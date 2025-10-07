ETV Bharat / bharat

AIతో ఆహార వ్యర్థాలన్నీ పోషకాల మట్టిగా మారిపోతాయ్- దుర్వాసన రాకుండానే రీసైక్లింగ్

వ్యర్థాలను పోషకాలు కలిగిన మట్టిగా మార్చేసే టెక్నాలజీ- ఇంటి తోటల్లో, సేంద్రీయ సాగుకు ఆ మట్టిని వాడుకోవచ్చు

Food Waste into Nutrient Rich Soil
Food Waste into Nutrient Rich Soil (Mankomb)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 5:28 PM IST

4 Min Read
Food Waste into Nutrient Rich Soil : ఇల్లు, హోటల్, రెస్టారెంట్, మెస్‌ల నుంచి ప్రతిరోజు ఆహార వ్యర్థాలు వెలువడుతుంటాయి. వీటిలో చాలావరకు తడి ఆహార వ్యర్థాలే ఉంటాయి. దీని వల్ల దుర్వాసనతో పాటు తొలగించేందుకు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఇకపై వాటికి చెక్ పెడుతూ ఎక్కడికక్కడే వీటిని రీసైక్లింగ్ చేసి పుష్కలంగా పోషకాలు కలిగిన మట్టిగా మార్చే 'ఏఐ రోబో' వచ్చేసింది. దాని పేరు 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' (Chewie Max). ఈ మెషీన్‌లో మట్టిగా మారిపోయే తడి ఆహార వ్యర్థాలను ఇంటి తోటల్లో వేసుకోవచ్చు. సేంద్రీయ వ్యవసాయం కోసమూ వాడుకోవచ్చు. 'మ్యాన్‌కోంబ్' (Mankomb) అనే భారతీయ డీప్‌టెక్ స్టార్టప్ ఈ ఆవిష్కరణ చేసింది. తడి ఆహార వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ టెక్నాలజీని 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' ఏవిధంగా కొత్త పుంతలు తొక్కించనుంది? ఆ ఏఐ రోబోటిక్ యంత్రం ఎలా పనిచేస్తుంది? వివిధ రకాల తడి ఆహార వ్యర్థాలను మట్టిగా ఎలా మారుస్తుంది? దీని రీసైక్లింగ్ కెపాసిటీ ఎంత? అనే వివరాలను 'మ్యాన్‌కోంబ్' సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ మృదుల్ ముదోతోలి, 'మ్యాన్‌కోంబ్' సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఎంఓ దినేష్ బాబు సుకుమార్ 'ఈటీవీ భారత్‌'కు తెలిపారు. ఆ వివరాలతో కథనమిది.

సునాయాసంగా, వేగంగా రీస్లైకింగ్
'మ్యాన్‌కోంబ్' డీప్‌టెక్ స్టార్టప్ బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. ఈ కంపెనీ నిపుణులు 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' ఏఐ రోబోను తయారు చేశారు. దీని ధర రూ. 34,999. 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' పేరును బట్టి అది ఎలాంటి పనిని చేస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దాదాపు అన్ని ఆహార వ్యర్థాలను సునాయాసంగా, వేగంగా రీస్లైకింగ్ చేసి మట్టిగా మార్చేయడం దీని ప్రత్యేకత. మన ఇంట్లోని వంటగది సింక్ కింద 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' మెషీన్‌ను పెట్టుకోవచ్చు. అందుకు అనుగుణంగానే దీని సైజు ఉంటుంది. '6 యాంప్స్​' విద్యుత్ సరఫరాపై ఇది పనిచేస్తుంది. వీలైనంత తక్కువ నీటి వినియోగంతో ఈ మెషీన్ నెలకు 120 కిలోల తడి ఆహార వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేయగలదు. సాధారణంగా నలుగురు సభ్యులున్న కుటుంబం రోజుకు 1 నుంచి 2 కిలోల తడి వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పుట్టినరోజు పార్టీలు, అతిథులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఈ వ్యర్థాల మోతాదు పెరుగుతుంది.

'చ్యూయీ మ్యాక్స్' ఎలా పనిచేస్తుంది?
'చ్యూయీ మ్యాక్స్' ఏఐ మెషీన్‌లోకి ఆకుకూరలు, కూరగాయల తొక్కలు, ఆహార ముక్కలు, మాంసం, ఎముకలు వంటివన్నీ వేయొచ్చు. అయితే ప్లాస్టిక్‌లు, వంట పరికరాలు, ద్రవాలు, ఇతర అవాంఛిత భాగాలను వేయకూడదు. ఈ యంత్రంలో ఒక ష్రెడర్ (కోత పరికరం) ఉంటుంది. ఇది ఆకుకూరలు, కూరగాయల తొక్కలు, ఆహార ముక్కలు, మాంసం, ఎముకలను ఈ ష్రెడర్ తరుగుతుంది. వాటన్నింటిని చిన్నచిన్న తునకలుగా మారుస్తుంది. తర్వాత వాటిని ఈ యంత్రంలోని డైజెషన్ గదిలోకి నెడుతుంది. అక్కడ ఆ తునకలు రీసైక్లింగ్ అయి మట్టిగా మారిపోతాయి. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం నిరాటంకంగా జరగడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీ దోహదం చేస్తుంది. ప్రతిరోజు కొన్ని గంటల్లోనే ఈ ప్రక్రియ అంతా పూర్తవుతుంది.

