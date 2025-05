ETV Bharat / bharat

కాల్పులు విరమించినా సరిహద్దులో సిద్ధంగా ఉన్నాం: భారత ఆర్మీ - INDIA WARNED PAKISTAN

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 10, 2025 at 8:12 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 9:02 PM IST 2 Min Read

India Warned Pakistan : కాల్పుల విరమణకు అంగీకారం తెలుపుతూనే పాకిస్థాన్​కు భారత్ గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. సరిహద్దులో తాము సర్వసన్నద్ధంగా, అప్రమత్తంగా ఉంటామని, పాకిస్థాన్​ వల్ల భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఉద్రిక్తత తలెత్తితే నిర్ణయాత్మకంగా ప్రతిస్పందిస్తామని భారత సాయుధ దళాలు ప్రకటించాయి. భారతదేశం కాల్పుల విరమణ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించిన కాసేపటికే భారత వాయుసేన తరఫున వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్‌, నౌకాదళం తరఫున కమోడోర్ రఘు ఆర్ నాయర్, ఆర్మీ తరఫున కల్నల్ సోఫియా ఖురేషి దిల్లీలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధం: కమోడోర్ రఘు ఆర్ నాయర్

రాబోయే రోజుల్లో పాకిస్తాన్ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించకుంటే బుద్ధి చెప్పడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కమోడోర్ రఘు ఆర్ నాయర్ తెలిపారు. దేశ రక్షణ కోసం అవసరమైన ఏవైనా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. ఇటీవలే పాకిస్థాన్​, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లలోని ఉగ్ర స్థావరాలపై భారత్ చాలా బాధ్యతాయుతంగా దాడులు చేసిందని ఆయన చెప్పారు. పాకిస్థాన్​ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ధ్వంసం: వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్‌

"పాకిస్థాన్​కు చెందిన జేఎఫ్-17 యుద్ధ విమానం చేసిన దాడిలో భారత్‌కు చెందిన ఎస్‌400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ, బ్రహ్మోస్ క్షిపణి స్థావరాలు దెబ్బతిన్నాయనేది పూర్తి అబద్ధం" అని వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్‌ తెలిపారు. "ఉగ్రవాద శిబిరాలు, భారత వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించే సౌకర్యాలను మాత్రమే భారత సేనలు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. భారత్ దాడుల్లో పాకిస్థాన్​ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు ధ్వంసమయ్యాయి. రాడార్లన్నీ దెబ్బతిన్నాయి" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

