Air India Failed Landing : ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఎయిర్ఇండియాకు చెందిన మరో ఫ్లైట్కు పెను ప్రమాదం తప్పింది. బెంగళూరు నుంచి గ్వాలియర్కు 160 మందితో వచ్చిన ఎక్స్ప్రెస్ విమానం ల్యాండ్ అయ్యేందుకు విఫలయత్నం చేసింది. తొలి ప్రయత్నంలో విఫలమైన తర్వాత తిరిగి మరోసారి యత్నించగా సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యింది. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అనంతరం విమానానికి అవసరమైన తనిఖీలు చేయగా, ఎలాంటి సమస్య లేదని సిబ్బంది తెలిపారు. ఆ తర్వాత తిరిగి బెంగళూరుకు బయలుదేరగా అక్కడ సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తొలి ప్రయత్నంలో విమానం ల్యాండ్ కాకపోవడం సాధారణ ఘటన అని గ్వాలియర్ ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ ఏకే గోస్వామి అభిప్రాయపడ్డారు. కొంత మంది ప్రయాణికులు విమానం దిగిన తర్వాత విమానాశ్రయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు మరొక అధికారి తెలిపారు. కాగా, ఈ ఘటనపై స్పందించిన ఎయిర్ఇండియా సంస్థ, నిజమేనని తెలిపింది.
రన్వేను తాకిన విమానం తోక భాగం
మరోవైపు ముంబయి విమానాశ్రయంలో ఇండిగో విమానానికి ప్రమాదం తప్పింది. ఎయిర్పోర్టులో ల్యాండ్ చేసే ప్రయత్నంలో విమానం తోక భాగం రన్వేను తాకింది. దీంతో, మళ్లీ గాల్లోకి లేచిన విమానం, రెండోసారి సురక్షితంగా ల్యాండ్ కావడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనను ఇండిగో విమానయాన సంస్థ సైతం ధ్రువీకరించింది. ‘‘ఇండిగో ఎయిర్బస్ ఏ321 విమానం ముంబయి విమానాశ్రయంలో దిగేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ, ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ల్యాండ్ చేసే పరిస్థితి లేకపోవడం రన్వేపై తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు పైలట్ దాన్ని మళ్లీ గాల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు యత్నించారు. ఈ క్రమంలోనే విమానం తోక భాగం రన్వేను తాకింది. ఆ తర్వాత రెండో ప్రయత్నంలో సురక్షితంగా దిగింది’’ అని ఇండిగో ప్రతినిధి వివరించారు.
అయితే, విమానం ఎక్కడినుంచి వచ్చింది? ఎంతమంది ప్రయాణికులు ఉన్నారనే విషయాన్ని చెప్పలేదు. ప్రయాణికులు, సిబ్బంది, విమాన భద్రత తమ ప్రాధాన్యమని ఇండిగో సంస్థ చెప్పింది. దీని కోసం అన్ని సేఫ్టీ ప్రొటోకాల్స్ పాటిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఆ విమానానికి అవసరమైన తనిఖీలు, మరమ్మతులు చేపడతామని, సంబంధిత క్లియరెన్సుల వచ్చిన అనంతరమే కార్యకలాపాలను పునఃప్రారంభిస్తామని పేర్కొంది.