కుళ్లిన వ్యర్థాల దుర్వాసనకూ చెక్
సాధారణంగా తడి ఆహార వ్యర్థాలు కుళ్లిపోతే చాలా దుర్వాసన వస్తుంది. కానీ 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' ఏఐ మెషీన్‌లో వేసే ఆహార వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేసే క్రమంలో కొంచెం కూడా దుర్వాసన రాదు. ఎందుకంటే రీసైక్లింగ్ చేసే క్రమంలో ఆహార వ్యర్థాల నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కార్బన్, నైట్రోజన్‌ల మోతాదును 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' బాగా తగ్గిస్తుంది. కుళ్లిపోతున్న వ్యర్థాల నుంచి విడుదలయ్యే ద్రవం మోతాదును సైతం ఈ యంత్రం తగ్గిస్తుంది. అందుకే 'చ్యూయీ మ్యాక్స్'లో రీసైక్లింగ్ జరిగే క్రమంలో బయటికి దుర్వాసన వెలువడదు. ఆహార వ్యర్థాలు వాసనను రిలీజ్ చేయకుండా త్వరగా కుళ్లిపోవడానికి అవసరమైన ఎంజైమ్‌లను ఈ యంత్రం అదుపు చేస్తుంది. అవి నిర్దిష్ట మోతాదులో ఉండేలా చేస్తుంది. ఆహార వ్యర్థాలు కుళ్లిపోయే దశ నుంచి మట్టిగా మారే దశ వరకు చేరడానికి సరిపడా ఆక్సిజన్, ఉష్ణోగ్రత, తేమలను అందిస్తుంది.

'చ్యూయీ మ్యాక్స్'లోని టెక్నాలజీలు అదుర్స్

'విజన్, ఎన్విరాన్‌మెంట్ ఆర్కెస్ట్రేషన్, క్లౌడ్, ఓవర్ ది ఎయిర్ అప్‌డేట్స్' (VECA) వ్యవస్థ ఆధారంగా 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' మెషీన్ పనిచేస్తుంది.

ఇందులో ఆటోమేటిక్ డోసింగ్ టెక్నాలజీని వినియోగించారు. తడి ఆహార వ్యర్థాలు, ద్రవాలు, ఘన పదార్థాలను ఈ యంత్రంలోని సెన్సర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్‌లు ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి, పర్యవేక్షిస్తూ రీసైక్లింగ్ చేస్తాయి.

ఈ ఏఐ మెషీన్‌‌కు 'ఓవర్ ది ఎయిర్' (OTA) అప్‌డేట్స్ కూడా లభిస్తాయి. అంటే దీనికి భవిష్యత్తులోనూ వైర్‌లెస్‌గా ఎప్పటికప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్ డెలివరీ అవుతాయి.

'చ్యూయీ మ్యాక్స్' మెషీన్‌లో యూజర్లు క్లౌడ్ ఆధారిత సమాచారాన్ని పొందొచ్చు. ఇందులో వేసే తడి ఆహార వ్యర్థాల సమాచారాన్ని నిక్షిప్తం చేసి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీతో విశ్లేషణ చేసి యూజర్లకు అందించడం ఈ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత. యూజర్ల ఆహారపు అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయి ? రోజూ తినే ఫుడ్‌లో ఇంటి ఆహారం, బయటి ఆహారం వాటాలు ఎంత ? వంటల్లో నూనె, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఎంత మోతాదులో ఉన్నాయి ? డీప్ ఫ్రైడ్ వంటకాల వినియోగం ఎంత ? సమతుల ఆహారం కోసం ఏం చేయాలనే దానిపై సలహాలను సైతం 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' అందిస్తుంది.

మొత్తం మీద ఆహార వ్యర్థాలను పోషకాలు కలిగిన మట్టిగా మార్చేందుకు 'చ్యూయీ మ్యాక్స్' బాగా పనికొస్తుంది. రాబోయే కాలంలో రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో దీన్ని మనం చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉమ్మడి కుటుంబాలు కలిగిన ఇళ్లలోనూ ఈ ఏఐ రోబోటిక్ మెషీన్‌ను వాడుకోవచ్చు. భారతదేశంలో ఇలాంటి అద్భుతమైన ఏఐ టెక్ ఆవిష్కరణ జరగడం ఆనందకర విషయం.

