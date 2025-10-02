'భారత్లో ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి జరుగుతోంది'- మోదీ సర్కార్పై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు
ప్రజాస్వామ్యంపై జరుగుతోన్న దాడి ప్రస్తుతం భారత్కు పొంచి ఉన్న పెనుముప్పు- కొలంబియాలో రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు
Published : October 2, 2025 at 5:49 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 6:55 PM IST
Rahul Gandhi In Colombia : ప్రజాస్వామ్యంపై జరుగుతోన్న దాడి ప్రస్తుతం భారత్కు పొంచి ఉన్న ముప్పు అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. కొలంబియా పర్యటనలో ఉన్న రాహుల్ గాంధీ ఈఐఏ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ భారత్లోని మోదీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు.
"ఇండియాలో ఎన్నో మతాలు, కులాలు, సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ చోటుకల్పిస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ముప్పేటదాడికి గురువుతోంది. ఇదే ప్రస్తుతం భారత్ ఎదుర్కొంటున్న పెనుముప్పు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ముఖ్యనేత
సామ్రాజ్యాల సృష్టి
రాహుల్ గాంధీ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ, ఇంధన వినియోగంలో వచ్చిన మార్పులతో అనేక సామ్రాజ్యాల సృష్టి జరుగుతూ వస్తోందని అన్నారు.
"అప్పట్లో బ్రిటిష్వాళ్లు ఆవిరి యంత్రం, బొగ్గుపై నియంత్రణ సాధించారు. దీనితో వాళ్లు సూపర్పవర్గా ఎదిగారు. ఆ బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి మేము 1947లో స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించుకున్నాం. ఆ తరువాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ వినియోగం బాగా పెరిగింది. దీనితో ప్రపంచ వాణిజ్యంపై అమెరికన్ల పట్టుపెరిగింది. నేడు మన ప్రపంచం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వైపు మళ్లుతోంది. దీనితో అమెరికా, చైనా మధ్య గట్టి పోటీ ఏర్పడింది. అయితే ఈ విషయంలో చైనా చాలా ముందుంది. ఇక చైనా మా పొరుగు దేశం. కనుక అమెరికా, చైనాలు పోటీపడుతుంటే మధ్యలో మేం ఉన్నాం. చైనా కంటే భారతదేశ జనాభా ఎక్కువ. చైనాలో కేంద్రీకృత వ్యవస్థ ఉంటే, ఇండియాలో వికేంద్రీకృత, వైవిధ్యభరితమైన వ్యవస్థ ఉంది. అది చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది. చైనాతో పోల్చుకుంటే భారత్కున్న సామర్థ్యాలు చాలా భిన్నమైనవి. మా భారతదేశం అధ్యాత్మిక, సైద్ధాంతిక సంప్రదాయాలను కలిగి ఉంది. అవి చాలా ఆచరణీయమైనవి. చైనాలాగా ఇండియా తన ప్రజలను అణచివేయదు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ముఖ్యనేత
అది పెద్ద సవాల్!
"భారతదేశంలో ఆర్థిక వృద్ధి ఉంది. అయితే మా ఆర్థిక వ్యవస్థ సేవల ఆధారితమైనది. అయితే భారత్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం లేకపోవడంతో ఉద్యోగాల కల్పన ఆశించినస్థాయిలో జరగడం లేదు. చైనా చాలా అప్రజాస్వామిక వాతావరణంలో ఉత్పత్తి చేస్తోంది. కానీ భారత్కు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థే ఉండాలి. అలాంటి వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం కాస్త సవాలుతో కూడుకున్న వ్యవహారం" అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
విదేశీ గడ్డపై భారత్ను విమర్శిస్తారా?
కొలంబియాలో జరిగిన సెమినార్లో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను బీజేపీ దుయ్యబట్టింది. విదేశీ గడ్డపై ఆయన భారతదేశాన్ని అవమానించారని, కించపరిచారని ఆరోపించింది.
"రాహుల్ గాందీ మళ్లీ మళ్లీ ఇలాగే చేస్తాడు. విదేశీ గడ్డపై భారతదేశాన్ని కించపరుస్తాడు. లండన్లో మన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కించపరచడం నుంచి, ఇప్పుడు కొలంబియాలో మన దేశీయ సంస్థలను అపహాస్యం చేయడం వరకు, ప్రపంచ వేదికపై భారత్ను అవమానించడానికి ఆయన ఏ అవకాశాన్ని కూడా వదులుకోరు."
- గౌరవ్ భాటియా, బీజేపీ జాతీయ ప్రతినిధి
"రాహుల్ గాంధీ తెలిపేది అసమ్మతి కాదు, ఆయన నకిలీ గాంధీ. "మీరు అధికారాన్ని కోల్పోయారు. దేశభక్తిని కోల్పోకండి. బీజేపీని విమర్శించడం మీ హక్కు కావచ్చు. కానీ మీ చౌకబారు రాజకీయాల కోసం భారతమాతను దూషించడానికి ధైర్యం చేస్తున్నారు" అని గౌరవ్ భాటియా విమర్శలు గుప్పించారు.
