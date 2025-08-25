ETV Bharat / bharat

రాహుల్‌జీ ఆనాటి నైతికత ఏమైంది? మన్మోహన్ సర్కారు ఆర్డినెన్స్‌ను 2013లో ఎందుకు చింపారు?: అమిత్‌షా - AMIT SHAH ON RAHUL GANDHI

రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025 విషయంలో రాహుల్​ గాంధీపై అమిత్​ షా ఫైర్

Amit Shah On Rahul Gandhi
C ongress MP rahul Gandhi, Union Minister Amit Shah (ETV Bharat, ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 11:01 AM IST

Amit Shah On Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌‌షా ఫైర్ అయ్యారు. 'రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025' విషయంలో రాహుల్ అనైతికంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినందు వల్లే ఆయన నైతికతను పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చని ధ్వజమెత్తారు. ప్రముఖ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కేంద్ర హోంమంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కేసుల్లో దోషులుగా తేలే ప్రజాప్రతినిధులు తమ లోక్‌సభ/అసెంబ్లీ సీటును నిలుపుకునేందుకు మూడు నెలల డెడ్‌లైన్ పెట్టే నిబంధనతో 2013లో నాటి మన్మోహన్‌సింగ్ సర్కారు ఆర్డినెన్స్‌ తెచ్చిన విషయాన్ని అమిత్‌‌షా గుర్తుచేశారు. అయితే ఆ ఆర్డినెన్స్ కాపీలను ఆనాడు రాహుల్‌గాంధీ బహిరంగంగా చింపివేశారని తెలిపారు. నాడు యూపీఏ సర్కారు ఆ ఆర్డినెన్స్‌ను తెచ్చేందుకు సహకరించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, తీరా అది ప్రభుత్వ ఆమోదాన్ని పొందాక వ్యతిరేకించిందన్నారు. ఆర్‌జేడీ చీఫ్ లాలూప్రసాద్ యాదవ్‌ను కాపాడటం కోసమే అప్పట్లో ఆర్డినెన్స్ కాపీని రాహుల్ చింపారా ? అని కేంద్ర హోంమంత్రి ప్రశ్నించారు. 'రాహుల్ జీ ఆనాటి మీ నైతికత ఏమైంది ? బహుశా మూడు వరుస ఎన్నికల్లో ఎదురైన పరాభవం వల్లే మీరు నైతికతను పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చు. రాజకీయ ప్రయోజనం కోసమే రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుకుంటున్నారు' అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఎవరైనా ప్రజాప్రతినిధి జైలు నుంచి ప్రభుత్వాన్ని నడపడం సరైన విషయమేనా అని అమిత్‌షా ప్రశ్నించారు. ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల వంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవుల్లో ఉండేవారు తీవ్ర నేరాభియోగాలతో 30 రోజులకు మించి జైలులో ఉంటే పదవి నుంచి తప్పించేలా రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని భావించడం తప్పా అని ఆయన నిలదీశారు. తమ ప్రభుత్వానికి మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీ ఉందా లేదా అనేది బిల్లుపై ఉభయ సభల్లో ఓటింగ్ జరిగాక తెలుస్తుందన్నారు. దేశంలోని మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో తమ సీఎంలే ఉన్నారని, 'రాజ్యాంగ 130వ సవరణ బిల్లు -2025' అందరిలాగే తమ సీఎంలకూ, ప్రధానమంత్రికీ వర్తిస్తుందని కేంద్ర హోంమంత్రి చెప్పారు. ఈ బిల్లును తేవడం వెనుక ఎన్‌డీఏ సర్కారుకు ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. దేశంలో సుపరిపాలనను అందించే వ్యవస్థను ఎన్‌డీఏ సర్కారు కోరుకుంటోందన్నారు.

