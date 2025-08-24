ETV Bharat / bharat

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద బట్టల మార్కెట్ మనదే- 55 ఏళ్ల క్రితం ఎలా ప్రారంభమైందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు! - ASIAS LARGEST READY CLOTHES MARKET

ఆసియాలోనే రారాజు మన 'గాంధీనగర్ మార్కెట్'-55 వసంతాలను పూర్తి చేసుకున్న దిల్లీలోని రెడీమేడ్ క్లాత్ హబ్-'గాంధీనగర్ మార్కెట్ అసోసియేషన్' స్వర్ణోత్సవాల వేళ 'వస్త్రిక - 2025' ఫెయిర్- లక్కీడ్రాలో రూ.50 లక్షలు విలువైన బహుమతులు

Asias Largest Ready Made Clothes Market
Asias Largest Ready Made Clothes Market (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 7:31 PM IST

Asias Largest Ready Made Clothes Market : ఆసియా ఖండంలోని అతిపెద్ద రెడీమేడ్ దుస్తుల మార్కెట్ మన దేశంలోనే ఉంది. దీని నుంచి నిత్యం వివిధ ఆసియా దేశాలు, ఐరోపా దేశాలకు రెడీమేడ్ దుస్తులు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. ప్రత్యేకించి శీతాకాలం, వేసవి కాలంలో ధరించే దుస్తుల కోసం ఈ మార్కెట్‌లోని 15వేలకు పైగా దుకాణాలకు పెద్దఎత్తున విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తుంటాయి. ఇక భారత్‌లోని వివిధ రాష్ట్రాల వ్యాపారులు వచ్చి ఇక్కడ పెద్దఎత్తున రెడీమేడ్ వస్త్ర ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. హోల్‌సేల్, రిటైల్‌లో ప్రతిరోజు రూ.50 కోట్లకుపైగా విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. విశ్వ ఖ్యాతి గడించిన రాజధాని దిల్లీలోని "గాంధీనగర్ హోల్‌సేల్, రిటైల్ రెడీమేడ్ దుస్తుల మార్కెట్" ఏర్పాటై 55 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. ఈ మార్కెట్‌లోని వ్యాపారులు ఏర్పాటు చేసిన మొదటి మార్కెట్ అసోసియేషన్ కూడా ఆగస్టు 22న (శుక్రవారం) 50 సంవత్సరాలను పూర్తి చేసుకుంది. ఇంతకీ గాంధీనగర్ మార్కెట్ ఎలా ప్రారంభమైంది ? ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్‌గా ఎలా విస్తరించింది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

Asias Largest Ready Made Clothes Market
గాంధీనగర్ మార్కెట్ (ETV Bharat)

10 రోజుల ఫెయిర్​- రూ.50 లక్షల బహుమతులు
దేశ రాజధాని దిల్లీలో అనేక దుస్తుల మార్కెట్లు ఉన్నాయి. కానీ 1970 సంవత్సరంలో ఏర్పాటైన గాంధీనగర్ మార్కెట్ చరిత్ర మాత్రం ప్రత్యేకమైంది. అక్కడి వ్యాపారులంతా కలిసి ఏర్పాటుచేసిన మొట్టమొదటి 'గాంధీనగర్ మార్కెట్ అసోసియేషన్' ఆగస్టు 22 (శుక్రవారం) నాటికి 50 వసంతాలను పూర్తిచేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా అది స్వర్ణోత్సవాలను జరుపుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా అసోసియేషన్‌లోని వ్యాపారులంతా కలిసి 'వస్త్రిక-2025' పేరుతో 10 రోజుల బహిరంగ వస్త్ర ప్రదర్శన (ఓపెన్ మార్కెట్ ఫెయిర్)ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో కనీసం రూ.15వేల కొనుగోలు చేసిన వారికి ప్రతిరోజు సాయంత్రం లక్కీ డ్రా ద్వారా బహుమతులు ఇవ్వనున్నారు.

