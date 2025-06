ETV Bharat / bharat

మరో ఎయిరిండియా విమానంలో సాంకేతిక సమస్య- ప్రయాణికులను దించేసిన సిబ్బంది - AIR INDIA FLIGHT TECHNICAL SNAG

Air India Flight Technical Snag ( ANI )

Published : June 17, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 7:43 AM IST

Air India Flight Technical Snag : అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదంపై ముమ్మరంగా దర్యాప్తు జరుగుతుండగా, మరోవైపు ఎయిరిండియాకు సంబంధించిన విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తున్నాయి. తాజాగా మంగళవారం తెల్లవారుజామున మరో ఎయిరిండియా విమానంలో సాంకేతిక లోపం సమస్య తలెత్తింది. దీంతో భద్రత దృష్ట్యా ప్రయాణికులను కోల్​కతా ఎయిర్​పోర్ట్​లో దింపారు. ఎయిరిండియా బోయింగ్ 777-200 విమానం శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి కోల్‌కతా మీదుగా ముంబయికి వెళ్తోంది. షెడ్యూల్​ ప్రకారమే మంగళవారం (జూన్​ 17) తెల్లవారుజామున 12:45 గంటలకు కోల్​కతాకు చేరింది. రెండు గంటలకు తిరిగి ముంబయికి బయలుదేరాల్సి ఉంది. కానీ ఎడమ ఇంజిన్​లోని సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. దీంతో సమస్యను గుర్తించిన సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తయ్యారు. దీంతో సుమారు 5:20 గంటలకు విమానంలోని ప్రయాణికులకు దింపారు. విమాన భద్రత దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విమాన కెప్టెన్ తెలిపారు.

అంతకుముందు సోమవారం మధ్యాహ్నం హాంకాంగ్ నుంచి దిల్లీ బయలుదేరిన ఎయిరిండియా విమానం టేకాఫ్​ అయిన గంటసేపటికి సాంకేతిక సమస్య వచ్చింది. దీనిని గమనించిన ఫైలట్ అత్యవసరంగా వెనక్కి మళ్లించాలని హాంకాంగ్ విమానాశ్రయానికి తీసుకెళ్లారు. ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్ల ద్వారా ప్రయాణికుల్ని దిల్లీకి చేరుస్తామని ఎయిరిండియా పేర్కొంది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 12.16 గంటలకు హాంకాంగ్​ నుంచి ఏఐ315 బయల్దేరింది. రాత్రి 12.20కి ఇది దిల్లీ చేరుకోవాల్సి ఉంది. అలాగే దిల్లీ నుంచి రాంచీకు బయలు దేరిన మరో ఎయిరిండియా ఎక్స్​ప్రెస్ టేకాఫ్​ అయిన కొద్ది సేపటికే సాంకేతిక సమస్య కారణంగా వెనక్కి మళ్లించారు. తనిఖీలు, క్లియరెన్స్​ తర్వాత విమానం షెడ్యూల్ ప్రకారం కార్యకలాపాలను కొనసాగించింది. అంతుకుముందు శని, ఆదివారాల్లో అదే సంస్థకు చెందిన ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ విమానాల్లో సమస్యలు తలెత్తాయి. గువాహటి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి కోల్‌కతాకు వెళ్లాల్సిన విమానంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది.దీంతో ఏకంగా 18 గంటలు ఆలస్యమైంది. ఇక, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని గాజియాబాద్‌ నుంచి కోల్‌కతాకు వెళ్లాల్సిన విమానంలో టేకాఫ్‌కు ముందే సాంకేతిక లోపం తలెత్తడం వల్ల కొన్ని గంటలు ఆలస్యంగా గమ్యస్థానాన్ని చేరింది.

Last Updated : June 17, 2025 at 7:43 AM IST