77ఏళ్లుగా రామ్​లీలా నాటకం ప్రదర్శన- భారత్, పాక్ విభజనతో ముడిపడిన చరిత్ర

India Pakistan Ramlila Story (ETV Bharat)
Published : September 21, 2025 at 8:39 PM IST

India Pakistan Ramlila Story : రాజస్థాన్‌ అల్వార్​లోని టోంగా స్టాండ్‌లో జరిగే 'రామలీలా' చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగే రామలీలా కేవలం నాటకమే కాదు. భారత్-పాక్ విభజన కాలంనాటి సంప్రదాయం, సంస్కృతిలో భాగం. ఈ రామలీలా 1948లో టోంగా స్టాండ్‌లో ప్రారంభమై, గత 77 ఏళ్లుగా నిర్విరామంగా నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో టోంగా స్టాండ్‌లో జరిగే రామలీలాపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

ఈ రాంలీలా తొలుత పాకిస్థాన్​లోని డేరా ఇస్మాయిల్ ఖాన్​లో ప్రారంభమైంది. పురుషార్థి సమాజ్ సభ్యులు ప్రతి ఏటా రామలీలా నాటకాన్ని అక్కడే ప్రదర్శించేవారు. భారత్- పాక్ విభజన తర్వాత కొందరు ఇండియాకు వచ్చేశారు. వారు సంప్రదాయాలను, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని తమతో తీసుకొచ్చారు. గత 77 ఏళ్లుగా నిర్విరామంగా రామలీలా నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందుతున్నారని రామలీలా కమిటీ అధ్యక్షుడు హరికిషన్ ఖత్రి వెల్లడించారు.

రామలీలా నాటకం (ETV Bharat)

తొలుత ఇబ్బందులు
రామలీలా ఇప్పుడు విస్తృతమైన అలంకరణలతో గొప్ప వేదికపై ప్రదర్శితమవుతున్నప్పటికీ, దాని ప్రారంభ దశ చాలా కష్టతరమైనదని ఖత్రి వెల్లడించారు. "పురుషార్థి సమాజ్ సభ్యులు అల్వార్‌కు వచ్చినప్పుడు వారికి వనరులు లేవు. వేదిక, డెకరేషన్ సామగ్రి లేదు. కానీ వారి సంకల్పం గొప్పది. ఆ సమయంలో, కళాకారులు ఖాళీ తారు డ్రమ్‌లపై చెక్క పలకలను ఉంచి తాత్కాలిక వేదికను నిర్మించారు. అక్కడ రామలీలాను ప్రదర్శించారు. ఒక రోజు రామలీలా ప్రదర్శనను చూడటానికి వచ్చిన మున్సిపల్ ఛైర్మన్ వేదిక నిర్మాణం కోసం రూ. 500 విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ చిన్న మొత్తం అప్పట్లో గొప్ప సాయంగా నిలిచింది. దీంతో శాశ్వత వేదికను నిర్మించుకున్నాం." అని ఖత్రి పేర్కొన్నారు.

రామలీలా నాటకం (ETV Bharat)

పాత్రలో నటులు పరకాయ ప్రవేశం
అల్వార్​లోని టోంగా స్టాండ్​లో ప్రదర్శితమవుతున్న రామలీలా ప్రత్యేక ఏంటంటే దాని తరతరాలుగా సంబంధం. ఖత్రికి ప్రస్తుతం 74 ఏళ్లు. రామలీలా నాటకంలో ఆయన అంగద్, పరశురాముడి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. రామలీలా నాటకంలో నటించడం నటన మాత్రమే కాదని, జీవితంలో ఒక భాగంగా భావిస్తారు ఖత్రి. తన పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తుంటారు. మరోవైపు, గత 20 ఏళ్లుగా రామలీలా నాటకంలో రాముడి పాత్రను పీయూశ్ గ్రోవర్ పోషిస్తున్నారు. ఆయన తండ్రి, తాత కూడా రామలీలా నాటకంలో భాగమయ్యారు. "ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా యుగం నడుస్తోంది. కానీ నేను వేదికపైకి వచ్చి రాముడి పాత్రను పోషించినప్పుడు ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చే స్పందన మాకు కొత్త శక్తిని ఇస్తుంది" అని పీయూశ్ గ్రోవర్ తెలిపారు.

