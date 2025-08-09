Pakistan fighter jets destroyed by IAF: భారత వైమానిక దళం చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్’లో కీలక ఘట్టాన్ని వాయుసేన చీఫ్ అమర్ప్రీత్ సింగ్ శనివారం ప్రకటించారు. ఆపరేషన్లో పాకిస్థాన్కు చెందిన ఐదు యుద్ధవిమానాలను విజయవంతంగా కూల్చివేశామని వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా, మరో భారీ విమానాన్ని కూడా లక్ష్యంగా తీసుకుని నాశనం చేశామని తెలిపారు. పాకిస్థాన్ యుద్ధ విమానాలను కూల్చిన విషయాన్ని ఆయన మొదటిసారి ప్రకటించారు. ఈ ఆపరేషన్ సిందూర్ పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం నిర్వహించినట్లు ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ చెప్పారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్లో 5 పాకిస్థాన్ యుద్ధ విమానాలను కూల్చేశాం- భారత వాయుసేన చీఫ్ - PAKISTAN FIGHTER JETS DESTROYED
'ఆపరేషన్ సిందూర్’లో కూల్చేసిన పాకిస్థాన్ యుద్ధ విమానాలపై భారత వాయుసేన చీఫ్ తొలిసారి స్పందించారు.
Published : August 9, 2025 at 12:51 PM IST
