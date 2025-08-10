Asiatic Lion Population in India : భారత్లో ఆసియా సింహాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఐదేళ్లల్లో 32.2శాతం వృద్ధి నమోదైనంది. 2020లో 674గా ఉన్న వాటి సంఖ్య 2025నాటికి 891కి పెరిగింది. ఆగస్టు 10న ప్రపంచ సింహాల దినోత్సవం సందర్భంగా విడుదలైన 16వ సింహాల జనాభా అంచనా నివేదిక పేర్కొంది.
నివేదిక ప్రకారం, ఆడ సింహాల సంఖ్యలో 26.9శాతం పెరగుదల కనిపించింది. వాటి సంఖ్య 260 నుంచి 330కి పెరిగింది. ఇది సింహాల సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. గత పది సంవత్సరాలలో సింహాల జనాభా 70.36 శాతం వృద్ధి సాధించింది. 2015లో 523 ఉండగా, 2025లో 891కి పెరిగాయి. వాటి విస్తీర్ణం కూడా 59.09 శాతం పెరిగింది. తొలిసారిగా కారిడార్ ప్రాంతాల్లోనూ సింహాలను కనిపించాయి. వాటి సంఖ్య 22 అని నివేదికలో పేర్కొంది.
భారత్కే గర్వకారణం : కేంద్రమంత్రి
ఆసియా సింహాలకు భారత్ నిలయంగా ఉండటం మనకు గర్వకారణమని కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ అన్నారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన సింహాల జనాభా క్రమంగా పెరుగుతోందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 2015లో 523 సింహాలు ఉన్నాయి. 2025 నాటిని వాటి సంఖ్య 891కి పెరగడం అద్భుతమైన విజయం. మన సింహాలను రక్షించి, వాటి వృద్ధికి సహాయం చేయడానికి కలిసి పనిచేద్దాం. వాటి సంరక్షణ పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వారందరికీ ప్రపంచ సింహ దినోత్సవం సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు" అని అన్నారు.
అత్యధిక సింహాలు అమ్రేలీ జిల్లాలో
ప్రస్తుతం అత్యధికంగా సింహాలు అమ్రేలీ జిల్లాలోనే ఉన్నాయి. పెద్ద వయసు గల మగ సింహాలు 82, ఆడ సింహాలు 117 ఉన్నాయి. అలాగే పిల్ల సింహాలు 79 ఉన్నాయి. ప్రాంతాల వారీగా చూస్తే మిటియాలా వన్యప్రాణి అభయారణ్యం, దాని సమీప ప్రాంతాల్లో 100శాతం వృద్ధి సాధించాయి. ఆ తర్వాత భావ్నగర్ ప్రధాన భూభాగం 84 శాతం, ఆగ్నేయ తీరం 40శాతం ఉన్నారు. అయితే, గిర్నార్ వన్యప్రాణి అభయారణ్యంలో 4% తగ్గుదల, భావ్నగర్ తీర ప్రాంతంలో 12% తగ్గుదల నమోదైంది.
ఈ ఏడాది థీమ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సింహాల సంరక్షణ, రక్షణపై అవగాహన పెంచడమే లక్ష్యం. గుజరాత్లోని ఆసియా సింహం సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో మాత్రమే కనిపించే ప్రత్యేక పర్యావరణ–సాంస్కృతిక ఆభరణం ఇది. కేంద్రం, గుజరాత్ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్ట్ లయన్ కింద తీసుకున్న చర్యలు సింహాల సంఖ్య పెరగడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.