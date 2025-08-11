Air India Flights Suspended : అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీకి వెళ్లే విమాన సర్వీసులను నిలివేయాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఎయిర్ ఇండియా. దిల్లీ, వాషింగ్టన్ మధ్య నడిచే నాన్ స్టాప్ విమాన సర్వీసులను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపింది. విమానాల నిర్వాహణ సంబంధిత పరిమితుల దృష్ట్యా ఎయిర్ ఇండియా బోయింగ్ 787-8 డ్రీమ్లైనర్ అందుబాటులో ఉండవని ఎయిర్ ఇండియా ప్రకటించింది. రెండు నెలల క్రితం అహ్మదాబాద్లో ఎయిర్ఇండియా విమానం క్రాష్ జరిగి అనేక మంది మరణించిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
"ఎయిర్ ఇండియా విమానాల్లో నెలకొన్న కొరత కారణంగా ఈ సర్వీసులను నిలిపివేశాం. మా వద్ద ఉన్న బోయింగ్ 787-8 విమానాల్లో 26 ఫ్లైట్లను రెట్రోఫిట్ చేసేందుకు పనులు ప్రారంభించాం. ప్రయాణికుల అనుభవాన్ని, సౌకర్యాన్ని పెంచేందుకు గత నెలలోనే రెట్రో ఫిట్ పనులు చేపట్టాం. ఫలితంగా 2026 చివరి వరకు కొన్ని విమానాలు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు." అని ఎయిర్ ఇండియా తెలిపింది.
మరోవైపు పాకిస్థాన్ తన గగనతలాన్ని మూసివేయడం వల్ల సుదూర విమానాలపై కూడా ప్రభావం పడిందని ఎయిర్ఇండియా అభిప్రాయపడింది. "పాకిస్థాన్పై గగనతలం భారత విమానాలను మూసివేయడంతో ఎక్కువ దూరం వెళ్లే విమాన సర్వీసుల కార్యకలాపాలపై ప్రభావం చూపుతుంది, దీనివల్ల విమానాల పనితీరుపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడుతుంది. అని తెలిపింది.
అయితే, సెప్టెంబర్ 1 తర్వాత వాషింగ్టన్కు లేదా అక్కడి నుంచి దిల్లీకి ఎయిర్ ఇండియా విమానాలను ఇప్పటికే బుక్ చేసుకున్న వ్యక్తులు తమను సంప్రదించాలని ఎయిర్ఇండియా సూచించింది. ప్రయాణికుల ప్రాధాన్యం ప్రకారం ఇతర విమానాలలో రీబుకింగ్ లేదా రీఫండ్ సహా ప్రత్యామ్నాయ ప్రయాణ ఏర్పాట్లు అందిస్తామని చెప్పింది. మరోవైపు న్యూయార్క్, నెవార్క్, చికాగో, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో విమానాశ్రయాల మీదుగా వాషింగ్టన్కు వన్-స్టాప్ విమానాలు కొనసాగుతాయని పేర్కొంది. అలాస్కా ఎయిర్లైన్స్, యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్, డెల్టా ఎయిర్ లైన్స్ వంటి భాగస్వామ్యంతో ఈ సర్వీసులు జరుగుతాయని చెప్పింది. కెనడాలోని టొరంటో, వాంకోవర్తో సహా ఉత్తర అమెరికాలోని ఆరు గమ్యస్థానాలకు దిల్లీ నుంచి నాన్-స్టాప్ విమానాలను నడుపుతూనే ఉంటామని తెలిపింది.