Asias Largest Ready Made Clothes Market
"గాంధీనగర్ హోల్‌సేల్, రిటైల్ రెడీమేడ్ దుస్తుల మార్కెట్" (ETV Bharat)

లక్కీడ్రాలో ఎంపికయ్యే వ్యాపారులకు ఎల్‌ఈడీ టీవీ, ఫ్రిజ్, వాషింగ్ మెషీన్, స్కూటీ వంటి విలువైన బహుమతులను అందించనున్నారు. 10 రోజుల ఓపెన్ ఫెయిర్ ముగిసేలోగా రూ.50 లక్షలు విలువైన బహుమతులు ఇవ్వడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. గాంధీనగర్ మార్కెట్‌లో కొనుగోళ్లను పెంచేందుకు ఈ ఓపెన్ ఫెయిర్‌ను ఏర్పాటు చేశామని గాంధీనగర్ హోల్‌సేల్ రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ అసోసియేషన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రమేష్ శర్మ తెలిపారు.

Asias Largest Ready Made Clothes Market
బహిరంగ వస్త్ర ప్రదర్శన (ETV Bharat)

1970లో ఇలా మొదలైంది!
దిల్లీలోని గాంధీనగర్‌ ఏరియాకు చెందిన చాలా కుటుంబాలు కుట్టుపని, ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్‌‌‌ను తరతరాలుగా చేస్తున్నాయి. అయితే ఇందుకు నాంది పడింది మాత్రం 1970 సంవత్సరంలోనే. ఆ ఏడాది గాంధీనగర్‌‌ ఏరియాలోని ఇళ్లలో కుట్టుపని చేయడం, ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేయడం గణనీయంగా పెరిగింది. దేశ విభజన సమయంలో పాకిస్థాన్ నుంచి భారత్‌కు వచ్చేసిన చాలామంది పంజాబీలు, సిక్కు వర్గీయులు దిల్లీలోని గాంధీనగర్‌ ఏరియాలోనే స్థిరపడ్డారు. వారంతా పాక్‌లో ఉండగా రెడీమేడ్ దుస్తుల తయారీ కంపెనీల్లో, వస్త్ర కర్మాగారాల్లో పనిచేసేవారు. గాంధీనగర్‌ ఏరియాలోనూ వారు రెడీమేడ్ దుస్తుల తయారీ పనినే చేయసాగారు. కాలక్రమంలో గుజరాత్ రాష్ట్రం వంటి వస్త్ర హబ్‌ నుంచి కూడా తయారీ నిపుణులు ఇచ్చి గాంధీనగర్‌ దుస్తుల మార్కెట్‌లో చోటును సంపాదించుకున్నారు.

Asias Largest Ready Made Clothes Market
రెడీమేడ్ దుస్తుల మార్కెట్ (ETV Bharat)

దుస్తుల తయారీ, సేల్స్‌ ఎలా పెరిగాయో తెలుసా ?
1970వ దశకం తొలినాళ్లలో గాంధీనగర్‌ ఏరియా ప్రజలు తాము తయారు చేసే దుస్తులను ఫుట్​పాత్​పై, ఇళ్ల ఎదుట ఉంచి విక్రయించేవారు. క్రమంగా సేల్స్ పెరిగాయి. దీంతో వారు చిన్నపాటి కుట్టు యంత్రాలను కొనుగోలు చేసి, ఇళ్లలోనే దుస్తుల తయారీని పెంచారు. విక్రయాలు మరింతగా పెరగడంతో, 1985 సంవత్సరం తొలినాళ్లలో దిల్లీలోని వివిధ ప్రదేశాల్లో దుకాణాలను ఏర్పాటు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత వివిధ రాష్ట్రాల వ్యాపారులు గాంధీనగర్‌ మార్కెట్‌ను సందర్శించడం ప్రారంభించారు. వారు భారీగా ఆర్డర్లు ఇస్తుండడంతో, గాంధీనగర్‌ మార్కెట్‌ వ్యాపారుల దశ తిరిగింది.

చాలామంది తమతమ ఇళ్లలోనే దుకాణాలను తెరిచి, రెడీమేడ్ దుస్తులను విక్రయించారు. విదేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడి వ్యాపారులకు ఆర్డర్లు మొదలయ్యాయి. ఫలితంగా అప్పటివరకు అశోక్ గల్లీ (అశోక్ బజార్)కే పరిమితమైన గాంధీనగర్ మార్కెట్ విస్తరించింది. ఆర్య సమాజ్ గల్లీ, జనతా గల్లీ, నెహ్రూ గల్లీ, దుర్గా మందిర్ వాలీ గల్లీ, ముఖర్జీ గల్లీ, మహావీర్ గల్లీ, గురు నానక్ గల్లీ, దుర్గా గల్లీలలోనూ రెడీమేడ్ దుస్తుల తయారీ కర్మాగారాలతో పాటు విక్రయ కేంద్రాలు వెలిశాయి. కాలక్రమంలో ఈ ఏరియాల్లోని పెద్ద దుకాణాలు షోరూంలుగా రూపాంతరం చెందాయి. రాంనగర్ మార్కెట్‌, సుభాష్ రోడ్‌లోని మార్కెట్‌‌లోనూ దుకాణాల సంఖ్య బాగా పెరిగింది.

