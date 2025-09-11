ETV Bharat / bharat

రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో ఇల్లు- వృద్ధురాలి ఇంటికి 20 ఏళ్ల తర్వాత కరెంట్- ETV భారత్ కథనానికి స్పందన

గుజరాత్, మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో వృద్ధురాలి ఇంటికి 20 ఏళ్ల తర్వాత విద్యుత్ కనెక్షన్- ఈటీవీ భారత్ కథనంపై స్పందన

Gujarat Maharashtra Border House Electricity
మాగనిబెన్ ఇల్లు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gujarat Maharashtra Border House Electricity : గుజరాత్​​లో సగం ఇల్లు, మహారాష్ట్రలో మిగతా భాగం ఇల్లు ఉన్న వృద్ధురాలి ఇంటికి ఎట్టకేలకు కరెంట్ వచ్చింది. విద్యుత్ కనెక్షన్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న మహిళ దుస్థితిపై ఈటీవీ భారత్​లో వచ్చిన ప్రత్యేక కథనానికి గుజరాత్ సర్కార్ స్పందించింది. ఈ క్రమంలో వృద్ధురాలి ఇంటికి గుజరాత్ ప్రభుత్వం విద్యుత్ కనెక్షన్​ను ఇచ్చింది.

అసలేం జరిగిందంటే?
మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ సరిహద్దులో ఒక ప్రత్యేకమైన ఇల్లు ఉంది. ఇంట్లోని సగ భాగం గుజరాత్​లో, మిగతా భాగం మహారాష్ట్రలో ఉంది. పచ్చిక బయళ్లలో ఉన్న ఈ ఇంట్లో 70 ఏళ్ల మాగనిబెన్ అనే వృద్ధురాలు నివసిస్తోంది. ఆమె తన భర్త మరణం తర్వాత ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. ఆ వృద్ధురాలు గుజరాత్​లో ఆహారం వండుకుంటుండగా, మహారాష్ట్రలో భోజనం చేస్తోంది. అయితే మాగనిబెన్ ఇంటికి గత 20 ఏళ్లుగా విద్యుత్ కనెక్షన్ లేదు. దీంతో ఆమె తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేది.

Gujarat Maharashtra Border House Electricity
విద్యుత్ వెలుగులో మాగనిబెన్ ఇల్లు (ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్ కథనానికి స్పందన
కరెంట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న మాగనిబెన్ దుస్థితిపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం ప్రచురించింది. దీనికి విశేష స్పందన లభించింది. దీంతో వృద్ధురాలి ఇంటికి విద్యుత్ సరఫరా చేయడానికి దక్షిణ గుజరాత్ విద్యుత్ సంస్థ అధికారులు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత ఈ దీర్ఘకాల సమస్యను పరిష్కరించడానికి విద్యుత్ లైన్‌ను నేరుగా మగనిబెన్ ఇంటి వరకు పొడిగించారు. దీంతో గుజరాత్, మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ఉన్న ఇంట్లో చీకటిలో నివసిస్తున్న వృద్ధ మహిళకు చివరకు విద్యుత్ సరఫరా లభించింది. రెండు దశాబ్దాల తర్వాత మాగనిబెన్ ఇంట్లో విద్యుత్ బల్బులు వెలగడంతో ఆమె ముఖంలో ఆనందం వెల్లివెరిసింది. అలాగే మాగనిబెన్ ఇంటికి కరెంట్ రావడానికి గ్రామ అధిపతి, ఇతర అధికారులు కూడా కృషి చేశారు.

Gujarat Maharashtra Border House Electricity
విద్యుత్ వెలుగులో మాగనిబెన్ ఇల్లు (ETV Bharat)

కూలీ పనులు చేస్తూ జీవనం
70 ఏళ్ల మాగనిబెన్ వితంతువు. ఆమె జీవనోపాధి కోసం రోజువారీ కూలీ పనులకు వెళ్తోంది. తన ఇంటికి విద్యుత్ లేనప్పుడు, ఆమె రాత్రిపూట వెలుతురు కోసం దీపాలను వెలిగించేది. ఇప్పుడు ఆమె ఇంటికి కరెంట్ వచ్చింది. ఇకనుంచి నిశ్చింతగా బల్బుల వెలుగులో రాత్రిపూట భోజనం చేయవచ్చు.

Gujarat Maharashtra Border House Electricity
విద్యుత్ వెలుగులో మాగనిబెన్ ఇల్లు (ETV Bharat)

పర్యటకులు సైతం రాక
రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో ఉన్న మాగనిబెన్ ఇల్లు చాలా ప్రత్యేకం. ఆమె ఇంట్లో సగం గుజరాత్​లోని గైస్వర్ గ్రామంలో, మిగిలిన సగం మహారాష్ట్రలోని ఖోకర్‌ వాలాలో ఉంది. గుజరాత్​లోని తన ఇంట్లో వంట చేసుకుంటుంది. అయితే తన ఇంటికి విద్యుత్ లేకపోవడం వల్ల, ఆమె నాలుగు అడుగుల దూరంలో ఉన్న మహారాష్ట్రలోని తినేది. అయితే తాజాగా గుజరాత్ అధికారులు మాగనిబెన్ ఇంటికి విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇవ్వడంతో ఇక నుంచి ఆమె కరెంట్ కష్టాలు తీరిపోయాయి.

Gujarat Maharashtra Border House Electricity
విద్యుత్ వెలుగులో మాగనిబెన్ ఇల్లు (ETV Bharat)

గుజరాత్​లో ఓటు
మాగనిబెన్ గుజరాత్​లో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటుంది. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను పొందుతోంది. గుజరాత్​లోనే ఇంటి పన్నును కడుతోంది. రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో ఉన్న మాగనిబెన్ ఇల్లును చూసేందుకు చాలా మంది పర్యటకులు వెళ్తారు.

Gujarat Maharashtra Border House Electricity
మాగనిబెన్ ఇల్లు (ETV Bharat)

మీడియా కథనాలు పౌరుల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురాగలవని మాగనిబెన్ కథ రుజువు చేసింది. మాగనిబెన్ పోరాట కథ ఒక వ్యక్తి జీవితానికి వెలుగు తీసుకురావడమే కాదు, బాధితుల గొంతు సరైన స్థానానికి చేరుకుంటే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని నిరూపించింది. రెండు రాష్ట్రాలలో ఒక ఇల్లు ఉండటం వల్ల రెండు దశాబ్దాలుగా వృద్ధురాలు చీకట్లో బతికింది. కానీ ఈటీవీ భారత్ కథనంతో ప్రభుత్వంలో స్పందన వచ్చి చివరకు మాగనిబెన్ జీవితంలోకి వెలుగు వచ్చింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

IMPACT OF ETV BHARATS REPORTMAGANIBEN HOUSE IN GUJARAT BORDERGUJARAT MAHARASHTRA BORDER DWELLERGUJARAT MAHARASHTRA BORDER HOUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.