఎస్​కు ఎంపికై ఎస్​డీఎంగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఆమెకు ఈ విజయం అంత సునాయాశంగా రాలేదు. జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు, ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాక ఈ సక్సెస్ వచ్చింది.

Aayushi IAS Officer Blind
ఐఏఎస్ ఆయుషి సింగ్ (ETV Bharat)

'నా జననమే ఒక సవాల్​గా మారింది'
"నా పుట్టుకే ఒక సవాల్. పూర్తిగా అంధత్వంతోనే జన్మించాను. నా తల్లిదండ్రులు నాకు అండగా నిలిచారు. నన్ను జ్ఞాన దీపంగా తయారుచేశారు. తద్వారా నా జీవితంలోని చీకటి తొలిగిపోయింది. నా తల్లి నేను జీవితంలో గొప్ప విజయాలను సాధించాలని కోరుకుంది. అందుకే ఐఏఎస్ పాసై ఎస్​డీఎంగా చేరాను. అలాగే 'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌ పతి' షోలో పాల్గొన్నాను. వైకల్యాన్ని ఒక లోపంగా చూడకూడదు. నేను టీచర్​గా పనిచేస్తే విద్యార్థులకు చదువును చెప్పగలనని నా తల్లి చెప్పింది. ఐఏఎస్ అధికారిగా మారితే విద్యా వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరచగలిగే విధానాలను రూపొందవచ్చని పేర్కొంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నేను సివిల్స్ రాసి విజయం సాధించాను." అని ఆయుషి సింగ్ తెలిపారు.

Aayushi IAS Officer Blind
ఐఏఎస్ ఆయుషి సింగ్ (ETV Bharat)

ఉపాధ్యాయురాలిగా కెరీర్ స్టార్ట్
ఆయుషి ఉపాధ్యాయురాలిగా తన కెరీర్​ను ప్రారంభించారు. ఐఏఎస్​కు ఎంపిక కాకముందు దిల్లీలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదేళ్లు టీచర్​గా పనిచేశారు. పిల్లలకు పుస్తక జ్ఞానాన్ని అందించడమే కాకుండా, వారిని మంచి మనుషులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రయత్నించారు. పిల్లలు ఎప్పుడూ ఓడిపోకుండా సరైన మార్గదర్శకత్వంతో వారి కలలను సాకారం చేసుకునేలా ప్రేరేపించారు. ఈ క్రమంలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి వారిలో కాన్ఫిడెన్స్​ను నింపారు. అయితే ఆయుషి తల్లి ఆమెలో స్ఫూర్తిని నింపి అండగా నిలిచారు. ఆయుషిని సివిల్స్ పరీక్షలు రాయమని ప్రోత్సహించారు. దీంతో ఆమె ఐఏఎస్​కు ఎంపికయ్యారు. ఆయుషి 2022 ఐఏఎస్ బ్యాచ్ అధికారి. దిల్లీలోని వసంత్ విహార్​లో ఎస్ డీఎంగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఇటీవలే 'కౌన్ బనేగా కరోడ్ పతి'లో పాల్గొన్న ఆయుషి, కేబీసీ అనేది జ్ఞానానికి ఒక పెద్ద వేదిక పేర్కొన్నారు.

Aayushi IAS Officer Blind
ఐఏఎస్ ఆయుషి సింగ్ (ETV Bharat)

దృష్టి లోపం ఉన్నప్పటికీ, ఆయుషి అంధత్వాన్ని అధిగమించి జీవితంలో విజయం సాధించారు. ప్రభుత్వం దివ్యాంగుల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతోందన్నారు. అందులో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయన్నారు. విద్యా శాఖలో దివ్యాంగుల కోసం కేటాయించిన ఖాళీలను పూర్తి చేయాలని కోరారు. "దివ్యాంగులకు అన్ని సౌకర్యాలను అందుబాటులో ఉంచడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. అయినప్పటికీ, వారు ఇప్పటికీ విద్యలో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. మనిషి సామర్థ్యాన్ని వైకల్యం ఎప్పటికీ అడ్డుకోలేదు. వైకల్యం కొంతమందికి విజయంగా లభిస్తుంది. కొందరికి లోపం అవుతుంది. స్కూల్​లో విద్యార్థులకు చాలా పుస్తకాలు ఇప్పటికీ అందుబాటులో లేవు. చాలా మెటీరియల్ సాఫ్ట్ కాపీలో అందుబాటులో లేవు. దీంతో అంధత్వం ఉన్నవారు చదువుకోవడానికి ఇబ్బందిపడుతున్నారు." అని ఆయుషి సింగ్ తెలిపారు.

Aayushi IAS Officer Blind
ఐఏఎస్ ఆయుషి సింగ్ (ETV Bharat)

