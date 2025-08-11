ETV Bharat / bharat

ఎయిర్​ఇండియా కీలక నిర్ణయం- దిల్లీ నుంచి వాషింగ్టన్​కు విమాన సర్వీసులు నిలిపివేత - AIR INDIA FLIGHTS SUSPENDED

సెప్టెంబర్​ 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 6:16 PM IST

Air India Flights Suspended : అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్​ డీసీకి వెళ్లే విమాన సర్వీసులను నిలివేయాలని​ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఎయిర్​ ఇండియా. దిల్లీ, వాషింగ్టన్​ మధ్య నడిచే నాన్​ స్టాప్​ విమాన సర్వీసులను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. సెప్టెంబర్​ 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపింది. విమానాల నిర్వాహణ సంబంధిత పరిమితుల దృష్ట్యా ఎయిర్​ ఇండియా బోయింగ్​ 787-8 డ్రీమ్​లైనర్​ అందుబాటులో ఉండవని ఎయిర్​ ఇండియా ప్రకటించింది. రెండు నెలల క్రితం అహ్మదాబాద్​లో ఎయిర్​ఇండియా విమానం క్రాష్​ జరిగి అనేక మంది మరణించిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

"ఎయిర్ ఇండియా విమానాల్లో నెలకొన్న కొరత కారణంగా ఈ సర్వీసులను నిలిపివేశాం. మా వద్ద ఉన్న బోయింగ్ 787-8 విమానాల్లో 26 ఫ్లైట్లను రెట్రోఫిట్ చేసేందుకు పనులు ప్రారంభించాం. ప్రయాణికుల అనుభవాన్ని, సౌకర్యాన్ని పెంచేందుకు గత నెలలోనే రెట్రో ఫిట్​ పనులు చేపట్టాం. ఫలితంగా 2026 చివరి వరకు కొన్ని విమానాలు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు." అని ఎయిర్‌ ఇండియా తెలిపింది.

మరోవైపు పాకిస్థాన్‌ తన గగనతలాన్ని మూసివేయడం వల్ల సుదూర విమానాలపై కూడా ప్రభావం పడిందని ఎయిర్​ఇండియా అభిప్రాయపడింది. "పాకిస్థాన్‌పై గగనతలం భారత విమానాలను మూసివేయడంతో ఎక్కువ దూరం వెళ్లే విమాన సర్వీసుల కార్యకలాపాలపై ప్రభావం చూపుతుంది, దీనివల్ల విమానాల పనితీరుపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడుతుంది. అని తెలిపింది.

అయితే, సెప్టెంబర్ 1 తర్వాత వాషింగ్టన్​కు లేదా అక్కడి నుంచి దిల్లీకి ఎయిర్ ఇండియా విమానాలను ఇప్పటికే బుక్ చేసుకున్న వ్యక్తులు తమను సంప్రదించాలని ఎయిర్​ఇండియా సూచించింది. ప్రయాణికుల ప్రాధాన్యం ప్రకారం ఇతర విమానాలలో రీబుకింగ్ లేదా రీఫండ్​ సహా ప్రత్యామ్నాయ ప్రయాణ ఏర్పాట్లు అందిస్తామని చెప్పింది. మరోవైపు న్యూయార్క్, నెవార్క్, చికాగో, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో విమానాశ్రయాల మీదుగా వాషింగ్టన్​కు వన్-స్టాప్ విమానాలు కొనసాగుతాయని పేర్కొంది. అలాస్కా ఎయిర్‌లైన్స్, యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్, డెల్టా ఎయిర్ లైన్స్ వంటి భాగస్వామ్యంతో ఈ సర్వీసులు జరుగుతాయని చెప్పింది. కెనడాలోని టొరంటో, వాంకోవర్‌తో సహా ఉత్తర అమెరికాలోని ఆరు గమ్యస్థానాలకు దిల్లీ నుంచి నాన్-స్టాప్ విమానాలను నడుపుతూనే ఉంటామని తెలిపింది.