ఏయే వెరైటీల దుస్తులు లభిస్తాయి ?
గాంధీనగర్ మార్కెట్ అంటే ఆషామాషీ విషయం కాదు. ఇక్కడ తయారయ్యే దుస్తులు ఐరోపా దేశాల్లోనూ బాగా సేల్ అవుతుంటాయి. నాణ్యంగా ఉండటంతో పాటు ధర తక్కువ కావడంతో వాటిని ఐరోపా దేశాల్లో ఉండే దిగువ మధ్య తరగతి వర్గం ప్రజలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఫ్యాన్సీ, డిజైనర్, ఫార్మల్ నుంచి మొదలుకొని అన్ని రకాల ఎంబ్రాయిడరీ దుస్తులను తయారు చేసే యూనిట్లు ఈ మార్కెట్‌ పరిధిలో ఉన్నాయి. జీన్స్, టీ షర్టులు, షర్టులు, పిల్లల దుస్తులు వివిధ వెరైటీల్లో ఇక్కడ లభిస్తాయి. హోల్‌సేల్, రిటైల్‌లో ఈ మార్కెట్‌లో ప్రతిరోజూ రూ.50 కోట్లకుపైగా సేల్స్ జరుగుతుంటాయి.

దిల్లీ సర్కారుకు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి భారీ ఆదాయం
దిల్లీ ప్రభుత్వానికి గాంధీనగర్ క్లాత్ మార్కెట్ నుంచి ఏటా భారీ ఆదాయం వస్తోంది. ఈ మార్కెట్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికీ మంచి జీఎస్టీ వసూళ్లు వస్తున్నాయి. ఇక్కడి వ్యాపారుల్లో 90 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది బిల్లులతో సర్టిఫైడ్ లావాదేవీలు చేస్తారు. అయినప్పటికీ దిల్లీ ప్రభుత్వం, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గత 10-12 ఏళ్లలో గాంధీనగర్ మార్కెట్‌లో పెద్దగా అభివృద్ధి పనులను చేయలేదు. ప్రస్తుత బీజేపీ సర్కారు ఈ ఏరియాలో అభివృద్ధి పనులు మొదలుపెట్టింది. క్రమంగా ఇక్కడి సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయని వ్యాపారులు, స్థానికులు ఆశిస్తున్నారు.

గాంధీ నగర్ మార్కెట్‌లోని 3 భాగాలివీ!
"గాంధీ నగర్ దుస్తుల మార్కెట్ ప్రధానంగా 3 భాగాలు. వీటిలో మొదటిది అశోక్ గల్లీ (అశోక్ బజార్). ఇది చాలా పాత, అతిపెద్ద రెడీమేడ్ క్లాత్ మార్కెట్. రెండోది రాంనగర్ రెడీమేడ్ మార్కెట్. మూడోది సుభాష్ రోడ్ మార్కెట్. ఈ మూడు మార్కెట్లు ఇప్పుడు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి" అని గాంధీనగర్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు నరేష్ సిక్కా తెలిపారు.

అందుకే అతిపెద్ద మార్కెట్‌గా అవతరించింది!
"గాంధీనగర్‌లోని అశోక్ బజార్, సుభాష్ బజార్ సహా పలు మార్కెట్లలో తయారయ్యే రెడీమేడ్ దుస్తులకు ఆసియా, ఐరోపా దేశాాల్లోనూ డిమాండ్ ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ఆయా దేశాలకు నిత్యం దుస్తులు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. అందుకే ఇది ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద రెడీమేడ్ దుస్తుల మార్కెట్‌గా అవతరించింది" అని గాంధీనగర్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ కోశాధికారి అనిల్ జైన్ చెప్పారు.

