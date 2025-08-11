Essay Contest 2025

ఎయిర్​ఇండియా ఫ్లైట్ దారి మళ్లింపు- పైలట్ వల్లే బతికామన్న కాంగ్రెస్ ఎంపీ! - AIR INDIA FLIGHT DIVERTED

ఎంపీలు, ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఎయిర్​ఇండియా విమానంలో సాంకేతికలోపం

Air India Flight Diverted
Air India Flight Diverted (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 9:06 AM IST

2 Min Read

Air India Flight Diverted : పలువురు ఎంపీలు, వందలాది ప్రయాణికులతో కలిసి భయంకరమైన విపత్తు నుంచి త్రుటిలో బయటపడ్డామని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, పార్లమెంట్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఛైర్మన్ కేసీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. ఆదివారం సాయంత్రం తాము తిరువనంతపురం నుంచి దిల్లీకి వస్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానం (ఏఐ 2455)లో అకస్మాత్తుగా సాంకేతిక సమస్య తలెత్తిందని ఆయన చెప్పారు.

దీంతో దాన్ని హుటాహుటిన చెన్నైకు దారి మళ్లించారని తెలిపారు. ఈమేరకు కేసీ వేణుగోపాల్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. ఆ విమానం ఆలస్యంగా తిరువనంతపురం నుంచి బయలుదేరిందని, టేకాఫ్ అయిన వెంటనే సాంకేతిక సమస్య మొదలైందన్నారు. విమానంలో సిగ్నల్ సమస్య ఉందని దాదాపు గంట తర్వాత విమానం కెప్టెన్ ప్రయాణికులకు చెప్పి, దాన్ని చెన్నైకు దారి మళ్లించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కెప్టెన్ రెప్పపాటులో విమానాన్ని మళ్లీ పైకి లేపారు
చెన్నై విమానాశ్రయంలో ఏఐ 2455 విమానాన్ని ల్యాండ్ చేయించడానికి కూడా దాదాపు 2 గంటల పాటు వేచి చూడాల్సి వచ్చిందని కేసీ వేణుగోపాల్ చెప్పారు. సిగ్నల్ సమస్య ఉన్న తమ విమానాన్ని తొలిసారి ఒక రన్‌వేపై ల్యాండ్ చేయించడానికి ప్రయత్నించగా, అప్పటికే దానిపై మరో విమానం ఉందని తేలిందన్నారు. దాన్ని చూసి, కెప్టెన్ రెప్పపాటులో తమ విమానాన్ని మళ్లీ పైకి లేపారన్నారు.

ఎట్టకేలకు రెండో ప్రయత్నంలో తమ విమానాన్ని రన్‌వేపై సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేయించారని ఆయన తెలిపారు. కేవలం విమానం కెప్టెన్ నైపుణ్యం, అదృష్టం వల్ల తమ ప్రాణాలు నిలిచాయని, ప్రయాణికుల భద్రత అనేది అదృష్టంపై ఆధారపడి ఉండకూడదన్నారు. ఈ ఘటనపై వెంటనే దర్యాప్తు చేయించాలని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA), పౌర విమానయాన శాఖలను కేసీ వేణుగోపాల్ కోరారు. విమాన సర్వీసుల్లో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచాలని, ఫ్లైట్లలో ఇలాంటి సాంకేతిక లోపాలు మళ్లీ తలెత్తకుండా చూడాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కేసీ వేణుగోపాల్ ట్వీట్‌పై ఎయిర్​ఇండియా స్పందన
కేసీ వేణుగోపాల్ ట్వీట్‌పై ఎయిర్​ఇండియా వెంటనే స్పందించింది. సాంకేతిక సమస్య, వాతావరణ ప్రతికూలతల కారణంగా ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఏఐ 2455 విమానాన్ని చెన్నైకు దారి మళ్లించామని వివరణ ఇచ్చింది. ఈ విమానం తొలి ప్రయత్నంలో ల్యాండింగ్‌ కాకపోవడానికి చెన్నై ఎయిర్‌పోర్టు‌లోని అదే రన్‌వేపై మరో విమానం ఉండటం కారణం కాదని ఎయిర్ ఇండియా తేల్చి చెప్పింది. కేవలం చెన్నై ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ఏటీసీ) నుంచి అందిన సూచనల వల్లే తొలి ప్రయత్నంలో విమానం ల్యాండింగ్‌ను కెప్టెన్ ఆపారని స్పష్టంచేసింది. తమ పైలట్లు సుశిక్షితులు అని, అలాంటి పరిస్థితులను హ్యాండిల్ చేయగలరని ఎయిర్ ఇండియా వెల్లడించింది. అందుకే ఏటీసీ సూచనల ప్రకారం విమానాన్ని నిర్వహించారని తెలిపింది. ఆ విమాన ప్రయాణికులకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని తాము అర్థం చేసుకోగలమని, దానికి చింతిస్తున్నామని పేర్కొంది. ఏఐ 2455 విమానం నుంచి చెన్నైలో దిగిన ప్రయాణికులకు వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ విమాన సౌకర్యాన్ని కల్పించామని గుర్తుచేసింది. ఆ విమానానికి అవసరమైన అన్ని తనిఖీలూ చేయిస్తామని వెల్లడించింది. ఏఐ 2455 ఫ్లైట్ విషయానికొస్తే, అది ఎయిర్ బస్ ఏ320 రకం విమానం. ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లైట్ రాడార్ 24.కామ్ ప్రకారం ఈ విమానం చెన్నై ఎయిర్ పోర్టు వద్ద దాదాపు రెండు గంటల పాటు గాల్లోనే ఉండిపోయింది.

