ETV Bharat / bharat

జరాంగే డిమాండ్లకు మహా సర్కార్​ ఆమోదం!- నిరాహార దీక్ష విరమించిన ఉద్యమ నేత - MANOJ JARANGE ENDS HUNGER STRIKE

ఐదు రోజుల నిరసనల తర్వాత మరాఠాలకు విజయం వరించింది- మా డిమాండ్లకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది- జీఆర్​ జారీకి 2 నెలల గడువు ఇస్తున్నాం : మనోజ్​ జరాంగే

Activist Manoj Jarange ends hunger strike
Activist Manoj Jarange ends hunger strike (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read

Manoj Jarange Ends Hunger Strike : ఐదు రోజుల నిరాహార దీక్ష తర్వాత మరాఠా కోటా ఉద్యమానికి విజయం వరించిందని మనోజ్ జరాంగే పాటిల్ ప్రకటించారు. అనంతరం నిరాహార దీక్షను ముగించిన ఆయన, మరాఠాలు గెలిచారని ఆనందం వ్యక్తంచేశారు. మరాఠాలు, కున్బీలు ఒకే కమ్యూనిటీకి చెందినవారని గుర్తిస్తూ జీఆర్​ జారీ చేసేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 2 నెలల సమయం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.

మరాఠా కోటా కోసం జరిగిన ఆందోళనల్లో తమవారిని కోల్పోయిన బాధిత కుటుంబాలకు వారంలోగా పరిహారం చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందని జరాంగే చెప్పారు. మరాఠా ఉద్యమకారులపై పెట్టిన కేసులన్నిటినీ ఉపసంహరించుకుంటామని ప్రభుత్వం తరఫున చర్చలకు వచ్చిన మంత్రుల బృందం హామీ ఇచ్చిందని వెల్లడించారు.

మరోవైపు ఆజాద్ మైదాన్​ను ఖాళీ చేసేందుకు జరాంగేకు బాంబే హైకోర్టు రేపు ఉదయం వరకు సమయం ఇచ్చింది. రేపటిలోగా ఆజాద్ మైదాన్ ను ఖాళీ చేయించకపోతే, చట్టం గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు ఎంత దూరమైనా వెళ్లాల్సి వస్తుందని పేర్కొంది. ఇందుకోసం కోర్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుందని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో జరాంగే వద్దకు మహారాష్ట్ర మంత్రుల బృందం వెళ్లి చర్చలు జరిపింది. చాలా వరకు డిమాండ్లను అంగీకరించింది. దీనితో మరాఠా వర్గానికి 10 శాతం కోటా కావాలని​ చేస్తున్న నిరాహార దీక్షను జారంగే విరమించారు. ఈ విజయంతో ఆయన మద్దతుదారులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.

హైదరాబాద్ గెజిట్​ అమలుకు సర్కార్ ఆమోదం
మహారాష్ట్ర మంత్రి రాధాకృష్ణ విఖే పాటిల్‌ నేతృత్వంలోని సబ్‌ కమిటీ మంగళవారం, మరాఠా కోటా ఉద్యమం చేస్తున్న మనోజ్‌ జరాంగేను కలిసింది. 'హైదరాబాద్‌ గెజిట్‌' అమలుకు సర్కార్​ ఆమోదం తెలిపినట్లు వెల్లడించింది. మరాఠా నిరసనకారులపై గతంలో దాఖలు చేసిన కేసులను ఈ సెప్టెంబర్ చివరికల్లా ఉపసంహరించుకుంటామని పేర్కొంది. నిరసనల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. విద్యార్హతల మేరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయించినట్లు చెప్పింది. అయితే కున్బీలు, మరాఠాలు ఒకే వర్గమని ఉత్తర్వులు జారీ చేసేందుకు కనీసం రెండు నెలల సమయం పడుతుందని మంత్రి రాధాకృష్ణ విఖే పాటిల్‌ చెప్పారు.

