సోనమ్ వాంగ్చుక్కు పాకిస్థాన్తో సంబంధాలు- మా వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయ్: లద్ధాఖ్ డీజీపీ
పాక్ గూఢచారి (పీఐఓ)ని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు- వాంగ్చుక్కు పాకిస్థాన్తో సంబంధాలు ఉన్నాయని వెల్లడి!
Published : September 27, 2025 at 7:05 PM IST
Arrested PPIO Linked To Wangchuk : లద్ధాఖ్కు రాష్ట్ర హోదా కల్పించాలంటూ ఉద్యమం చేస్తున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్కు పాకిస్థాన్తో సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఆ ప్రాంత డీజీపీ ఎస్డీ సింగ్ జమ్వాల్ పేర్కొన్నారు. వాంగ్చుక్ ఇటీవల పాకిస్థాన్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారని, తరువాత రాష్ట్రహోదా విషయంలో కేంద్రం, లద్ధాఖ్ ప్రతినిధుల మధ్య జరగాల్సిన చర్చలను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారని డీజీపీ తెలిపారు.
అంతేకాదు వాంగ్చుక్తో సంబంధం ఉన్న పాక్ గూఢచారి (పాకిస్థాన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేటివ్- పీఐఓ)ని అరెస్టు చేసినట్లు డీజీపీ చెప్పారు. ఆ పీఐఓ నేరుగా పాక్ ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరిపినట్లు ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Leh: Speaking on the 24th Sept violence, Ladakh DGP Dr. S.D Singh Jamwal says, " ...we also arrested a pakistan pio in the recent past who was in touch with him (sonam wangchuk) and reporting back across. we have a record of this. he had attended a dawn event in pakistan.… pic.twitter.com/q4YnhyrQlE— ANI (@ANI) September 27, 2025
"ఇటీవల మేము ఓ పాకిస్థాన్ పీఐఓను అరెస్ట్ చేశాం. అతను వాంగ్చుక్తో నిరంతరం టచ్లో ఉంటూ, పాకిస్థాన్కు అన్ని విషయాలు రిపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన రికార్డులు మా దగ్గర ఉన్నాయి. వాంగ్చుక్ పాకిస్థాన్లో జరిగిన ఓ డాన్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యాడు. తరువాత బంగ్లాదేశ్ను కూడా సందర్శించాడు. ఇదంతా చాలా ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది."
- ఎస్డీ సింగ్ జమ్వాల్, లద్ధాఖ్ డీజీపీ
రెచ్చగొట్టారు!
బుధవారం లద్ధాఖ్లో చేపట్టిన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘర్షణల్లో నలుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. అయితే దీనికంతటికీ సోనమ్ వాంగ్చుక్ కారణమని, ఆయనే స్వయంగా నిరసనకారులను రెచ్చగొట్టారని పోలీసులు ఆరోపిస్తూ ఆయనను అరెస్టు చేశారు. తరువాత జరిపిన దర్యాప్తులో వాంగ్చుక్కు పాకిస్థాన్తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తెలిసిందని డీజీపీ ఎస్డీ సింగ్ జమ్వాల్ పేర్కొన్నారు.
సోనమ్ వాంగ్చుక్పై కఠినమైన జాతీయ భద్రతా చట్టం (ఎన్ఎస్ఏ) కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీని ద్వారా ఆయనకు బెయిల్ అవకాశం లేకుండా దీర్ఘకాలంపాటు నిర్భందించి ఉంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
రాజస్థాన్కు తరలింపు
ప్రస్తుతం వాంగ్చుక్ను రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్కు తరలించినట్లు సమాచారం. మరోవైపు లేహ్లో కర్ఫ్యూ విధించారు. తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేశారు. అయితే కర్ఫ్యూను వీలైనంత త్వరగా సడలిస్తామని డీజీపీ తెలిపారు.
"ఓల్డ్ సిటీలో మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంటి 3 గంటల వరకు కర్ఫ్యూను సడలించాలని మేము నిర్ణయించాం. కొత్త సిటీలో మధ్యాహ్నం 3.30 నుంచి 5.30 గంటల వరకు కర్ఫ్యూ సడలిస్తాం" అని డీజీపీ జామ్వాల్ వెల్లడించారు.
హింసను ప్రేరేపించారు!
వాంగ్చుక్ ఉన్న అభియోగాలు గురించి డీజీపీ మాట్లాడుతూ, " వాంగ్చుక్ సెప్టెంబర్ 24న లేహ్లో హింసను ప్రేరేపించారు. ఆయనకు ప్రజలకు రెచ్చగొట్టే చరిత్ర ఉంది. అతను అరబ్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ల గురించి మాట్లాడుతూ నిరసనకారులను రెచ్చగొట్టాడు" అని చెప్పారు.
విశ్వసనీయత లేదు!
'కేంద్రంతో లద్ధాఖ్ ప్రతినిధులు చర్చలు జరగకుండా వాంగ్చుక్ అడ్డుకున్నారు. ఇందులో కొంత మంది పర్యావరణ కార్యకర్తలమని చెప్పుకునే వ్యక్తుల ప్రమేయం కూడా ఉంది. ఇది వారి విశ్వసనీయతను ప్రశ్నార్థకం చేస్తోంది. అంతేకాదు వాంగ్చుక్పై విదేశీ నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. దీనిపై ఎఫ్సీఆర్ఏ కేసు నమోదైంది. దీనిపైనా దర్యాప్తు జరుగుతోంది' అని డీజీపీ జామ్వాల్ పేర్కొన్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి జమ్మూకశ్మీర్కు రాష్ట్రహోదా తీసివేసి, రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించింది. దీనితో లద్ధాఖ్కు రాష్ట్రహోదా కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ అక్కడి ప్రజలు గత కొంతకాలంగా నిరసనలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