రామలీలా నాటకం (ETV Bharat)

వ్యాపారవేత్తలు, ఉద్యోగులూ కళాకారులే
టోంగా స్టాండ్ రామలీలా ప్రత్యేకత ఏంటంటే సమాజంలోని సభ్యులే కళాకారులుగా ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తారు. కొందరు వ్యాపారవేత్తలు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు నాటకంలో భాగమవుతారు. అయితే నాటక ప్రదర్శన సమయంలో వారి పాత్రల్లో లీనమైపోతారు. రామలీలా నాటక రిహార్సల్స్ ప్రదర్శనకు దాదాపు 15 రోజుల ముందు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సమయంలో అందరు నటులు తమ పనులను ఆపుకుని మరి సాయంత్రం వేళ రిహార్సల్స్‌లో పాల్గొంటారు. వారికి, ఈ ప్రదర్శన కేవలం మతపరమైన కార్యక్రమం కాదు. సమాజం, సంప్రదాయాన్ని అనుసంధానించే సాధనం.

రామలీలా నాటకం (ETV Bharat)

'కథ, సంప్రదాయం మారలేదు'
రామలీలా ప్రదర్శన కూడా కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెందిందని కమిటీ అధ్యక్షుడు ఖత్రి వివరించారు. "ప్రారంభంలో మట్టి రంగులు, సాధారణ కర్టెన్లు, చేతితో తయారు చేసిన దుస్తులను నాటకంలో ఉపయోగించాం. కానీ ఇప్పుడు విద్యుత్ లైట్లు, మైక్రోఫోన్లు, డెకరేట్ చేసిన వేదిక, ఆకర్షణీయమైన దుస్తులు ప్రదర్శనను మరింత గొప్పగా చేశాయి. కొన్ని మార్పులు సంభవించినప్పటికీ గత 77 ఏళ్లుగా కథ, సంప్రదాయం అలాగే ఉన్నాయి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా అంకితభావం, విశ్వాసం ప్రతి తరంలో సమానంగా ఉంది." అని ఖత్రి వివరించారు.

తాము వేసే రామలీలా నాటకాన్ని చూడడానికి అల్వార్ నగరం నుంచి మాత్రమే కాకుండా సమీప గ్రామాల ప్రజలు తమ కుటుంబాలతో తరలివస్తున్నారని కమిటీ కార్యదర్శి హితేశ్ ఠాకూర్ తెలిపారు. టోంగా స్టాండ్ రామలీలాను చూడటానికి ప్రతి సంవత్సరం పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గుమిగూడతారని పేర్కొన్నారు. "ప్రేక్షకుల కేరింతలు ఈ సంప్రదాయానికి కొత్త శక్తిని ఇస్తాయి. ప్రతి ఏటా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి 75 మందికి పైగా కమిటీ సభ్యులు అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తారు. రామలీలా కేవలం మతపరమైన ప్రదర్శన మాత్రమే కాదు. సామాజిక ఐక్యత, సంప్రదాయానికి చిహ్నం. ఇది అన్ని వర్గాల ప్రజలు కలిసి వచ్చే వేదిక. కొందరు ప్రేక్షకులుగా మారతారు. కొందరు పాత్రలు పోషిస్తారు. కొందరు నిర్వాహక కమిటీలో భాగమవుతారు. ఈ ఐక్యత గత 77ఏళ్లుగా ఈ సంప్రదాయాన్ని సజీవంగా ఉంచింది." అని హితేశ్ ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు.