ఇంతకీ 'హైదరాబాద్ గెజిట్' అంటే ఏమిటి?
1918లో నాటి నిజాం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వునే 'హైదరాబాద్‌ గెజిట్‌' అంటారు. అప్పట్లో హైదరాబాద్‌ రాష్ట్రంలో మరాఠా సామాజిక వర్గం ఎక్కువగా ఉండేది. అయినప్పటికీ ఉద్యోగాలు, పాలనలో వారిని తీవ్రంగా నిర్లక్ష్యం చేశారు. దీనితో ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు నాటి నిజాం ప్రభుత్వం మరాఠా వర్గాన్ని 'హిందూ మరాఠాలు'గా గుర్తించింది. తద్వారా మరాఠాలకు విద్యా, ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించింది. దీన్ని తన అధికారిక గెజిట్‌లోనూ పేర్కొంది. ఇదే 'హైదరాబాద్‌ గెజిట్‌'గా ప్రాచుర్యం పొందింది.

మరాఠాలకు 10 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని పోరాటం చేస్తున్న ఉద్యమకారులు, తమ వర్గం సామాజికంగా, విద్యాపరంగా వెనుకబడి ఉందని అంటున్నారు. ఇదే విషయం అధికారిక రికార్డుల్లోనూ పొందుపరిచారని వాదిస్తున్నారు. ఆ చారిత్రక వాస్తవాల ఆధారంగా రిజర్వేషన్లను తక్షణమే అమలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర జనాభాలో మరాఠాలు 28 శాతంగా ఉన్నట్లు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో పేర్కొంది. వీరికి ఓబీసీ కోటాలో రిజర్వేషన్లు కల్పించడంపై చట్టపరంగా ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలిస్తామని తాజాగా పేర్కొంది.

ట్రంప్ టారిఫ్​ల వేళ చైనాను నమ్మొచ్చా? షాంఘై సదస్సు ఏం చెబుతోంది? అమెరికా కలవరానికి కారణాలేంటి?

అలాంటి విదేశీ పౌరులకు భారత్​లోకి ప్రవేశం లేదు- కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

Manoj Jarange Ends Hunger Strike : ఐదు రోజుల నిరాహార దీక్ష తర్వాత మరాఠా కోటా ఉద్యమానికి విజయం వరించిందని మనోజ్ జరాంగే పాటిల్ ప్రకటించారు. అనంతరం నిరాహార దీక్షను ముగించిన ఆయన, మరాఠాలు గెలిచారని ఆనందం వ్యక్తంచేశారు. మరాఠాలు, కున్బీలు ఒకే కమ్యూనిటీకి చెందినవారని గుర్తిస్తూ జీఆర్​ జారీ చేసేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 2 నెలల సమయం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.

మరాఠా కోటా కోసం జరిగిన ఆందోళనల్లో తమవారిని కోల్పోయిన బాధిత కుటుంబాలకు వారంలోగా పరిహారం చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందని జరాంగే చెప్పారు. మరాఠా ఉద్యమకారులపై పెట్టిన కేసులన్నిటినీ ఉపసంహరించుకుంటామని ప్రభుత్వం తరఫున చర్చలకు వచ్చిన మంత్రుల బృందం హామీ ఇచ్చిందని వెల్లడించారు.

మరోవైపు ఆజాద్ మైదాన్​ను ఖాళీ చేసేందుకు జరాంగేకు బాంబే హైకోర్టు రేపు ఉదయం వరకు సమయం ఇచ్చింది. రేపటిలోగా ఆజాద్ మైదాన్ ను ఖాళీ చేయించకపోతే, చట్టం గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు ఎంత దూరమైనా వెళ్లాల్సి వస్తుందని పేర్కొంది. ఇందుకోసం కోర్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుందని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో జరాంగే వద్దకు మహారాష్ట్ర మంత్రుల బృందం వెళ్లి చర్చలు జరిపింది. చాలా వరకు డిమాండ్లను అంగీకరించింది. దీనితో మరాఠా వర్గానికి 10 శాతం కోటా కావాలని​ చేస్తున్న నిరాహార దీక్షను జారంగే విరమించారు. ఈ విజయంతో ఆయన మద్దతుదారులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.

