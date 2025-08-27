Trump Additional Tariffs On India : భారత్పై అమెరికా విధించిన 25 శాతం అదనపు సుంకాలు బుధవారం అమల్లోకి వచ్చాయి. దీనితో భారత్పై మొత్తం సుంకాల భారం 50శాతానికి పెరిగింది. ప్రస్తుతం బ్రెజిల్, భారత్లపైనే ఇంతటి భారీ స్థాయి సుంకాలను అమెరికా విధించడం గమనార్హం.
ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపుపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో భేటీ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సుంకాలపై మెత్తపడినట్లు ప్రచారం జరిగింది. అయితే 25 శాతం అదనపు సుంకాలు యధావిధిగా అమల్లోకి వస్తాయని వాషింగ్టన్ మంగళవారం మన దేశానికి నోటీసులు పంపింది. ఇప్పటికే ప్యాకేజింగ్ పూర్తి చేసుకొని ఓడల్లో అమెరికాకు బయలుదేరిన వస్తువులకు ఈ అదనపు సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఉంటుందని యూఎస్ హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ తెలిపింది. అయితే అవి సెప్టెంబర్ 17నాటికి అమెరికా గోదాములకు చేరాల్సి ఉంది.
వీటిపై ఎఫెక్ట్
అమెరికా కొత్త సుంకాలతో భారతీయ వస్త్రాలు, ముత్యాలు, పగడాలు, ఆభరణాలు, ఆక్వారంగం, తోలు ఉత్పత్తులు, రసాయనాలు, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ యంత్రాలపై ప్రభావం పడనుంది. అయితే భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే కొన్ని వస్తువులకే 50శాతం సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఉంది. అందులో ఫార్మా, ఇంధన ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఉన్నాయి. భారతీయ ఎగుమతులపై అదనపు సుంకాల ప్రభావం 48.2 బిలియన్ డాలర్ల మేర ఉంటుందని వాణిజ్య శాఖ అంచనా వేస్తోంది.