Cloudburst In JK : జమ్మూకశ్మీర్లోని కిశ్త్వాడ్లో ఇటీవల క్లౌడ్బరస్ట్ ఘటన మరువకముందే కఠువా జిల్లాలో మరో క్లౌడ్బరస్ట్ సంభవించింది. ఓ మారుమూల గ్రామంలో మేఘ విస్ఫోటం సంభవించింది. ఈ విపత్తులో ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు. రాత్రి వేళ రాజ్బాగ్లోని జోడ్ ఘాటి గ్రామంలో క్లౌడ్ బరస్ట్ సంభవించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
క్లౌడ్ బరస్ట్ వల్ల జోడ్ ఘాటి గ్రామానికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయని, తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని తెలిపారు. అయితే ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానిక స్వచ్ఛందే సేవకులతో కలిసి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. జోడ్ ఘాటి గ్రామంలో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయని కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
పౌర పరిపాలన, సైనిక, పారామిలిటరీ దళాలు సహాయ కార్యకలాపాలను చేపట్టాయని చెప్పారు. "మేఘావిస్పోటనం గురించి సమాచారం అందుకున్న తర్వాత కథువా ఎస్ఎస్ప శోభిత్ సక్సేనాతో మాట్లాడాను. నలుగురు చనిపోయారు. రైల్వే ట్రాక్, జాతీయ రహదారికి నష్టం సంభవించింది, కఠువా పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ప్రభావితమైంది" అని ఆయన వెల్లడించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు.
మరోవైపు, కఠువా క్లౌడ్ బరస్ట్పై జమ్మూకశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా విచారం వ్యక్తం చేశారు. తక్షణ సహాయ చర్యలకు ఆదేశించారు. అనేక ప్రాంతాలలో కొండచరియలు విరిగిపడి కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతోపాటు, అనేక మంది గాయపడిన ఘటనలపై ముఖ్యమంత్రి విచారం వ్యక్తం చేశారు. దుఃఖంలో ఉన్న కుటుంబాలకు హృదయపూర్వక సంతాపం తెలిపారు, గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు. అవసరమైన అన్ని సహాయాలను హామీ ఇచ్చారు.
"ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. కొండచరియలు విరిగిపడటంతో 2-3 ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఆరుగురు చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా దారిలో కొన్ని రోడ్లు కూడా కొట్టుకుపోయాయి" అని కఠువా డిప్యూటీ కమిషనర్ రాజేశ్ శర్మ తెలిపారు. కాగా, ఇటీవల మచైల్ మాతా దేవి దర్శనానికి వెళ్తున్న యాత్రికులపై మేఘ విస్ఫోటం విరుచుకుపడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందితో సహా ఇప్పటి వరకు 60 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 82 మంది గల్లంతయ్యారు.