బిహార్లో అమిత్షా 'చాణక్య మంత్రం' : ఆ 100 అసెంబ్లీ సీట్లపై గురి- బలహీనతను బలంగా మార్చుకునేందుకు బిగ్ స్కెచ్!
10 రోజుల్లో రెండోసారి బిహార్లో అమిత్షా పర్యటన- ఎన్డీఏ కూటమి బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాలపై గురి- కూటమి బలోపేతానికి చాణక్య మంత్రాన్ని సిద్ధం చేస్తున్న షా
Published : September 18, 2025 at 2:37 PM IST
Amit Shah Chanakya Mantra In Bihar : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం కోసం కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్షా మరోసారి చాణక్య మంత్రాన్ని ప్రయోగించబోతున్నారు. విపక్ష మహాఘట్బంధన్ (ఇండియా) కూటమి రాజకీయ యాత్రలను ప్రజాక్షేత్రంలో ధీటుగా ఎదుర్కోవడానికి ఆయన పావులు కదపడం మొదలుపెట్టారు. గురువారం రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్న షా, ఎన్డీఏ కూటమి బలహీనంగా ఉన్న దక్షిణ బిహార్పై ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టారు. బిహార్లో కూటమి, బీజేపీ బలోపేతానికి ఏం చేయాలి? టికెట్లు ఇవ్వదగిన బలమైన అభ్యర్థులు ఎవరు? విపక్ష కూటమిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి? అనే అంశాలపై బీజేపీ నేతలతో సమాలోచనలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. బలమైన అభ్యర్థులు ఎవరనే దానిపై సర్వే నివేదికలు ఇప్పటికే అమిత్షాకు చేరినట్లు సమాచారం. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల్లో మూడింట ఒక వంతు మందికి మళ్లీ టికెట్లు దొరకవనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో షా పర్యటనపైనే రాజకీయ వర్గాల దృష్టి ఉంది.
ఆ రెండు ప్రాంతాలపై గురిపెట్టిన షా!
రాజకీయ వ్యూహ రచన చేయడంలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్షా దిట్ట. దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ, ఎన్డీఏ కూటమి విజయంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. త్వరలో జరగబోయే బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల బాధ్యతను ప్రధాని మోదీ ఆయన భుజస్కంధాలపై ఉంచారు. అందుకే కేవలం గత 10రోజుల వ్యవధిలో ఈ రాష్ట్రంలో షా రెండోసారి పర్యటిస్తున్నారు. దీన్నిబట్టి బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కాషాయ పార్టీ ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఇస్తోందో అర్థమవుతోంది. గురువారం పర్యటనలో ప్రధానంగా ఆయన బిహార్లోని షాహాబాద్, మగధ్ ప్రాంతాలపై ఫోకస్ పెట్టారు. ఈ ప్రాంతాల్లో బీజేపీ, ఎన్డీఏ కూటమి బలహీనంగా ఉండగా, వామపక్ష పార్టీలు బలంగా ఉన్నాయి.
2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లో షాహాబాద్లోని 4 సీట్లను ఎన్డీఏ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆ ప్రాంతంలో ఒక్క సీటును కూడా గెలవలేకపోయింది. అయితే అదే ఏడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో తరారి, రామ్ఘర్ సీట్లను గెలవడం బీజేపీకి కొంత ఊరటనిచ్చింది. 2015 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో షాహాబాద్లోని మొత్తం 22 సీట్లలో 6 సీట్లను ఎన్డీఏ గెలిచింది. 2020 అసెంబ్లీ పోల్స్లో కేవలం 2 సీట్లకు పరిమితమైంది. అర్రా, బర్హారా అసెంబ్లీ స్థానాల్లో మాత్రమే ఎన్డీఏ విజయం సాధించింది. షాహాబాద్, మగధ్ ప్రాంతాలపై బీజేపీకి పట్టును పెంచే వ్యూహాలను సిద్ధం చేసేందుకు అమిత్షా ప్రణాళికను రచించినట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు తన పర్యటనలో భాగంగా గురువారం ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో 2 కీలక సమావేశాలను నిర్వహించారు.
తొలి సమావేశం : మగధ్ ప్రాంతంపై ఫోకస్
రోహ్తాస్ జిల్లా డెహ్రీలో ఉన్న లాల్గంజ్ సింగ్ స్టేడియంలో గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు అమిత్షా సారథ్యంలో తొలి సెషన్ ప్రారంభమైంది. మగధ్ ప్రాంతంలోని 50 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలపై ఫోకస్తో ఈ సెషన్ నిర్వహించారు. రోహ్తాస్, కైమూర్, అర్రా, బక్సర్, గయా తూర్పు, గయా పశ్చిమ, నవాడా, జహానాబాద్, అర్వాల్, ఔరంగాబాద్ సహా 10 జిల్లాల నుంచి దాదాపు 2500 మంది బీజేపీ కార్యకర్తలు ఇందులో పాల్గొన్నారు. మగధ్ ప్రాంతంలో బీజేపీ బలోపేతానికి ఏమేం చేయాలనే దానిపై ఇందులో కార్యకర్తలతో అమిత్షా చర్చించి వారి సలహాలను తీసుకున్నారు. బలమైన నాయకులు, అభ్యర్థులు ఎవరనేది ఆరా తీసి విపక్ష పార్టీల బలాలు, బలహీనతలను తెలుసుకున్నారు.
