36 ఏళ్ల తరువాత ఇంటికి చేరుకున్న మహిళ- తల్లిని చూసి కుమార్తె కన్నీళ్లు

36 ఏళ్ల కింద తప్పిపోయిన మహిళ- సామాజిక కార్యకర్తలు, పోలీసుల సాయంతో ఇంటికి
Published : September 15, 2025 at 7:01 PM IST
Missing Woman Family Reunion After 36 Years : 36 ఏళ్ల కిందట తప్పిపోయిన ఓ మహిళ సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత ఇంటికి చేరుకుంది. ఇన్నేళ్లకు ఆమె కనిపించడంతో కుటుంబసభ్యులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్లో జరిగింది. సామాజిక కార్యకర్తలు, వైద్యులు, పోలీసులు చొరవ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని ఆమె కుమార్తె సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. మూడు దశాబ్దాల తర్వాత తల్లిని కలుసుకోవడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.
నాగ్పుర్లోని ప్రాంతీయ మానసిక ఆస్పత్రిలో ఓ మహిళ గత కొన్నేళ్లుగా చికిత్స పొందుతోంది. అనేక మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమెకు తన కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ ఇలా ఎలాంటి సమాచారం గుర్తు లేదు. దీంతో ప్రియదర్శిని ప్రభుత్వ షెల్టర్ హోమ్ నిర్వాహకులు కొన్నేళ్ల క్రితం ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చారు. అప్పటి నుంచి డాక్టర్ పంకడ్ బాగ్డే ఆమెకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. సోషల్ సర్వీస్ సూపరింటెండెంట్ కుండా బిడ్కర్ ఆమె మానసిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచేలా కౌన్సిలింగ్ సైతం ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కొద్దిగా చెపుతూ వస్తోంది. తన తండ్రి పోస్ట్ ఆఫీస్లో పని చేసేవాడని, మరికొన్ని సార్లు తన బంధువులు బుటిబోరి బాంద్రాలో ఉన్నారని చెప్పింది.
ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆమె కుటుంబసభ్యుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు సామాజిక కార్యకర్తలు. ఇందుకోసం పోలీసులు, వైద్యుల, పోస్ట్ ఆఫీస్ అధికారుల సాయం తీసుకున్నారు. అక్కడి స్థానికులతో పాటు పోస్ట్ ఆఫీస్ అధికారులను అడిగి చివరకు కొన్ని అడ్రస్లను సంపాదించారు. దీంతో ఉషా కొండాల్కర్, గోకుల్ మహాజన్ అనే పోలీసులు ఆమె కుటుంబ సభ్యుల చిరునామాలకు వెళ్లి విచారణ చేపట్టారు. మొదటగా ఒకరికి ఇంటికి వెళ్లి వీడియో కాల్ చేసి చూపట్టగా, ఆమె గుర్తించలేకపోయింది. ఆ తర్వాత మరొకరి ఇంటికి వెళ్లి వీడియో కాల్ చేయగా, ఆమె తన కుటుంబ సభ్యులను గుర్తించింది.
మరోవైపు ఈ విషయం తెలుసుకున్న మహిళ కుటుంబసభ్యులు ఆస్పతికి వచ్చారు. ఆమెను హత్తుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రియదర్శిని ప్రభుత్వ మానసిక ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ను సామాజిక కార్యకర్త కుండా బిడ్కర్ కలిసి ఈ విషయం వివరించారు. అధికారిక ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన తర్వాత మహిళను కుటుంబసభ్యలకు అప్పగించిన్నట్లు తెలిపారు.
36 ఏళ్ల క్రితం నా తల్లి తప్పిపోయింది. ఆ సమయంలో నా తల్లి ఇక లేదని అనుకున్నాం. అలానే ఇన్నేళ్ల పాటు బతుకుతున్నాం. కానీ 36 ఏళ్ల తర్వాత నా తల్లిని చూశాను. ఇది నిజమా లేక కలనా అని ఆశ్చర్యపోయాను. ఇప్పటికీ నేను నిజంగా నమ్మలేకపోతున్నాను. నా సంతోషాన్ని అసలు మాటల్లో వర్ణించలేను.
- తప్పిపోయిన మహిళ కుమార్తె
'ఆస్పత్రిలోని ఓ మహిళ రోగి దాదాపు 36 ఏళ్ల తర్వాత కుటుంబ సభ్యలను కలుసుకుంది. ఆస్పత్రికి కూడా ఇది ఎంతో ఆనందకరమైన విషయం. వైద్యులు, సామాజిక కార్యకర్తలు, నర్సింగ్ స్టాఫ్ సమష్టి కృషి వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. రోగులకు సరైన వైద్యం అందిస్తే వారు ఎంత ప్రతిభావంతంగా మారుతారనే దానికి ఇదే నిదర్శనం' అని మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సతీశ్ హుమానే తెలిపారు.