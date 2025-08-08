Essay Contest 2025

354 బోగీలు, 7 ఇంజిన్లు- పట్టాలెక్కిన ఆసియాలోనే అతి పొడవైన గూడ్స్ రైలు - ASIA LONGEST FREIGHT TRAIN

భారత్​ రైల్వే సరికొత్త రికార్డ్- ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గూడ్స్​ రైలును ప్రారంభం

Asia Longest Freight Train
Asia Longest Freight Train (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 11:14 PM IST

1 Min Read

Asia Longest Freight Train : భారతీయ రైల్వే శాఖ సరికొత్త రికార్డ్​ సృష్టించింది. దేశంలోనే కాదు ఆసియాలోనే అతి పొడవైన గూడ్స్​ రైలును పట్టాలపైకి తీసుకొచ్చింది. ఈ రైలుకు రుద్రాస్త్రగా నామకరం చేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వీనీ వైష్ణవ్ తన ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

ఈ రుద్రాస్త్ర గూడ్స్ రైలు ఈస్ట్​ సెంట్రల్​ రైల్వే పరిధిలోని పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయన్ డివిజన్​ నుంచి ప్రారంభించారు. గంజ్ కవాజా స్టేషన్​ నుంచి గురువారం మధ్యాహ్నం 2:20 గంటలకు బయలుదేరింది. ధన్​బాద్ డివిజన్​లోని టోరీ-శివపురి రైల్వే లైన్​ వరకు నడిపారు. పలామూ మార్గం మీదుగా విజయవంతంగా ప్రయాణించింది. మొత్తం ఐదు గంటల్లోనే 200 కిలోమీటర్లు దూరాన్ని ప్రయాణించినట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. స్టేషన్ దాటడానికి దాదాపు 10 నిమిషాల సమయం పట్టిందని చెప్పారు.

ఈ గూడ్స్ రైలు పొడవు 4.5 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఆసియాలోనే అత్యంత పొడవైన సరకు రవాణా రైలు కావడం విశేషం. ఇది సగటున గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. దీనిని నడిపేందుకు మొత్తం ఏడు ఇంజిన్లు ఉపయోగించారు. ఇందులో 354 బోగీలు ఉన్నాయి. ఆరు ఖాళీ బాక్సన్‌ ర్యాక్‌లను కలిపారు. ఈ రైలు సరుకు రవాణాలో వేగంతో పాటు సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ గూడ్స్ రైళ్లను వేర్వేరుగా నడిపితే ఆరు వేర్వేరు మార్గాలు, సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుందని అన్నారు.

అదే రుద్రాస్త్ర వల్ల సమయం తగ్గిందని ఈసీఆర్​లో విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇప్పుడు ట్రయల్ విజయవంతం కావడంతో త్వరలోనే నడపడానికి అనుమతి లభిస్తుందని తెలిపింది. హాజీపుర్ రైల్వే జోన్​ విడుదల చేసిన ప్రెస్​ నోట్​లో రుద్రాస్త్ర ఆసియాలోనే అతి పొడవైన గూడ్స్ రైలు అని ఉంది. ఇది భారతీయ రైల్వైకు ఒక గొప్ప విజయమని అన్నారు.

