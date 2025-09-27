ETV Bharat / bharat

సోనమ్ వాంగ్​చుక్​కు పాకిస్థాన్​తో సంబంధాలు- మా వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయ్​: లద్ధాఖ్​ డీజీపీ

పాక్​ గూఢచారి (పీఐఓ)ని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు- వాంగ్​చుక్​కు పాకిస్థాన్​తో సంబంధాలు ఉన్నాయని వెల్లడి!

Sonam Wangchuk
Sonam Wangchuk (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Arrested PPIO Linked To Wangchuk : లద్ధాఖ్​కు రాష్ట్ర హోదా కల్పించాలంటూ ఉద్యమం చేస్తున్న సోనమ్​ వాంగ్​చుక్​కు పాకిస్థాన్​తో సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఆ ప్రాంత​ డీజీపీ ఎస్​డీ సింగ్ జమ్వాల్​ పేర్కొన్నారు. వాంగ్​చుక్ ఇటీవల పాకిస్థాన్​లో జరిగిన ఓ​ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారని, తరువాత రాష్ట్రహోదా విషయంలో కేంద్రం, లద్ధాఖ్ ప్రతినిధుల మధ్య జరగాల్సిన చర్చలను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారని డీజీపీ తెలిపారు.

అంతేకాదు వాంగ్​చుక్​తో సంబంధం ఉన్న పాక్​ గూఢచారి (పాకిస్థాన్​ ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేటివ్​- పీఐఓ)ని అరెస్టు చేసినట్లు డీజీపీ చెప్పారు. ఆ పీఐఓ నేరుగా పాక్ ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరిపినట్లు ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"ఇటీవల మేము ఓ పాకిస్థాన్ పీఐఓను అరెస్ట్ చేశాం. అతను వాంగ్​చుక్​తో నిరంతరం టచ్​లో ఉంటూ, పాకిస్థాన్​కు అన్ని విషయాలు రిపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన రికార్డులు మా దగ్గర ఉన్నాయి. వాంగ్​చుక్ పాకిస్థాన్​లో జరిగిన ఓ డాన్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యాడు. తరువాత బంగ్లాదేశ్​ను కూడా సందర్శించాడు. ఇదంతా చాలా ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది."
- ఎస్​డీ సింగ్ జమ్వాల్, లద్ధాఖ్ డీజీపీ

రెచ్చగొట్టారు!
బుధవారం లద్ధాఖ్​లో చేపట్టిన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘర్షణల్లో నలుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. అయితే దీనికంతటికీ సోనమ్ వాంగ్​చుక్​ కారణమని, ఆయనే​ స్వయంగా నిరసనకారులను రెచ్చగొట్టారని పోలీసులు ఆరోపిస్తూ ఆయనను అరెస్టు చేశారు. తరువాత జరిపిన దర్యాప్తులో వాంగ్​చుక్​కు పాకిస్థాన్​తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తెలిసిందని డీజీపీ ఎస్​డీ సింగ్ జమ్వాల్ పేర్కొన్నారు.

సోనమ్ వాంగ్​చుక్​పై కఠినమైన జాతీయ భద్రతా చట్టం (ఎన్​ఎస్​ఏ) కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీని ద్వారా ఆయనకు బెయిల్​ అవకాశం లేకుండా దీర్ఘకాలంపాటు నిర్భందించి ఉంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

రాజస్థాన్​కు తరలింపు
ప్రస్తుతం వాంగ్​చుక్​ను రాజస్థాన్​లోని జోధ్​పూర్​కు తరలించినట్లు సమాచారం. మరోవైపు లేహ్​లో కర్ఫ్యూ విధించారు. తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేశారు. అయితే కర్ఫ్యూను వీలైనంత త్వరగా సడలిస్తామని డీజీపీ తెలిపారు.

"ఓల్డ్ సిటీలో మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంటి 3 గంటల వరకు కర్ఫ్యూను సడలించాలని మేము నిర్ణయించాం. కొత్త సిటీలో మధ్యాహ్నం 3.30 నుంచి 5.30 గంటల వరకు కర్ఫ్యూ సడలిస్తాం" అని డీజీపీ జామ్వాల్ వెల్లడించారు.

హింసను ప్రేరేపించారు!
వాంగ్​చుక్​ ఉన్న అభియోగాలు గురించి డీజీపీ మాట్లాడుతూ, " వాంగ్​చుక్​ సెప్టెంబర్​ 24న లేహ్​లో హింసను ప్రేరేపించారు. ఆయనకు ప్రజలకు రెచ్చగొట్టే చరిత్ర ఉంది. అతను అరబ్​, నేపాల్​, బంగ్లాదేశ్​ల గురించి మాట్లాడుతూ నిరసనకారులను రెచ్చగొట్టాడు" అని చెప్పారు.

విశ్వసనీయత లేదు!
'కేంద్రంతో లద్ధాఖ్ ప్రతినిధులు చర్చలు జరగకుండా వాంగ్​చుక్​ అడ్డుకున్నారు. ఇందులో కొంత మంది పర్యావరణ కార్యకర్తలమని చెప్పుకునే వ్యక్తుల ప్రమేయం కూడా ఉంది. ఇది వారి విశ్వసనీయతను ప్రశ్నార్థకం చేస్తోంది. అంతేకాదు వాంగ్​చుక్​పై విదేశీ నిధుల దుర్వినియోగం ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. దీనిపై ఎఫ్​సీఆర్​ఏ కేసు నమోదైంది. దీనిపైనా దర్యాప్తు జరుగుతోంది' అని డీజీపీ జామ్వాల్ పేర్కొన్నారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ఆర్టికల్​ 370ని రద్దు చేసి జమ్మూకశ్మీర్​కు రాష్ట్రహోదా తీసివేసి, రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించింది. దీనితో లద్ధాఖ్​కు రాష్ట్రహోదా కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ అక్కడి ప్రజలు గత కొంతకాలంగా నిరసనలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

దేశ ప్రజలను దోచుకునేందుకు కాంగ్రెస్ ఏ అవకాశాన్ని వదిలిపెట్టలేదు : ప్రధాని మోదీ

'డీఎంకేకు ఓటు వేస్తే బీజేపీకి వేసినట్లే'- అధికార పార్టీపై విజయ్​ విసుర్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

SONAM WANGCHUK PROBESONAM WANGCHUK NEWSSONAM WANGCHUK CASE UPDATESSONAM WANGCHUK RELATION WITH PAKARRESTED PPIO LINKED TO WANGCHUK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.