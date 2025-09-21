ETV Bharat / bharat

పర్యావరణంపై ప్రేమ- రోడ్లపై ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో కుండీలు, ఫర్నీచర్ తయారీ

ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం అరికట్టడానికి వినూత్న ప్రయత్నం- ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, వస్తువులతో విభిన్న ప్రొడక్ట్స్ తయారీ

Man Made Decorative Items From Plastic Bottles
Man Made Decorative Items From Plastic Bottles (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 7:15 AM IST

3 Min Read
Man Made Decorative Items From Plastic Bottles: మన రోజువారీ జీవితంలో ప్లాస్టిక్‌ భాగమైపోయింది. ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలను ప్యాక్‌ చేయటం దగ్గరి నుంచి బట్టలు, ఆటబొమ్మలు, పరికరాల వంటి వాటి తయారీలోనూ ప్లాస్టిక్​ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్‌ వస్తువుల విచ్చలవిడి వినియోగంతో భూమి, నీరు, గాలి తీవ్రస్థాయిలో కలుషితమవుతున్నాయి. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పర్యావరణం, ప్రజారోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. ప్లాస్టిక్ మానవాళికే కాకుండా జంతు ప్రపంచానికి శాపంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని అరికట్టేందుకు నడుం బిగించారు అసోంకు చెందిన ఓ వ్యాపారి. రోడ్లపై పడి ఉన్న ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను సేకరించి వాటిని అందమైన వస్తువులుగా తయారుచేసి విక్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్లాస్టిక్ భూతాన్ని అరికడుతున్న దీపక్ మేధి గురించి ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ.

Man Made Decorative Items From Plastic Bottles
ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఏరివేత (ETV Bharat)

వ్యాపారి వినూత్న ప్రయత్నం
బిశ్వనాథ్ జిల్లా నంబఘ్మారా గ్రామానికి చెందిన దీపక్ మేధి వ్యాపారవేత్త. ఆయనకు చిన్న దుకాణం ఉంది. మేధికి పర్యావరణం అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ప్లాస్టిక్ వల్ల కాలుష్యం పెరగకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. ప్లాస్టిక్ వల్ల కలిగే అనార్థాలను నివారించడానికి, పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు వినూత్నంగా ఆలోచించారు. డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్‌, బాటిళ్లను రీసైకిల్ చేయడానికి కీలక చర్యకు పూనుకున్నారు.

Man Made Decorative Items From Plastic Bottles
ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, వస్తువులతో విభిన్న ప్రొడక్ట్స్ తయారీ (ETV Bharat)

ఆర్నెల్లుగా కొత్త ప్రయాణం
వ్యర్థ ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు సమాజంపై భయంకరమైన కాలుష్య ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయని గ్రహించారు మేధి. తన సృజనాత్మకతతో తమ దగ్గర్లో ప్లాస్టిక్​ను తగ్గించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రోడ్లపై ఎక్కడపడితే అక్కడ ఉన్న ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, ఇతర ప్లాస్టిక్ వస్తువులు మనుషుల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తాయని భావించారు. వాటి గురించి ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచనతో ఆర్నెల్లు కిందట కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు.

Man Made Decorative Items From Plastic Bottles
ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం అరికట్టడానికి వినూత్న ప్రయత్నం (ETV Bharat)

ఇంట్లో దుకాణంలో వస్తువులు తయారీ
వృత్తిరీత్యా వ్యాపారవేత్త అయిన మేధి ఇంట్లో ఒక చిన్న దుకాణం ఉంది. ఆయన దాన్ని నడుపుతూ వీధుల్లో పడి ఉన్న ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను సేకరిస్తారు. తర్వాత ఆ బాటిళ్లను ఆయనే స్వయంగా అందంగా తీర్చిదిద్దుతారు. బాటిళ్లను కత్తిరించి కుండీలతో సహా వివిధ ఫర్నిచర్ వస్తువులను తయారు చేస్తారు. వాటిపై వివిధ రంగులు వేసి మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ వస్తువులను తన దుకాణంలో విక్రయానికి ఉంచుతారు. కాగా, పర్యావరణం పట్ల మేధికున్న చొరవ పట్ల అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఆయన చేపట్టిన అవగాహన కార్యక్రమాలను మెచ్చుకుంటున్నారు.

Man Made Decorative Items From Plastic Bottles
ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో కుండీలు (ETV Bharat)

వీధుల్లోని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఏరివేత
నంబఘ్మారా సమీప గ్రామస్థులు ఇప్పటికే వ్యర్థ ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలో మేధి తయారు చేసిన కుండీలతో సహా ఫర్మీచర్ వస్తువులను కొనుగోలు చేశారు. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ వస్తువులను మేధి ఎటువంటి యంత్రాలు సాయం లేకుండా ఆయనే తయారు చేశారు. మరోవైపు, దుర్గా పూజ దగ్గర పడుతుండడంతో వ్యాపారం బాగా పెరిగిందన్నారు దీపక్ మేధి. ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను తాను కొనాల్సిన అవసరం లేదని, వాటిని ఖాళీ సమయాల్లో సేకరించి ఇంటికి తెచ్చి శుభ్రం చేస్తానని వెల్లడించారు. వ్యర్థ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్​తో కుండీలు, ఇతర ఫర్నీచర్ వస్తువులను తయారు చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. వాటికి పెయింట్ వేసి తన దుకాణంలో విక్రయిస్తానని పేర్కొన్నారు.

"దుర్గా పూజ వస్తోంది. చైనా నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులు యంత్రాలతో తయారు చేసినవి. మేము ఆ వస్తువులను చేతిలో తయారుచేసి అమ్మకానికి ఉంచుతున్నాం. విదేశీ వస్తువులను కొనుగోలు చేసే బదులు మా ఉత్పత్తులను కొనండి. రాబోయే దుర్గా పూజ కోసం మేము వివిధ వస్తువులను స్థానిక మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంచుతాం" అని దీపక్ మేధి తెలిపారు.

ETV Bharat Logo

