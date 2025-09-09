'అశ్లీల కంటెట్లో నా ఫొటోలు, వీడియోలు వాడొద్దు'- దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఐశ్వర్య రాయ్
దిల్లీ హైకోర్టును కోర్టును ఆశ్రయించిన బాలీవుడ్ నటి ఐశ్వర్యరాయ్- అనుమతిలేకుండా తన ఫొటోలు, వీడియోలు వాడకుండా నిరోధించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరిన నటి
Published : September 9, 2025 at 12:49 PM IST
Actor Aishwarya Rai On Delhi HC: అనుమతి లేకుండా తన ఫొటోలు, వీడియోలు వాడుతున్నారని నటి ఐశ్వర్య రాయ్ దిల్లీ హైకోర్టును కోర్టును ఆశ్రయించారు. తన వ్యక్తిగత హక్కులను కాపాడాలని కోర్టును విజ్ఞప్తి చేశారు. కొంత మంది వ్యక్తులు తన పేరు, చిత్రాలు ఏఐ ఆధారిత అశ్లీల కంటెంట్లో అనధికారికంగా వినియోగించకుండా నిరోధించాలని కోరారు. నటి తరఫున సీనియర్ అడ్వకేట్ సందీప్ సేథీ వాదిస్తూ 'పూర్తిగా అసత్యమైన సన్నిహిత ఫొటోలు ఇంటర్నెట్లో ప్రచారం అవుతున్నాయి. ఎవరికీ ఆమె ఫొటోలు, పేరు వాడుకునే హక్కు లేదు. ఒక వ్యక్తి ఆమె పేరు, ఫొటోలతో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నాడు. ఆమె పేరును, రూపాన్ని వారి ఇష్టానుసారం వాడటం దురదృష్టకరం'’ అని పేర్కొన్నారు.