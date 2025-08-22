Amit Shah Slams Justice Reddy : కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా, ఇండియా కూటమి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆయన నక్సలిజానికి 'మద్దతు' ఇస్తున్నారని ఆరోపించారు. కేరళలోని ఓ న్యూస్ కన్క్లేవ్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా అమిత్షా ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి నక్సలిజానికి మద్దతుగా తీర్పులిచ్చారని విమర్శించారు.
"నక్సలిజానికి సహాయం చేసిన వ్యక్తి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి. ఆయన 2011 డిసెంబర్లో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ఉన్నప్పుడు సల్వా జుడుంకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇచ్చారు. మావోయిస్టులపై పోరాటం చేసేందుకు గిరిజన యువకులను ప్రత్యేక పోలీసు అధికారులుగా ఉపయోగించడం చట్ట విరుద్ధం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని తీర్పు ఇచ్చారు. వెంటనే వారిని నిరాయుధులను చేయాలని ఆదేశించారు. అలా తీర్పు ఇచ్చి ఉండకపోతే, 2020 నాటికి నక్సల్ ఉగ్రవాదం ముగిసి ఉండేది."
- అమిత్షా, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి
కాంగ్రెస్ గెలిచే అవకాశాలు తగ్గాయ్!
భారత ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్ ఎంపిక చేయడంతో, కేరళలో ఆ పార్టీ గెలిచే అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయాయని అమిత్షా జోస్యం చెప్పారు.
'కేరళ కూడా నక్సల్ బాధిత రాష్ట్రం. కానీ వామపక్ష పార్టీల ఒత్తిడితో కాంగ్రెస్ పార్టీ నక్సలిజానికి మద్దతు ఇచ్చిన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిని ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా నిలబెడుతోంది. దీన్ని కేరళ ప్రజలు కచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తారు' అని అమిత్షా అన్నారు.
ఇక బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ తమ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ను నిలబెట్టింది. తమిళనాడుకు చెందిన రాధాకృష్ణన్ ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం కలిగిన బీజేపీ నేత కావడం గమనార్హం.
దేశవ్యాప్తంగా ఎస్ఐఆర్ నిర్వహణ
2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బిహార్లో ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్ను కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇకపై ఓటు చోరీ జరగనివ్వమంటూ బిహార్లో ఓటర్ అధికార్ యాత్ర చేస్తోంది. దీనిపై అమిత్షా మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై అనవసర వివాదాన్ని సృష్టిస్తోందని అన్నారు. ఆ పార్టీ ఇప్పటి వరకు ఎస్ఐఆర్పై ఎటువంటి ఫిర్యాదు చేయలేదని పేర్కొన్నారు. ఇక ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించాలా, లేదా అనే నిర్ణయం ఎన్నికల కమిషన్ తీసుకుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
'దేశవ్యాప్తంగా ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించాలని ఈసీ నిర్ణయించింది. బిహార్ ఓటర్ జాబితాలో ఉన్న 22 లక్షల మంది మరణించారు. రానున్న ఎన్నికల్లో వారి పేరుతో బోగస్ ఓట్లు వేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వారి పేర్లు తొలగించాలా? వద్దా? అనేది కామన్సెన్స్కు సంబంధించిన విషయం' అని అమిత్షా అన్నారు.
