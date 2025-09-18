కన్నబిడ్డను సరస్సులో పడేసి చంపిన తల్లి- ప్రియుడు వెక్కిరించాడని!
దారుణం- నిద్రపోతున్న బిడ్డను సరస్సులో పడేసిన తల్లి- పోలీసుల అదుపులో నిందితురాలు
September 18, 2025
September 18, 2025
Mom Kills Child By Throwing In Lake : మాతృత్వం మంటగలిసిన ఓ దారణ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. ప్రియుడు వెక్కిరించాడని, ఓ మహిళ తన కన్న బిడ్డను సరస్సులో పడేసింది. దీనితో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే కన్నుమూసింది. ఈ దారుణ ఘటన రాజస్థాన్లోని అజ్మీర్లో జరిగింది.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
"అజ్మీర్ నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న చారిత్రాత్మక అన్నా సాగర్ సరస్సులో ఓ బాలిక మృతదేహం కనిపించింది. ఇది స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీనితో క్రిస్టియన్ గంజ్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని డైవర్ల సహాయంతో మృతదేహాన్ని సరస్సు నుంచి బయటకు తీశారు. తరువాత ఆ బాలిక మృతదేహాన్ని జేఎల్ఎన్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం బాడీ మార్చురీలో ఉంచారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించాం. ప్రస్తుతం నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం" అని క్రిస్టియన్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ అరవింద్ చరణ్ చెప్పారు.
ఎలా పట్టుకున్నారంటే?
"బాలిక మృతదేహం సరస్సులో కనిపించిన తరువాత మేము దర్యాప్తు చేపట్టాం. ఘటనా స్థలంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించాం. ఓ సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో సెప్టెంబర్ 16 రాత్రి సమయంలో ఓ మహిళ, ఒక చిన్నారితో చౌపట్టి ప్రాంతంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్నట్లు కనిపించింది. కొద్ది సేపటి తరువాత మరో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూస్తే, అందులో మహిళ ఉంది కానీ ఆమె చేతిలోని పాప లేదు. దీనితో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. విచారణ చేయగా, చనిపోయిన బిడ్డ నిందితురాలి కన్న కూతురు అని తేలింది. ప్రియుడు వెక్కిరించాడనే కారణంతో, నిందితురాలు నిద్రపోతున్న మూడేళ్ల కన్న కూతురిని సరస్సులో విసిరేసింది. విచారణలో పలు విస్తుపోయే విషయాలు బయటపడ్డాయి. నిందితురాలు అంజలీ సింగ్ భర్తను వదిలేసి వారణాసిలో ఉండేది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు అఖిలేశ్ అనే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం ఏర్పరుచుకుంది. అఖిలేశ్ ఒక రెస్టారెంట్లో పనిచేస్తుంటాడు. తరువాత వారిద్దరూ అజ్మీర్కు వచ్చారు. మా కానిస్టేబుల్ గోవింద్ శర్మ పెట్రోలింగ్కు వెళ్లినప్పుడు సెప్టెంబర్ 17 ఉదయం 4 గంటల సమయంలో నిందితులు ఇద్దరూ అన్నా సాగర్ సరస్సు వద్ద కనిపించారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? అడిగితే, తమ బిడ్డ రాత్రి 10 గంటల సమయంలో తప్పిపోయిందని, అందువల్ల పాప కోసం వెతుకుతున్నామని చెప్పారు. వారి తీరు అనుమానాస్పదంగా ఉండడంతో, కానిస్టేబుల్ పోలీస్ స్టేషన్కు ఈ సమాచారాన్ని అందించారు. ఆ తరువాత పాప మృతదేహం సరస్సులో కనిపించింది. దర్యాప్తు చేయగా కన్న తల్లి, ఆమె ప్రియుడు ఈ హత్య చేసినట్లు తెలిసింది. ఇంకా విచారణ జరుగుతోంది. త్వరలోనే కేసు వివరాలు అన్నీ బయటపడతాయి" అని క్రిస్టియన్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ అరవింద్ చరణ్ చెప్పారు.
భయం-కోపం-బాధ
ఓ తల్లి కన్నబిడ్డను చంపేయడంతో స్థానికుల్లో భయం, కోపం, బాధ పెల్లుబికాయి. పోలీసులు నిందితులపై త్వరగా చర్యలు తీసుకుని వారు డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు.