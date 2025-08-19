105 Abdullah Get Digital Literacy : నేడు చాలా మంది యువతీయువకులు చదువులు మానేసి, సినిమాలు, షికార్లు అని తిరుగుతుంటే, ఓ శతాధిక వృద్ధుడు, 105 ఏళ్ల వయస్సులో డిజిటల్ అక్షరాస్యత సాధించి, కేరళ 'డిజిటల్ ఐకాన్'గా నిలిచారు. ఆయనే పెరుంబవూర్లోని అసమన్నూర్ గ్రామ పంచాయితీకి చెందిన ఎంఏ అబ్లుల్లా మౌలవీ.
డిజి కేరళ ప్రాజెక్టులోని అత్యంత వృద్ధుడైన అబ్లుల్లా, ఇప్పుడు తన స్మార్ట్ఫోన్తో ఏకంగా ప్రపంచం నలుమూలల జరుగుతున్న విషయాలను, సమాచారాన్ని సులువుగా తెలుసుకుంటున్నారు. యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, గూగుల్ ఇలా అన్నింటిని ఆయన వాడుతుంటారు. కేరళ ఆగస్టు 21న 99.99 శాతం డిజిటల్ అక్షరాస్యత సాధించిన రాష్ట్రంగా ప్రకటించుకోబోతోంది. దీని ద్వారా అత్యంత పెద్ద వయస్సులో (105 ఏళ్లు) డిజిటల్ అక్షరాస్యత సాధించిన వ్యక్తిగా అబ్లుల్లా మౌలవీ చరిత్ర పుటల్లో స్థానం దక్కించుకోనున్నారు.
కరోనా ఎఫెక్ట్
కొవిడ్19 మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో తనకు మొదటిసారి డిజిటల్ టెక్నాలజీపై ఆసక్తి కలిగిందని అబ్లుల్లా చెప్పారు. ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి వార్తాపత్రికలు చదవడం అలవాటు. కానీ కరోనా సమయంలో న్యూస్ పేపర్ రావడం ఆగిపోయింది. దీనితో ఫోన్లో న్యూస్ పేపర్ చదవడం సాధ్యమేనా? అని తన కుమారుడు ఫైజల్ అలీని అడిగారు. అందుకు ఆయన సాధ్యమే అని చెప్పడంతో, తనకు డిజిటల్ అక్షరాస్యతపై ఆసక్తి కలిగిందని అబ్లుల్లా చెప్పారు.
'నా తండ్రి కోరికను నెరవేర్చాలని నేను, నా పిల్లలు నిర్ణయించాం' అని ఫైజల్ అలీ చెప్పారు. మొదట తన మనవడైన షకీర్, స్మార్ట్ఫోన్ను ఎలా ఉపయోగించాలో అబ్లుల్లాకు నేర్పించాడు. తరువాత అసమన్నూర్ గ్రామ పంచాయితీకి చెందిన డిజి కేరళ వాలంటీర్ నేరుగా అబ్లుల్లా ఇంటికి వచ్చి శిక్షణ ఇచ్చాడు. దీంతో చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఈ శతాధిక వృద్ధుడు డిజిటల్ అక్షరాస్యత సాధించి, స్వయంగా స్మార్ట్ఫోన్ను ఉపయోగించడం నేర్చుకున్నారు.
'ఇప్పుడు అబ్లుల్లా స్వయంగా వాయిస్ టైపింగ్ చేస్తున్నారు. యూట్యూబ్లో శోధించి నచ్చిన వార్తలు చూస్తున్నారు. విదేశాల్లో ఉంటున్న తన మనవడికి వీడియో కాల్ చేసి ప్రతిరోజూ మాట్లాడుతుంటారు' అని ఆయన కుమారుడు ఫైజల్ అలీ తెలిపారు.
మంత్రి నుంచి కానుక
ఇప్పటివరకు అబ్లుల్లా తన కుమారుడు, మనవళ్ల స్మార్ట్ఫోన్లు వాడుతూ వచ్చారు. ఇది తెలుసుకున్న కేరళ మంత్రి ఎంబీ రాజేశ్ స్వయంగా అబ్లుల్లా ఇంటికి వెళ్లి, ఆయనకు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను కానుకగా ఇచ్చారు. అంతేకాదు ఆగస్టు 21న తిరువనంతపురంలో జరిగే అధికారిక కార్యక్రమానికి అబ్లుల్లాను ఆహ్వానించారు. ఆ రోజు కేరళ పూర్తిగా డిజిటల్ అక్షరాస్యత సాధించిన రాష్ట్రంగా ప్రకటించనున్నారు.
అది చాలా ఈజీ!
ఫోన్ ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నారు? అది కష్టంగా అనిపించిందా? అని మంత్రి అడడగా, అది 'చాలా ఈజీ' అని అబ్దుల్లా అన్నారు. అంతేకాదు తాను యూట్యూబ్ను ఎలా ఉపయోగిస్తారో కూడా మంత్రికి చూపించారు. విదేశాల్లో ఉన్న తన మనవడికి స్వయంగా వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడారు. అంతేకాదు, తనకు కానుకగా ఇచ్చిన ఫోన్తో మంత్రికి ఫోన్ చేస్తానని అబ్లుల్లా చెప్పారు.
రియల్ కేరళ స్టోరీ
ఎంఏ అబ్లుల్లా మౌలవీ నిజమైన హీరో, ఆయన రాష్ట్రానికే గర్వకారణమని మంత్రి రాజేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. 105 ఏళ్ల వయస్సులో డిజిటల్ అక్షరాస్యత సాధించాలనే ఆయన సంకల్పం ప్రశంసనీయమని అన్నారు. నేర్చుకోవడానికి వయస్సు అడ్డంకి కాదని ఆయన నిరూపించారని ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. అంతేకాదు డిజి కేరళ ప్రాజెక్టు విజయవంతం చేసిన అసమన్నూర్ గ్రామ పంచాయితీని కూడా ఆయన ప్రశంసించారు.
కేరళ- ఓ రోల్ మోడల్
'కేంద్ర నిబంధనల ప్రకారం, 65 ఏళ్ల వయస్సులోపు వయస్సున్న ప్రజలను డిజిటల్ అక్షరాస్యులు చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ కేరళ దానిని పక్కన పెట్టి, శతాధిక వృద్ధులకు కూడా డిజిటల్ అక్షరాస్యతను నేర్పించాలని సంకల్పించింది. దానికి నిదర్శనమే 105 ఏళ్ల అబ్లుల్లా మౌలవి. ఈ విధంగా కేరళ దేశానికే ఒక రోల్ మోడల్గా నిలిచింది' అని మంత్రి రాజేశ్ పేర్కొన్నారు.
