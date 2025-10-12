'ఆ విమానాల్లో RAT పనితీరును మరోసారి తనిఖీ చేయాలి'- ఎయిర్ ఇండియాకు కేంద్రం సూచన
సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని కేంద్రం ఆదేశం
Published : October 12, 2025 at 1:21 PM IST
DGCA Air India Rat Failure : ఎయిర్ఇండియా విమానానికి ఎలాంటి ఎమర్జెన్సీ లేకపోయినా ర్యాట్ యాక్టివేట్ అయిన ఘటనపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) దర్యాప్తు చేపట్టింది. DGCAకు చెందిన ఎయిర్ సేఫ్టీ విభాగం అన్ని అంశాలను పరిశీలిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల భర్తీ చేసిన పవర్ కండిషనింగ్ మాడ్యూల్స్ (పీసీఎం) ఉన్న వాటిపై ఆర్ఏటీ (RAT) పనితీరును పరిశీలించాలని ఎయిర్ ఇండియాకు సూచించింది. కమాండ్ లేకుండా ఆర్ఏటీ యాక్టివేట్కు సంబంధించి అమలు చేయాల్సిన నివారణ చర్యలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బోయింగ్ 787 విమానాల్లో ఇలాంటి ఘటనలపై డేటాను వివరించాలని చెప్పింది.
మరోవైపు బోయింగ్ 787 విమానాల భద్రతపై భారత పైలెట్ల సమాఖ్య (ఎఫ్ఐపీ) ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. విమానంలో తరచూ తలెత్తున్న సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎలక్ట్రిక్ వ్యవస్థ, నిర్వహణపై సమగ్ర తనిఖీలు చేపట్టాలని ఎఫ్ఐపీ అధ్యక్షుడు సీఎస్ రంధ్వా కోరారు. ఎయిర్ఇండియా 171 విమానం క్రాష్పై న్యాయవిచారణ చేపట్టాలన్న డిమాండ్ను గుర్తు చేశారు. ఈ విషయమై ఇప్పటికే కేంద్ర విమానయాన శాఖమంత్రికి లేఖ రాశామని చెప్పారు. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో చేస్తున్న దర్యాప్తుతో తాము సంతృప్తిగా లేమని తెలిపారు. బోయింగ్ విమానాల్లోని భద్రత ప్రమాణాలపై గతంలోనూ తాము ఆందోళన వ్యక్తం చేశామని లేఖలో గుర్తు చేశారు.
అమృత్సర్ నుంచి బ్రిటన్లోని బర్మింగ్హామ్కు చేరుకున్న ఎయిరిండియా-బోయింగ్ 787-8 డ్రీమ్లైనర్ విమానం (ఏఐ117)లో ల్యాండింగ్కు కొన్ని నిమిషాల ముందు ర్యాట్ యాక్టివేట్ అయింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే యాక్టివేట్ అయ్యే ర్యామ్ ఎయిర్ టర్బైన్ (ర్యాట్) వ్యవస్థ ఉన్నట్లుండి ఆన్ కావడం సిబ్బందిని కలవరపాటుకు గురిచేసింది. దీంతో ఘటన అనంతరం బర్మింగ్హామ్ నుంచి దిల్లీకి రావాల్సిన సర్వీసును రద్దు చేసి, ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు.
ర్యాట్ అనేది విమానం రెక్క లేదా ప్రధాన బాడీలో ఉండే చిన్నపాటి పరికరం. సాధారణ పరిస్థితుల్లో ర్యాట్ విమానం లోపల ముడుచుకుపోయి ఉంటుంది. ఇంజిన్ వైఫల్యం, విద్యుదుత్పత్తి నిలిచిపోవడం, హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థల్లో పూర్తిస్థాయిలో వైఫల్యం వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అది తెరుచుకొని వెలుపలికి వస్తుంది. ఇది బయటకు వచ్చిందంటే విమానం పెను ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లే భావిస్తారు! కానీ అన్ని వ్యవస్థలూ సాధారణ స్థితిలోనే ఉన్నా, 400 అడుగుల ఎత్తులో ర్యాట్ యాక్టివేట్ అయినట్లు ఎయిర్ఇండియా చెప్పింది.
అంతకుముందు ఈ ఏడాది జూన్లో అహ్మదాబాద్లో ఘోర ప్రమాదానికి గురైంది బోయింగ్ మోడల్ విమానమే. టేకాఫ్ అయ్యాక సెకన్ల వ్యవధిలో ఇంధన కంట్రోల్ స్విచ్లు ఆగిపోయినట్లు 'ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో' (ఏఏఐబీ) ప్రాథమిక నివేదిక విడుదల చేసింది. ఇంజిన్లు శక్తిని కోల్పోయిన తర్వాత ర్యామ్ ఎయిర్ టర్బైన్ను యాక్టివేట్ చేసినట్లు పేర్కొంది. ఇది యాక్టివేట్ అయినట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో కన్పించిందని ఏఏఐబీ తమ నివేదికలో తెలిపింది. అయినా సరే ఆనాడు విమానం ప్రమాదానికి గురైంది.
విమానానికి ఇంజిన్లే ప్రధాన శక్తి. విమానాన్ని ముందుకు నడపడంతోపాటు లోపల పరికరాలు, నియంత్రణ వ్యవస్థలు, ఉపకరణాలు పనిచేయడానికి అవసరమైన విద్యుదుత్పత్తికీ ఇవే ఆధారం. ఇంజిన్లోని కదిలే భాగమైన సెంట్రల్ డ్రైవ్ షాఫ్ట్, విద్యుత్ జనరేటర్తో అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఫలితంగా ఇంజిన్ పనిచేసే క్రమంలో వెలువడే యాంత్రిక శక్తి విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది వివిధ పరికరాలు, నియంత్రణ వ్యవస్థలు, కమ్యూనికేషన్ సాధనాలు, విద్యుద్దీపాల కోసం సరఫరా అవుతుంది.