రెండు నెలల్లోపు ఉగ్రవాద బాధితులకు పరిహారం చెల్లించాలి : హైకోర్టు

ఉగ్రవాద బాధితుల పరిహారంపై కీలక తీర్పు

Cross Border Viticm Compensation
Cross Border Viticm Compensation (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 5:55 PM IST

Cross Border Viticm Compensation : సరిహద్దు కాల్పులు, ఉగ్రవాద బాధితులకు పరిహారం కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను నాలుగేళ్లు తర్వాత జమ్ము కశ్మీర్ హైకోర్టు ముగించింది. రెండు నెలల్లోపు బాధితులకు సహాయ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వానికి ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా పరిహారాన్ని నిర్దిష్ట సమయంలోగా నిర్ణయించాలని పేర్కొంది.

2021లో ఉరి పౌండేషన్ ఈ పిటిషన్​ను దాఖలు చేసింది. 'సివిలియన్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ టెరరిస్ట్, కమ్యూనల్ అండ్ లెఫ్ట్-వింగ్ ఎక్స్‌ట్రీమిజం వైలెన్స్ అండ్ క్రాస్-బోర్డర్ ఫైరింగ్' అనే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథకం అమలులో జరుగుతన్న జాప్యాన్ని సవాలు చేసింది. ఈ పథకం ఉగ్రవాద బాధితులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి తీసుకొచ్చింది. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కేంద్రం, కేంద్రపాలిత ప్రభుత్వాన్ని అఫిడవిట్లును సమర్పించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. కానీ బాధితులు సాయం కోసం ఎదురచూస్తునే ఉంటడంతో కేసు నిలిచిపోయింది. సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో పథకం కింద ఇంకా పరిహారం రాని వారు లేదా అర్హుత ఉన్నప్పటికీ చెల్లింపులు నిరాకరించిన వారిపై పూర్తి వివరాలతో కూడిన అఫిడవిట్ ఇవ్వాలని ప్రత్యేకంగా ఆదేశించింది. అయితే, మంగళవారం(సెప్టెంబర్16) విచారణకు అటువంటి అఫిడవిట్ సమర్పించలేదు.

ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన సీనియర్ అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ మోహ్సిన్ ఖాదిరీ మాట్లాడుతూ, పిటిషన్‌లో పేర్కొన్న 71 కేసులు విచారణలో ఉన్నాయని కోర్టుకు తెలిపారు. అందులో 61 మంది బాధితుల వివరాలు బరాముల్లా చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్‌కు పంపామని, వైద్య బోర్డు వికలాంగత శాతం నిర్ధారించిన తర్వాతే తుది పరిహారం ఇవ్వగలమని ఆయన వివరించారు. నివేదికను త్వరగా సమర్పించాలని ఇప్పటికే ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. తుది పరిహారం కోసం ఇది అవసరమని తెలిపారు. అలాగే, 10 మంది బాధితులు మరణించారని, అయినప్పటికీ వారి కేసులు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయని తెలిపారు. సకాలంలోనే ఈ నివేదికను హోం మంత్రిత్వ శాఖకు పంపుతామని పేర్కొన్నారు. మరో 32 కేసులు అయితే అర్హత లేనివిగా గుర్తించినట్లు చెప్పారు. అవి కాల్పుల ప్రాక్టీస్ ప్రమాదాల వల్ల జరిగినవిగా గుర్తించబడినందున, ఇవి హోంమంత్రిత్వశాఖ మార్గదర్శకాల పరిధిలోకి రావు అని అన్నారు.

ఉరి ఫౌండేషన్ తరఫున వాదనలు
తర్వాత ఉరి ఫౌండేషన్ తరఫున న్యాయవాదులు నవీద్ బుఖ్తియార్, అబ్రార్ ఖాన్ మాట్లాడారు. ఈ పిటిషన్ ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని సాధించిందని, అయితే, కోర్టు ఒక గడువును విధించాలని తెలిపారు. ఇప్పటికే చాలా కాలం గడిచిందని, బాధిత కుటుంబాలు మరితం కాలం ఎదురుచూడకూదని వివరించారు. దీనికి ఖాదిరీ బదులిస్తూ ఈ విషయం సంబంధిత అధికారుల పరిశీలనలో ఉందని అన్నారు. అవసరమైన ఉత్తర్వలు ఈ రోజు నుంచి రెండు నెలల్లో జారీ అవుతాయని అన్నారు. మూడు రోజుల్లోగా అఫిడవిట్​ను సమర్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

ఇరువైపులా వాదనలు విన్న తర్వాత చీఫ్ జస్టిస్ అరుణ్ పల్లి, న్యాయమూర్తి రాజ్నేశ్ ఓస్వాల్ ధర్మాసనం కేసును ముగించింది. న్యాయవాదుల చేసిన ప్రకటనల మేరకు పిటిషన్‌ను క్లోజ్ చేస్తున్నామని పేర్కొంది. అయితే, ప్రతివాదుల సీనియర్ కౌన్సెల్ నిర్దేశిత గడువులోగా అఫిడవిట్ తప్పకుండా సమర్పించాలని ధర్మాసనం ఆదేశించింది.

సరిహద్దు పట్టణం ఉరిలోని ఈ స్థానిక నాన్-ప్రాఫిట్ సంస్థ. క్రాస్ బోర్డర్ షెల్లింగ్ అండ్ టెర్రర్ ఎటాక్స్ బాధితులకు 2019 పథకం కింద లభించాల్సిన ప్రయోజనాలు అందడం లేదని పలు సార్లు ఫిర్యాదు రావడంతో కోర్టును ఆశ్రయించింది.

