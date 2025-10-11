అఖిలేశ్ యాదవ్ ఫేస్బుక్ ఖాతా సస్పెండ్- విపక్ష గొంతు నొక్కే కుట్రగా ఎస్పీ ఫైర్
Published : October 11, 2025 at 10:07 AM IST
Akhilesh Yadav Facebook Suspended : సమాజ్వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఉత్తర్ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేశ్ యాదవ్ అధికారిక ఫేస్బుక్ ఖాతాను మెటా సస్పెండ్ చేసింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పోస్టులు పెట్టారని అఖిలేష్ ఫేస్బుక్ ఖాతా సస్పెండ్ చేసింది. ఫేస్బుక్లో అఖిలేష్ను 80 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అఖిలేశ్ ఖాతాను సస్పెండ్ చేయడంపై ఆ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇది విపక్షం గొంతు నొక్కే చర్యగా అభివర్ణించింది. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ ప్రభుత్వంపై ఎస్పీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రతిపక్షాల గొంతును అణచివేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని సోషల్ మీడియా వేదికగా మండిప్డడారు.
సమాజ్వాదీ పార్టీ నాయకుడు ఫక్రుల్ హసన్ చాంద్ ఈ సస్పెన్షన్ను ప్రజాస్వామ్యంపై దాడిగా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్ చేశారు. యూపీలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అప్రప్రకటిత ఎమర్జెన్సీనీ అమలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు. తద్వారా ప్రతిపక్షాల గొంతును అణచివేయాలని చూస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ బీజేపీ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను సమాజ్వాదీ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తూనే ఉంటుందని చాంద్ స్పష్టం చేశారు.
देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी फेसबुक अकाउंट सस्पेंड करना लोकतंत्र पे हमला है भाजपा की सरकार देश मे आघोषित आपातकाल लगाये है जहाँ विरोध मे उठने वाली हर आवाज़ को भाजपा दबा देना चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों का… pic.twitter.com/0taAcZDjQQ— Fakhrul Hasan Chaand (@chaandsamajwadi) October 10, 2025
ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధం
ఈ ఘటనపై సమాజ్వాదీ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి రాజీవ్ రాయ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. దేశ పార్లమెంటులో మూడో అతిపెద్ద పార్టీ నాయకుడు, మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ ఖాతాను ఫేస్బుక్ ఖాతాను బ్లాక్ చేయడం అనేది ఖండించాల్సిన విషయం మాత్రమే కాదని, ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమన్నారు. పాలకపక్షం (బీజేపీ) ఆదేశాల మేరకే ఇది జరిగితే అది పిరికితనానికి సంకేతమన్నారు.
'ఫేస్బుక్ హద్దులు దాటింది'
ఎటువంటి నోటీసు లేకుండా ఖాతాను సస్పెండ్ చేయడాన్ని ఎస్పీ ఎమ్మెల్యే పూజా శుక్లా, మరో నేత పవన్ పాండే విమర్శించారు. ఈ విషయంలో ఫేస్ బుక్ హద్దులు దాటిందన్నారు. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ ఖాతా కాదని, కోట్లాది మంది ప్రజల గొంతు అయిన అఖిలేష్ యాదవ్ ఖాతా అని వారు పేర్కొన్నారు. ఫేస్బుక్ తన హద్దులను గుర్తుంచుకోవాలని హితవు పలికారు.