హైదరాబాద్ గెజిట్​ అమలుకు సర్కార్ ఆమోదం
మహారాష్ట్ర మంత్రి రాధాకృష్ణ విఖే పాటిల్‌ నేతృత్వంలోని సబ్‌ కమిటీ మంగళవారం, మరాఠా కోటా ఉద్యమం చేస్తున్న మనోజ్‌ జరాంగేను కలిసింది. 'హైదరాబాద్‌ గెజిట్‌' అమలుకు సర్కార్​ ఆమోదం తెలిపినట్లు వెల్లడించింది. మరాఠా నిరసనకారులపై గతంలో దాఖలు చేసిన కేసులను ఈ సెప్టెంబర్ చివరికల్లా ఉపసంహరించుకుంటామని పేర్కొంది. నిరసనల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. విద్యార్హతల మేరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయించినట్లు చెప్పింది. అయితే కున్బీలు, మరాఠాలు ఒకే వర్గమని ఉత్తర్వులు జారీ చేసేందుకు కనీసం రెండు నెలల సమయం పడుతుందని మంత్రి రాధాకృష్ణ విఖే పాటిల్‌ చెప్పారు.

ఇంతకీ 'హైదరాబాద్ గెజిట్' అంటే ఏమిటి?
1918లో నాటి నిజాం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వునే 'హైదరాబాద్‌ గెజిట్‌' అంటారు. అప్పట్లో హైదరాబాద్‌ రాష్ట్రంలో మరాఠా సామాజిక వర్గం ఎక్కువగా ఉండేది. అయినప్పటికీ ఉద్యోగాలు, పాలనలో వారిని తీవ్రంగా నిర్లక్ష్యం చేశారు. దీనితో ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు నాటి నిజాం ప్రభుత్వం మరాఠా వర్గాన్ని 'హిందూ మరాఠాలు'గా గుర్తించింది. తద్వారా మరాఠాలకు విద్యా, ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించింది. దీన్ని తన అధికారిక గెజిట్‌లోనూ పేర్కొంది. ఇదే 'హైదరాబాద్‌ గెజిట్‌'గా ప్రాచుర్యం పొందింది.

మరాఠాలకు 10 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని పోరాటం చేస్తున్న ఉద్యమకారులు, తమ వర్గం సామాజికంగా, విద్యాపరంగా వెనుకబడి ఉందని అంటున్నారు. ఇదే విషయం అధికారిక రికార్డుల్లోనూ పొందుపరిచారని వాదిస్తున్నారు. ఆ చారిత్రక వాస్తవాల ఆధారంగా రిజర్వేషన్లను తక్షణమే అమలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర జనాభాలో మరాఠాలు 28 శాతంగా ఉన్నట్లు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో పేర్కొంది. వీరికి ఓబీసీ కోటాలో రిజర్వేషన్లు కల్పించడంపై చట్టపరంగా ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలిస్తామని తాజాగా పేర్కొంది.

ట్రంప్ టారిఫ్​ల వేళ చైనాను నమ్మొచ్చా? షాంఘై సదస్సు ఏం చెబుతోంది? అమెరికా కలవరానికి కారణాలేంటి?

అలాంటి విదేశీ పౌరులకు భారత్​లోకి ప్రవేశం లేదు- కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTIVIST JARANGE HUNGER STRIKE ENDSMANOJ VICTORY OVER MARATHA QUOTAMH GOVT ACCEPTS MANOJ DEMANDSMARATHA QUOTA ACTIVIST JARANGE NEWSMANOJ JARANGE ENDS HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.