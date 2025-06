ETV Bharat / bharat

Published : June 29, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 11:34 AM IST

Ayodhya Ram Mandir Devotees : అయోధ్యలో రామకథా మ్యూజియం నిర్మాణం ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉందని శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర నిర్మాణ కమిటీ ఛైర్మన్ నృపేంద్ర మిశ్రా తెలిపారు. ఇంకా నిర్మాణ పనలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. వీలైనంత త్వరగా పూర్తి మ్యూజియం నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. రామ కథా మ్యూజియంలో దాదాపు 20 గ్యాలరీలు ఉంటాయని ప్రకటించారు. సరైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి రాముడి కథలు, వాస్తవాలను ఎలా ప్రదర్శించాలో ప్రణాళిక వేయడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారిందన్నారు. '500 ఏళ్లను కవర్ చేస్తూ రెండు గ్యాలరీలు'

"గత 500 ఏళ్లనూ కవర్ చేస్తూ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లో రెండు గ్యాలరీలను ఏర్పాటు చేస్తాం. రామ జన్మభూమి వివాదం చట్టపరమైన చరిత్రను ఏర్పాటు చేస్తాం. దీనితో పాటు తవ్వకాల సమయంలో వెలికితీసిన కొన్ని చారిత్రక వాస్తవాలను ధ్రువీకరించే కళాఖండాలను కూడా ప్రదర్శిస్తాం. వివిధ దేశాలలో రాముడిని ఎలా పూజిస్తారో వివరించే అంతర్జాతీయ ప్రాముఖ్య కలిగిన గ్యాలరీలు బేస్ మెంట్లో ఉంటాయి. ఐఐటీ చెన్నై అభివృద్ధి చేస్తున్న ప్రత్యేక హనుమాన్ గ్యాలరీ నవంబర్ లేదా డిసెంబర్ నాటికి పూర్తవుతుంది. సెప్టెంబర్ నాటికి నిర్మాణ పనుల పురోగతి ఆధారంగా మ్యూజియంలోని కొన్ని భాగాలను ఈ ఏడాది చివరి నాటికి భక్తుల సందర్శనకు అందుబాటులోకి తెస్తాం." అని నృపేంద్ర మిశ్రా తెలిపారు.

"కుబేర్ తిలా వంటి ప్రాంతాలు, రామాలయం సమీపంలోని ఇతర ముఖ్యమైన ప్రదేశాలకు భక్తుల అనుమతించే విషయంపై ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. దీనిపై ఇప్పటికే చర్చించాం. కుబేర్ తిలా వంటి కొన్ని ప్రదేశాల భద్రత, పరిస్థితులు దృష్టిలో పెట్టుకుని జనసమూహాన్ని ఎలా నిర్వహించాలో ట్రస్ట్ పరిశీలిస్తోంది. ఎందుకంటే ఇవి భారీ భారాన్ని మోయలేవు. సందర్శకుల సంఖ్యను నియంత్రించడానికి లెక్కింపు యంత్రాలను ఏర్పాటు చేశాం. ప్రస్తుత సామర్థ్యం ఒకేసారి 700-1000 మంది వరకు ఉంటుందని అంచనా"

