Asia Longest Freight Train : భారతీయ రైల్వే శాఖ సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. దేశంలోనే కాదు ఆసియాలోనే అతి పొడవైన గూడ్స్ రైలును పట్టాలపైకి తీసుకొచ్చింది. ఈ రైలుకు రుద్రాస్త్రగా నామకరం చేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వీనీ వైష్ణవ్ తన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఈ రుద్రాస్త్ర గూడ్స్ రైలు ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలోని పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయన్ డివిజన్ నుంచి ప్రారంభించారు. గంజ్ కవాజా స్టేషన్ నుంచి గురువారం మధ్యాహ్నం 2:20 గంటలకు బయలుదేరింది. ధన్బాద్ డివిజన్లోని టోరీ-శివపురి రైల్వే లైన్ వరకు నడిపారు. పలామూ మార్గం మీదుగా విజయవంతంగా ప్రయాణించింది. మొత్తం ఐదు గంటల్లోనే 200 కిలోమీటర్లు దూరాన్ని ప్రయాణించినట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. స్టేషన్ దాటడానికి దాదాపు 10 నిమిషాల సమయం పట్టిందని చెప్పారు.
'Rudrastra' - Bharat's longest freight train (4.5 km long) pic.twitter.com/Ufk2MFnpfl— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 8, 2025
ఈ గూడ్స్ రైలు పొడవు 4.5 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఆసియాలోనే అత్యంత పొడవైన సరకు రవాణా రైలు కావడం విశేషం. ఇది సగటున గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. దీనిని నడిపేందుకు మొత్తం ఏడు ఇంజిన్లు ఉపయోగించారు. ఇందులో 354 బోగీలు ఉన్నాయి. ఆరు ఖాళీ బాక్సన్ ర్యాక్లను కలిపారు. ఈ రైలు సరుకు రవాణాలో వేగంతో పాటు సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ గూడ్స్ రైళ్లను వేర్వేరుగా నడిపితే ఆరు వేర్వేరు మార్గాలు, సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుందని అన్నారు.
VIDEO | Indian Railways operates its longest freight train 'Rudrastra'.— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2025
The 4.5-km-long Rudrastra, formed by combining six standard-length rakes, ran from Ganjkhwaja to Garhwa Road. Powered by seven locomotives, it comprised 354 wagons and covered the 200-km stretch at an… pic.twitter.com/91BaSQ3SD3
అదే రుద్రాస్త్ర వల్ల సమయం తగ్గిందని ఈసీఆర్లో విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇప్పుడు ట్రయల్ విజయవంతం కావడంతో త్వరలోనే నడపడానికి అనుమతి లభిస్తుందని తెలిపింది. హాజీపుర్ రైల్వే జోన్ విడుదల చేసిన ప్రెస్ నోట్లో రుద్రాస్త్ర ఆసియాలోనే అతి పొడవైన గూడ్స్ రైలు అని ఉంది. ఇది భారతీయ రైల్వైకు ఒక గొప్ప విజయమని అన్నారు.