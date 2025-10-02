రైల్వే స్క్రాప్ నుంచి కాళీమాత విగ్రహం- ఓ టెక్నీషియన్ సృజన- తుక్కు నుంచి ఎన్నో కళాకృతులకు రూపం!
Published : October 2, 2025 at 8:37 PM IST
Durga Idol Made From Railway Scrap : దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా ఆ రైల్వే స్టేషన్లోని 1వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్పై ఏర్పాటు చేసిన దుర్గామాత విగ్రహం అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటోంది. దీన్ని ఎంతో క్రియేటివ్గా తయారు చేశారు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' సింహాసనంపై అమ్మవారు కొలువుతీరినట్టుగా ఈ విగ్రహాన్ని చక్కగా మలిచారు. మరో విశేషం ఏమిటంటే, దీన్ని రైల్వే స్క్రాప్ నుంచి తయారు చేశారు. ఎందుకూ పనికిరాదు అనుకున్న స్క్రాప్ నుంచి అందరి నమస్కారాలు అందుకోగల విగ్రహాన్ని సిద్ధం చేశారు. ఇంతకీ ఎవరు తయారు చేశారు? ఎలా రూపకల్పన చేశారు? రైల్వే స్క్రాప్తో ఇప్పటివరకు ఇలాంటి ఇంకేం కళాకృతులను సిద్ధం చేశారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రవాణా రైలు స్క్రాప్తో తయార్
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని రాయ్పూర్ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో దుర్గ్ కోచ్ డిపో ఉంది. దీనిలో సీనియర్ టెక్నీషియన్గా అశోక్ దేవాంగన్ పనిచేస్తున్నారు. ఈసారి దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా ఆయన రైల్వే స్క్రాప్తో దాదాపు 10 అడుగుల పొడవు, 1500 కిలోల బరువు కలిగిన దుర్గా విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. అశోక్ దేవాంగన్ సహా మొత్తం ఏడుగురితో కూడిన టీమ్ 4 రోజుల్లో దీన్ని రెడీ చేసింది. సరుకు రవాణా రైలుకు సంబంధించిన స్క్రాప్ భాగాలు, బాడీ ప్యానల్స్, చిన్న భాగాలను కూర్చి ఈ విగ్రహాన్ని సిద్ధం చేశారు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' సింహంపై కాళీమాత ఆసీనురాలై ఉన్నట్టుగా దీన్ని మలిచారు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా'కు భారత ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యాన్ని అందరికీ చాటిచెప్పేలా సందేశాత్మకంగా ఈ విగ్రహం ఉంది. దీన్ని రాయ్పూర్ రైల్వే స్టేషన్లోని ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ 1పై ఉంచారు. గురువారం (అక్టోబర్ 2) వరకు దీన్ని ప్రదర్శనకు ఉంచుతారు.
ఐడియా అలా వచ్చింది
సీనియర్ టెక్నీషియన్ అశోక్ దేవాంగన్ ఈ విధంగా రైల్వే స్క్రాప్తో విగ్రహాలను తయారు చేయడం ఇది తొలిసారేం కాదు. ఆయన గత 15 ఏళ్లుగా రైల్వే స్క్రాప్ నుంచి కళాకృతులకు రూపం ఇస్తున్నారు. అశోక్ దేవాంగన్ రైల్వే శాఖలో చేరిన కొత్తలో స్క్రాప్ గురించి నిత్యం ఆలోచించేవారు. దాన్ని ఏదో ఒక రకంగా వినియోగంలోకి తెస్తే బాగుంటుందని అనుకునేవారు. ఈక్రమంలోనే స్క్రాప్ను ఆర్ట్ వర్క్గా మలిస్తే ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే ఐడియా వచ్చింది. ఈవిషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల ఎదుట అశోక్ దేవాంగన్ ప్రతిపాదించారు. దాన్ని రైల్వే అధికారులు, రైల్వే బృందం ప్రశంసించారు. ఆ దిశగా పనిచేయాలని ప్రోత్సహించారు. ఈ ప్రోత్సాహపు బలంతో గత 15 ఏళ్లలో ఎన్నో కళాకృతులను రైల్వే స్క్రాప్తో ఆయన తయారు చేశారు.
15 ఏళ్లలో ఎన్నో కళాకృతులు
గత సంవత్సరం రైల్వే స్క్రాప్ నుంచి గణేశుడి విగ్రహాన్ని సృష్టించారు. దీన్ని ప్రజలు ఎంతో అభినందించారు. అంతకుముందు ఇండియా గేట్, గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా, తాజ్ మహల్, కుతుబ్ మినార్ విగ్రహాలకు రూపకల్పన చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు రైల్వే కర్మాగారాలకు అశోక్ దేవాంగన్ను పిలచుకొని మరీ, రైల్వే స్క్రాప్ నుంచి గణేశుడి విగ్రహాలను తయారు చేయించుకున్నారు.
'పుర్ఖౌతీ ముక్తాంగన్ 'లోనూ సేవలు
2006 సంవత్సరంలో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని నయా రాయ్పూర్లో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా 'పుర్ఖౌతీ ముక్తాంగన్'ను ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రంలోని గిరిజన తెగల సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి, పండుగలు, చరిత్రను అద్దంపట్టే శిల్పకళకు నెలవుగా 'పుర్ఖౌతీ ముక్తాంగన్'ను నెలకొల్పారు. దీనిలో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పనిచేసే అవకాశాన్ని కూడా అశోక్ దేవాంగన్ పొందడం విశేషం.
స్క్రాప్ను కళాత్మకంగా మలుస్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఉంది
'రైల్వే ఉన్నతాధికారులు అందిస్తున్న ప్రోత్సాహం వల్లే నేను స్క్రాప్తో కొత్తకొత్త కళాకృతులను సృష్టిస్తున్నాను. వారి మద్దతు లేకుండా ఇది చేయడం సాధ్యం కాదు. రైల్వేశాఖ క్రీడల్లాగే, కళలను కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా మా టీమ్ తయారుచేసిన కాళీమాత విగ్రహం అందరిని ఆకట్టుకుంది. స్క్రాప్ను కళాత్మకంగా మలిచి విలువైన విగ్రహాలుగా సిద్ధం చేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది' అని ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని దుర్గ్ కోచ్ డిపో సీనియర్ టెక్నీషియన్ అశోక్ దేవాంగన్ తెలిపారు.
ఇలాంటి ఉద్యోగులు మాకు నిధి లాంటి వారు!
అశోక్ దేవాంగన్ చాలా సంవత్సరాలుగా రైల్వే స్క్రాప్ నుంచి విభిన్న కళాకృతులను సృష్టిస్తున్నారు. ఎందుకూ పనికిరాని వ్యర్థంగా మిగిలిపోయే స్క్రాప్ను విలువైన సాధనంగా మలుస్తుండటం గొప్ప విషయం. ఇలాంటి క్రియేటివిటీ కలిగిన ఉద్యోగులు, కళాకారులను రైల్వే శాఖ ప్రోత్సహిస్తుంది. వారు మా శాఖకు ఒక నిధి లాంటి వారు. రైల్వే స్క్రాప్ నుంచి తయారైన కళాకృతులు దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందేలా భవిష్యత్తులో ఎగ్జిబిషన్లను ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటున్నాం' అని రాయ్పూర్ రైల్వే డివిజన్ సీనియర్ డీసీఎం అవధేశ్ కుమార్ తెలిపారు.