-- నృపేంద్ర మిశ్రా, శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర నిర్మాణ కమిటీ ఛైర్మన్ మరోవైపు అయోధ్యలో రామ మందిరాన్ని నిర్మించి, బాలరాముడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత దేశవిదేశాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పోటెత్తారు. గత 18 నెలల్లో 5.5 కోట్ల మంది భక్తులు అయోధ్య రామాలయాన్ని సందర్శించారని అధికారులు తెలిపారు. సాధారణ భక్తులే కాకుండా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, గవర్నర్లు, మంత్రులు, సీనియర్ అధికారులు, వినోదం, క్రీడా, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులతో సహా సుమారు 4.5 లక్షల మంది వీఐపీలు రామ్ లల్లాను దర్శించుకున్నారని పేర్కొన్నారు. అయోధ్య రామయ్యను దర్శించుకునే వారి రోజురోజుకు పెరుగుతోందన్నారు. పర్యటకులు, భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు సమర్థంగా ఉండాలని ఉత్తర్ ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ అధికారులను ఆదేశించారని వెల్లడించారు. అయోధ్య రామమందిరం (ETV Bharat) అయోధ్యను సందర్శించిన ఎలాన్ మస్క్ తండ్రిరామ్ లల్లా ప్రతిష్ఠ తర్వాత అయోధ్య రామ మందిరం ప్రపంచ ప్రధాన మత గమ్యస్థానంగా మారుతోందని అధికారులు తెలిపారు. మెరుగైన కనెక్టివిటీ, ప్రజా రవాణా భక్తులు అయోధ్యకు చేరుకోవడాన్ని మరింత సులభతరం చేసిందన్నారు. కాగా, ఇటీవలే టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ తండ్రి, సోదరి అయోధ్య రామాలయాన్ని సందర్శించారు. భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన ఎరల్ మస్క్ బాలరాముడిని దర్శించుకున్నారు. అయోధ్య అనుభవం చాలా బాగుందని కొనియాడారు. అలాగే ఇటీవలే బాలీవుడ్ నటుడు గోవింద, స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ దంపతులు అయోధ్య రామాలయంలో పూజలు చేశారు. అయోధ్య రామమందిరం (ETV Bharat) రామ్ లల్లా ప్రతిష్ఠ తర్వాత అయోధ్య రామ మందిరం ప్రపంచ ప్రధాన మత గమ్యస్థానంగా మారుతోందని అధికారులు తెలిపారు. మెరుగైన కనెక్టివిటీ, ప్రజా రవాణా భక్తులు అయోధ్యకు చేరుకోవడాన్ని మరింత సులభతరం చేసిందన్నారు. కాగా, ఇటీవలే టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ తండ్రి, సోదరి అయోధ్య రామాలయాన్ని సందర్శించారు. భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన ఎరల్ మస్క్ బాలరాముడిని దర్శించుకున్నారు. అయోధ్య అనుభవం చాలా బాగుందని కొనియాడారు. అలాగే ఇటీవలే బాలీవుడ్ నటుడు గోవింద, స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ దంపతులు అయోధ్య రామాలయంలో పూజలు చేశారు.

'రాముడిని దర్శించుకున్న 5.5 కోట్ల మంది భక్తులు'

ఇప్పటివరకు 5.5 కోట్ల మంది భక్తులు రామ్ లల్లాను దర్శించుకున్నారని డివిజనల్ కమిషనర్ గౌరవ దయాల్ తెలిపారు. అయోధ్యకు చేరుకున్న వారిలో యాత్రికులు ఎక్కువగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. భద్రతా ప్రమాణాల ప్రకారం అందరికీ దర్శనం కల్పించడానికి తాము ప్రయత్నిస్తామని వెల్లడించారు. వీఐపీల సంఖ్య కూడా ఎక్కువే ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఆల‌యంలోని మొదటి అంతస్తులో రామ్ ద‌ర్బార్​ను ఓపెన్ చేయ‌డం వ‌ల్ల భ‌క్తుల సంఖ్య మ‌రింత పెరిగే అవ‌కాశం ఉందన్నారు.

"రామ్‌ లల్లా విగ్రహ ప్రతిష్ఠ తర్వాత వీఐపీలు మాత్రమే కాకుండా సామాన్య భక్తులు కూడా సులభంగా దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. దీని కోసం ఆన్‌ లైన్ పాసులు కూడా ఏర్పాటు చేశాం. అయోధ్యలో పెరుగుతున్న వీఐపీల సంఖ్య, భద్రత దృష్ట్యా యోగి ప్రభుత్వం ఇక్కడ అత్యాధునిక వీఐపీ అతిథి గృహాన్ని నిర్మిస్తోంది. కోట్లాది రూపాయల ఖర్చుతో నిర్మిస్తున్న ఈ అతిథి గృహాన్ని ఐదు బ్లాక్​లుగా విభజించారు. ప్రధానమంత్రితో సహా ఇతర ప్రజా ప్రతినిధుల బసకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఈ అతిథి గృహంలో అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. " అని డివిజనల్ కమిషనర్ గౌరవ దయాల్ పేర్కొన్నారు.



కన్నులపండవగా ప్రాణప్రతిష్ఠ

కాగా, అయోధ్య రామాలయంలో రామ్ లల్లా ప్రాణప్రతిష్ఠ 2024 జనవరి 22న కన్నులపండవగా జరిగింది. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అంగరంగ వైభవంగా ప్రాణప్రతిష్ఠ వేడుక చేశారు. దేశ విదేశాల నుంచి దాదాపు 7,000 మందికి పైగా ప్రముఖులు ఆ మహత్తర ఘట్టానికి హాజరయ్యారు. అనంతరం అయోధ్య మందిరంలో రాముడిని దర్శించుకొనేందుకు ప్రపంచ దేశాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు.





