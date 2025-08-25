Amit Shah On Congress: వరుసగా మూడు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరాశలో కూరుకుపోయిందని బీజేపీ అగ్రనేత, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా విమర్శించారు. అందుకే హస్తం పార్టీ ప్రజల్లో భ్రమలను సృష్టిస్తోందని మండిపడ్డారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అమిత్ షా పలు ముఖ్యమైన విషయాలను పంచుకున్నారు.
'అందుకే కాంగ్రెస్లో నిరాశ'
"ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాభిప్రాయ కార్యక్రమాలతో ముందుకెళ్తోంది. బీజేపీ ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడుతోంది. ఈ రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది. వరుస ఎన్నికల్లో పరాజయాల వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరాశలో కూరుకుపోయింది. అందుకే ప్రజల్లో భ్రమలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. వారి మాటలను ప్రజలు నమ్మరు. ఎందుకంటే మాకు ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ. మేం ప్రజలతో నేరుగా మాట్లాడుతాం. అధికారంలోకి మేమేదో యాదృచ్ఛికంగా రాలేదు" అని అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు.
పార్లమెంట్లోకి సీఐఎస్ఎఫ్ బలగాలపై రిప్లై
మరోవైపు, పార్లమెంట్లో తాము నిరసన తెలియజేస్తున్నప్పుడు తమను అణిచివేయడానికి అక్కడికి సీఐఎస్ఎఫ్ బలగాలు వచ్చాయని విపక్షాలు చేసిన ఆరోపణలపై అమిత్ షా స్పందించారు. అది చట్టబద్ధమైన విపక్షాల నిరసనను అణచివేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం కాదని వివరించారు. "ముందుగా దయచేసి ఈ ఒక్క విషయాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోండి. పార్లమెంటు లోపల భద్రతగా ఎవరూ ఉండాలనే నిర్ణయించే అధికారం స్పీకర్కు ఉంటుంది. గతంలో అక్కడ దిల్లీ పోలీసులు ఉండేవారు. ఇప్పుడు సీఐఎస్ఎఫ్ బలగాలు ఉంటున్నాయి. సభా భద్రతా పరిధిలోకి వచ్చిన వెంటనే, వారిని సీఐఎస్ఎఫ్, దిల్లీ పోలీసు సిబ్బందిగా పరిగణించరు. మార్షల్స్గా పరిగణిస్తారు. వారు స్పీకర్ ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తారు. స్పీకర్ ఆదేశించినప్పుడు మాత్రమే మార్షల్స్ సభలోకి ప్రవేశిస్తారు" అని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు.
రాజ్యసభలో సీఐఎస్ఎఫ్ సిబ్బందిని మోహరించామని మోదీ ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని కాంగ్రెస్ నాయకుడు జైరాం రమేశ్ ఇటీవలే విమర్శించారు. సభలో వారి ఉనికికి ఏ పేరు ఉపయోగించినా అది పార్లమెంటుకు అవమానమని పేర్కొన్నారు. అమిత్ షా రాష్ట్రాల మండలి నియంత్రణను స్వాధీనం చేసుకున్నారా? అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే సైతం ఇదే విధంగా స్పందించారు. ఈ క్రమంలో అమిత్ షా తాజా ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చారు.
విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిపై విమర్శలు!
అలాగే విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డిపై సైతం అమిత్ షా విమర్శలు గుప్పించారు. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిని వామపక్ష సానుభూతిపరుడిగా అభివర్ణించారు. ఆయన ఇచ్చిన సల్వా జుడుంపై తీర్పు కారణంగా మరణశయ్యపై ఉన్న వామపక్ష తీవ్రవాదం రెండు దశాబ్దాలకు పైగా మనుగడ సాగించగలిగిందని అన్నారు. ఈ తీర్పుతో ఆదివాసుల ఆత్మరక్షణ హక్కును అంతం చేసి, నక్సల్స్ను రక్షించారని ఆరోపించారు.
"విపక్ష కూటమి వామపక్ష భావజాల సానుభూతిపరుడైన వ్యక్తిని తమ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా నామినేట్ చేసింది. 2011 జులైలో జస్టిస్ ఎస్ఎస్ నిజ్జర్తో కలిసి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి సల్వా జుడుంకు వ్యతిరేకంగా తీర్పునిచ్చారు. మావోయిస్టులపై పోరాటం చేసేందుకు గిరిజన యువకులను ప్రత్యేక పోలీసు అధికారులుగా ఉపయోగించడం చట్ట విరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని తీర్పునిచ్చారు. ఛత్తీస్గఢ్లో బీజేపీ సర్కార్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ తీర్పు వెలువడింది. సల్వా జుడుం తగినంత సంఖ్యలో, శాశ్వత ప్రాతిపదికన తగిన శిక్షణ పొందిన ప్రొఫెషనల్ పోలీసు దళాన్ని కలిగి ఉండటం ద్వారా పౌరులకు తగిన భద్రత కల్పించడం కోసం రాష్ట్రం రాజ్యాంగ బాధ్యతలను విస్మరించడమే అని తీర్పు ఇచ్చారు. ఈ తీర్పుతో రాత్రికి రాత్రే గిరిజన యువకులను తొలగించారు. చాలా చోట్ల భద్రతా దళాలపై దాడులు జరిగాయి. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి కంటే ముందే రాహుల్ గాంధీ దీనిపై సమాధానం చెప్పాలి. ఎందుకంటే రాహుల్ తమ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా వామపక్ష భావజాలం ఉన్న జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిని ఎంచుకున్నారు. ఈ తీర్పు కారణంగా నక్సల్స్ రక్షణ లభించింది"
-- అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
'ఆదివాసీల రక్షణకే సల్వా జుడుం ఏర్పాటు'
విద్య, రోడ్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ కోరుకునే ఆదివాసీలు సల్వా జుడుంను ఏర్పాటు చేశారని అమిత్ షా తెలిపారు. తమను రక్షించుకోవడానికి గిరిజనులు సల్వా జుడుం ఏర్పాటు చేసుకున్నారని, కానీ దాన్ని సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. "సుప్రీం కోర్టు రికార్డులలో అది ఉంది. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి సల్వా జుడుంను రద్దు చేశారు. ఆదివాసీల ఆత్మరక్షణ హక్కును ఆయన అంతం చేశారు. అందుకే నక్సలిజం మరో రెండు దశాబ్దాలు కొనసాగింది. సల్వా జుడుం తీర్పునిచ్చే సమయంలో నక్సలిజం అంతరించిపోయే దశలో ఉంది. ఆ తీర్పుతో సేఫ్గా ఉండిపోయింది" అని షా తెలిపారు.