రెండో సమావేశం : టార్గెట్ షాహాబాద్
తొలి సమావేశం ముగియగానే అమిత్షా బెగుసరాయ్కు వెళ్తారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు అక్కడి రిఫైనరీ టౌన్షిప్ స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్లో 2,500 మంది బీజేపీ కార్యకర్తలతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సెషన్లో పాట్నా రూరల్, పాట్నా సిటీ, బార్, నలంద, షేక్పురా, ముంగేర్, జముయి, లఖిసరై, ఖగారియా, బెగుసరాయ్ సహా 10 ఇతర జిల్లాల నుంచి బీజేపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ మీటింగ్లో షాహాబాద్ ప్రాంతంలోని 50 అసెంబ్లీ స్థానాలకు సంబంధించి చర్చ జరగనుంది. ఎన్డీఏ అభ్యర్థుల విజయావకాశాలను పెంచడం ఎలా? గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల పరాజయానికి కారణాలు ఏమిటి? ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయా లోటుపాట్లను అధిగమించడం ఎలా? అనే దానిపై అమిత్షా దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ప్రతిపక్షాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి? అందుకోసం ఆచరించదగిన రాజకీయ చిట్కాలు ఏమిటి? అనేది ఆయన చెప్పనున్నారు. వ్యూహం, సమాచారం, సమన్వయం అనే సూత్రాన్ని పాటించడం ద్వారా మగధ్, షాహాబాద్ ప్రాంతాలపై ఎన్డీఏ కూటమికి పట్టును పెంచాలని షా భావిస్తున్నారు.
షాహాబాద్, మగధ్ కోసం షా వ్యూహరచన: రితురాజ్ సిన్హా, బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి
"అమిత్షా తాజా బిహార్ పర్యటన అనేది వ్యూహం, కమ్యూనికేషన్, సమన్వయం అనే సూత్రంపై ప్రధానంగా దృష్టిసారించింది. ఈ సూత్రం ద్వారా షాహాబాద్, మగధ్లలో బీజేపీని తిరిగి బలోపేతం చేసేందుకు షా కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లోని 100 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో టికెట్ల పంపిణీ, ఎన్నికల ప్రచార ప్రణాళికలను ఖరారు చేయడంపై కార్యకర్తలతో నేరుగా ఆయన చర్చిస్తారు. వారి సలహాలను తీసుకుంటారు. బలమైన అభ్యర్థులను గుర్తిస్తారు. 5వేల మంది పార్టీ కార్యకర్తలతో షా భేటీ అవుతున్నారు. బీజేపీ, జేడీయూ ఇతర మిత్రపక్షాలన్నీ కలిసి విపక్ష కూటమిని ఎదుర్కోబోతున్నాయి. ఈసారి ఎన్డీఏ విజయంలో షాహాబాద్, మగధ్ కీలక పాత్ర పోషించాలని అమిత్షా కోరుకుంటున్నారు. ఈ రోజు జరిగే రెండు సమావేశాల్లో ఎన్నికల కోసం కీలక వ్యూహరచన జరుగుతుంది" అని బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి రితురాజ్ సిన్హా తెలిపారు.
సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల భవితవ్యం తేలిపోతుంది!
"షాహాబాద్, మగధ్లలో బీజేపీ పూర్వ వైభవాన్ని సాధించాలని అమిత్ షా కోరుకుంటున్నారు. అందుకే గురువారం రోజు వేలాది మంది కార్యకర్తలతో రెండు ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుత బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై కార్యకర్తల నుంచి ఆయన అభిప్రాయాలను సేకరించనున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లోని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బలమైన అభ్యర్థులు ఎవరు అనేది అంచనా వేస్తారు. పార్టీ ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై ఇప్పటికే షాకు సర్వే నివేదికలు చేరాయి. బీజేపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల్లో మూడింట ఒక వంతు మందికి ఈసారి టికెట్లు దొరకవనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. అమిత్ షా బీజేపీకి ప్రధాన వ్యూహకర్త. ఆయన నిర్ణయాలు క్షేత్రస్థాయిలో అమలవుతాయి. అందుకే ఈ సమావేశాలు కీలకంగా మారాయి" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్, రాజకీయ విశ్లేషకులు కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి అన్నారు.
